Met een thuisbezorgd-pakket leert een nieuwe generatie joden weer feestdagen vieren

Het Amsterdamse gezin van Hein Piller de Bruijn (40) vierde deze week Rosj Hasjana op het eigen terras, met hulp van Judaism in a box.

“Toen ik via het Joods Maatschappelijk Werk op het spoor van de box kwam dacht ik: dat is precies wat ik hebben wil. Dit initiatief biedt wat een opvoeding normaal gesproken zou moeten bieden. Maar mijn moeder heeft na haar redding in de oorlog een gereformeerd leven gehad. Daardoor kwam ik nooit met het religieuze gedeelte van het jodendom in aanraking. Terwijl dat wel het overgrote deel van mijn identiteit is. Als je dat geen aandacht geeft, dan leef je incompleet. Tegelijkertijd is het joods zijn en de omgang met de rituelen ook beladen, door het verleden.

Mijn vrouw zei: ‘Probeer het eens op een luchtige manier’. Door de actie van de LJG met Judaism in a box kan ik binnen mijn eigen gezin Rosj Hasjana vieren, zonder dat ik zenuwachtig word van andere mensen die mij handelingen voordoen. Ook voor de kinderen is het een mooie kennismaking. Want ik geloof erin dat als mijn kinderen dit nu meekrijgen, zij straks niet hoeven te beginnen waar ik begonnen ben. Ik wil dat ze meer te zien krijgen dan alleen de zware kant van het jodendom.

Die jongere generatie is belangrijk. Voorafgaand aan het feest was er zondagavond een online sessie, waarin de rabbijn uitleg gaf over de inhoud van het pakket. Daar zag ik ook veel mensen mijn eigen leeftijd. Dat was echt mooi om te zien.

Ik heb ook angst, maar als je echt iets wil in Nederland dan zal je uiteindelijk dit soort initiatieven nodig hebben. Zodat de joodse minderheid wat groter zal worden.”