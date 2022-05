Met de Keukenhof breng je wat kleur in het leven van Oekraïners, iets zinvollers is nauwelijks denkbaar

Wil je slagen in je leven, dan zal je aan zingeving moeten doen. Niet in de traditionele betekenis, toen zingeving vooral zinkrijging was: we kregen de zin eeuwenlang van boven afgereikt. Van de kansel, waar de dominee zijn inzichten verkondigde. Van de priester, die ons zegende met wijwater. Dat is verleden tijd, we zijn nu een maandje officieel geen gelovig land meer.

Atheïsten en agnosten vormen de meerderheid onder de bevolking. Religieuze groepen zijn nu minderheden in Nederland. Dat betekent dat zingeving voor de meerderheid van ons zinmaking is geworden: je moet zelf aan de bak. En kunst kan daar een grote rol spelen.

Noodhulp

Deze week stuitte ik op een voorbeeld dat prachtig toont hoe essentieel het kunstzinnige of esthetische kan zijn. Een collega appte me over een aantal Oekraïners dat op zijn pad was gekomen. Hij had wat geld opgehaald voor de eerste noodhulp. Dat bleek veel te veel te zijn geworden, het overgebleven geld wordt nu beheerd door een stichting, die zich afvraagt hoe de middelen zinvol besteed kunnen worden.

‘De Keukenhof.’ Samen met wat familie die elders woont, willen de Oekraïners graag naar de Keukenhof. Geld genoeg, zo schreef mijn collega, maar een trip naar de Keukenhof werd niet als zinvol ervaren. Idee in de ijskast.

Dit herken ik. Als ik tijdens lezingen en workshops op het belang van kunst wijs, stuit ik steevast op enige terughoudendheid. Kunst? Dat speelt zich toch vooral af aan de randen van ons bestaan, tijdens onze vrije tijd? Daarom noemen we een kunstkatern bij een krant graag een supplement, iets extra’s, niet echt noodzakelijk om te slagen in je leven.

Happy few

Ik kan praten als Brugman over het verbindende karakter van kunst, het troostende, de mogelijkheden je te trainen in diverse perspectieven om de wereld te beschouwen – die gereserveerdheid weet ik hooguit tijdelijk even weg te nemen. Kunst blijft iets voor de happy few, die er tijd, geld en aandacht voor hebben.

Maar als je leven grauw als geblakerd beton geworden is, geven bloemen letterlijk wat kleur aan je alledaagse bestaan. Iets zinvollers is nauwelijks denkbaar.