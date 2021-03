Met de allereerste ontmoeting van de sjiitische groot-ayatollah en de paus zet Franciscus stappen in zijn speerpunten

Tijdens zijn in alle opzichten historische bezoek aan Irak sprak paus Franciscus zaterdag met de sjiitische groot-ayatollah Al-Sistani. In Najaf gingen de twee religieuze leiders zo’n drie kwartier met elkaar in gesprek. De paus benadrukte - zo werd na afloop meegedeeld, behalve een paar vertalers was er verder niemand bij het gesprek aanwezig - het belang van samenwerking en vriendschap tussen religieuze groepen. Later op de dag woonde hij een interreligieuze bijeenkomst bij op de vlakte van Ur.

De Iraakse premier liet zaterdagmiddag weten dat, vanwege de bijzondere ontmoeting tussen de twee religieuze leiders, 6 maart wordt uitgeroepen tot een jaarlijkse nationale dag van tolerantie en samenleven in Irak.

Wat het bezoek zo historisch maakt? Niet eerder werd Irak door een paus bezocht. Niet eerder was een paus in Ur, de geboortegrond van aartsvader Abraham, en daarmee de geboortegrond van de drie grote wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam. Niet eerder had de paus een ontmoeting met zo’n hoge sjiitische leider.

Met zijn bezoek zet Franciscus nieuwe stappen op twee speerpunten van zijn pontificaat: de interreligieuze dialoog, en de ondersteuning van gelovigen in de verdrukking.

Christenen in Irak hebben het zwaar. Twintig jaar geleden telde de christelijke gemeenschap er nog zo’n anderhalf miljoen christenen. Na het geweld en de chaos waar Irak in de jaren daarna door getekend werd, zijn daar nog zo’n 300.000 mensen van over, overwegend katholieken. Franciscus wil met zijn bezoek die gemarginaliseerde groep een hart onder de riem steken.

Daarin wordt hij gesteund door Al-Sistani: tijdens het gesprek met de paus zei de groot-ayatollah dat Iraakse christenen een vredig en veilig leven moeten kunnen leiden, en dat hun grondrechten beschermd moeten worden.

Historische gesprekken

De ontmoeting met Al-Sistani kan worden toegevoegd aan het lijstje met historische gesprekken die Franciscus in afgelopen jaren met andere hoge religieuze leiders had: de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk en de soennitische groot-imam Ahmed al-Tayyeb van de Al-Azhar-universiteit in Caïro.

Paus Franciscus in gesprek met religeuze leiders tijdens een interreligieuze bijeenkomst. Beeld AFP

Op de vlakte van Ur hield de paus een toespraak waarin hij uitvoerig sprak over de plicht van elke gelovige - van welke godsdienst ook - om zijn en haar broeders en zusters te steunen. De ergste godslastering, zei Franciscus, is om in naam van God onze broeders en zusters te haten. “Vijandschap, extremisme en geweld worden niet geboren in een gelovig hart: zij zijn de verraders van het geloof. [...] Laten we niet toestaan dat het licht van de hemel wordt overschaduwd door de wolken van haat. [...] Broeders en zusters van verschillende godsdiensten, hier vinden we ons thuis, en van hieruit moeten we samen werken aan de vervulling van Gods droom dat de familie van mensen gastvrij en verwelkomend zal zijn naar al de kinderen van God, dat we samen onze blik op de hemel zullen richten, in een reis van vrede op onze gezamenlijke aarde.”

Zaterdagavond draagt Franciscus in de Iraakse hoofdstad Baghdad een mis op. Zondag staat het bezoek voor een belangrijk deel in het teken van de herdenking van de slachtoffers van het geweld in Irak. Daarvoor gaat de paus naar Erbil, Mosul en Qaraqosh. Maandagochtend keert Franciscus terug naar Rome.

Lees ook:

En weer maakt paus Franciscus een reis vol risico’s

Als eerste paus brengt Franciscus een bezoek aan Irak. Hij gaat erheen om de christenen daar een hart onder de riem te steken en moslimleiders te ontmoeten. “Hij komt om te laten zien dat hij om ons geeft.”

Iraakse christenen leven tussen hoop en vrees

Iraakse christenen keerden eind 2017 terug naar hun zwaarbeschadigde steden, nadat die heroverd werden op strijders van Islamitische Staat.