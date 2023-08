Meerderheid van anglicaanse priesters wil homohuwelijk kunnen sluiten

Als het aan een meerderheid van de Engelse priesters en andere lagere geestelijken in de anglicaanse kerk ligt (53 procent), gaat hun kerk in de toekomst homohuwelijken sluiten. Dat is nu nog niet het geval. Wel staat het anglicaanse priesters in Engeland en Wales sinds kort vrij om burgerlijk voltrokken homohuwelijken te zegenen.

Ook zou 80 procent van de Britse lagere geestelijken de benoeming van een vrouw tot aartsbisschop van Canterbury steunen. Dat is de hoogste positie binnen de Kerk van Engeland, in Nederland doorgaans de anglicaanse kerk genoemd. Alle 106 aartsbisschoppen tot nu toe waren mannen. Pas sinds 2014 mogen vrouwen bisschop worden binnen Engelse tak van de anglicaanse kerk.

Dit alles blijkt uit een enquête van de krant The Times onder zo’n 5000 van alle actieve ‘eerstelijns geestelijken’ in de kerk. Twaalfhonderd deden mee, dat is zes procent van het totale aantal. Daarbij gaat het, naast priesters, bijvoorbeeld ook om kapelaans, vicarissen en rectors binnen anglicaanse parochies. Het betreft de grootste enquête die ooit onder hen in Engeland en Wales is uitgevoerd, en überhaupt de eerste enquête onder hen in negen jaar.

Direct contact

Hoogleraar Linda Woodhead, hoofd theologie en religiewetenschappen aan het King’s College in Londen, denkt dat de minder rigide opvattingen van de lagere geestelijken een gevolg zijn van het feit dat zij vaker in direct contact staan met de kerkgemeentes. “Als de kerkleiders meer naar hen hadden geluisterd, zou de kerk er nu misschien beter voorstaan”, zegt zij tegen The Times.

Dat de anglicaanse kerk in crisis verkeert, is geen geheim. Sinds 1986 halveerde het aantal mensen dat op zondag in Engeland en Wales de anglicaanse kerkbankjes zit. Twee derde van de ondervraagde lagere geestelijken verwacht bovendien niet dat de aanhoudende neerwaartse spiraal in de toekomst nog te stuiten is. In een groot bevolkingsonderzoek in 2021 gaf voor het eerst minder dan de helft van de mensen in Engeland en Wales aan zich nog als christen te identificeren.

Bijna een derde van de priesters en geestelijken onder de zeventig jaar heeft de afgelopen vijf jaar ‘serieus overwogen’ om te stoppen met zijn werk. Meer dan 40 procent zich voelt zich ‘overwerkt of overbelast’. Sommigen noemen een ‘schrijnend’ gebrek aan steun van bisschoppen als oorzaak. Op de vraag waar die stress vandaan komt, refereerde een priester aan de ‘druk om de positie van de anglicaanse kerk te rechtvaardigen tegenover een steeds meer seculier en sceptischer publiek’.

Seks binnen vaste relatie

De afstand tussen officiële leer en de praktijk komt in bijna alle facetten van de enquête naar voren. Zo vindt ook ruim 60 procent van de priesters en geestelijken dat de kerk zich niet langer zou moeten verzetten tegen seks voor het huwelijk en seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Overigens wel alleen wanneer het gaat om seks tussen mensen met een ‘vaste relatie’.

Maar niet iedereen binnen de kerktop ziet de afstand tussen officiële leer en de gematigder opvattingen op de kerkvloer als aansporing de leer aan te passen. “De kerk heeft een duidelijke roeping”, stelt de bisschop van Leeds tegen The Times. En die roeping omvat geen ‘zoektocht naar populariteit’.

