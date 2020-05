Meer dan honderd coronabesmettingen door kerkdienst in Frankfurt

Het aantal besmettingen door een kerkdienst in Frankfurt blijkt flink hoger dan gedacht. Zeker honderd coronagevallen zijn terug te voeren op de viering.

Ze hielden zich aan de voorschriften, maar toch ging het mis. Een kerkdienst van de Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde die op 10 mei plaatsvond heeft geleid tot zeker honderd coronabesmettingen, meldt de krant Frankfurter Rundschau. Zaterdag werd bekend dat de kerkdienst tot veertig besmettingen zou hebben geleid, maar nu blijkt dat zeker honderd gevallen zijn terug te voeren op de viering. Het gaat om besmettingen in Frankfurt zelf, maar ook in de omliggende regio’s Wetterau en Main-Kinzig.

Hoe het virus zich zo snel in de Russisch-Duitse baptistenkerk kon verspreiden is nog niet bekend. “Wij hebben ons aan alle regels gehouden”, zei Wladimir Pritzkau, de voorzitter van het kerkgenootschap, tegen de krant Der Tagesspiegel. Een woordvoerder van de Duitse GGD heeft dat bevestigd. De baptistenkerk heeft alle bijeenkomsten tot nader orde afgelast, kerkdiensten vinden voorlopig alleen nog online plaats.

“Deze situatie toont aan hoe belangrijk het is dat we allemaal waakzaam blijven en hier niet licht over denken”, reageerde Kai Klose, minister van sociale zaken van de deelstaat. “Het virus is vooralsnog bij ons en zal zich verspreiden.”

Religieuze vieringen zijn in de Duitse deelstaat Hessen sinds 1 mei onder voorwaarden weer toegestaan. Gelovigen moeten anderhalve meter afstand houden en kerken moeten hygiënische maatregelen nemen, zoals het beschikbaar stellen van desinfectiemiddelen. Ook geldt er geen maximum aantal gelovigen en hoeven kerkgangers zich niet te registreren. Hoeveel mensen op 10 mei bij de dienst aanwezig waren, is volgens voorzitter Pritzkau niet bekend. Ook is niet bekend of er tijdens de dienst gezongen is. Samenzang is in Hessen niet verboden.

Zestien besmette personen komen uit de nabijgelegen stad Hanau. De gemeente Hanau besloot zaterdag om een islamitisch vastengebed, dat zondag zou plaatsvinden ter afsluiting van de ramadan, te verbieden. Bij de bijeenkomst werden duizend mensen verwacht.

