Meer aandacht voor de ramadan geeft moslims het gevoel dat ze er mogen zijn

‘Ik voel me meer welkom als ik zie dat een winkel aan de ramadan doet’

Ahmad Al Khamre, 21, stagiair ict uit Apeldoorn

“Op mijn stageplek bij de kringloop Foenix in Apeldoorn hebben ze een hoekje ingericht speciaal voor de ramadan. Ik vind het heel mooi dat ze er aandacht aan schenken. En dat we meedoen. Ik vind het respect, heel veel respect.

“In Syrië, waar ik tot een jaar of zes geleden woonde, zie je de ramadan overal om je heen, op straat en in winkels. Bij supermarkten in andere steden in Nederland weet ik dat ze ook speciale producten verkopen, maar bij ons in de stad heb ik nog niets gezien.

“Toevallig liep ik langs de Action toen ze net de winkel aan het afsluiten waren en de volgende dag Pasen zou beginnen. De manager riep alle mensen die naar buiten liepen een ‘fijne paasdagen’ toe. Toen zag hij mij, zag dat ik niet blond ben, en wenste mij een ‘fijne ramadan’ toe. Dat vond ik ook heel mooi.

“Ik voel me meer welkom als ik zie dat een winkel iets aan de ramadan doet. Dan voel ik dat ik ook belangrijk ben, ook al is dit mijn tweede land. ‘Wij zijn van elkaar’, zeggen we in het Arabisch. Of je dit in het Nederlands ook goed kunt zeggen, dat weet ik niet. Maar ik bedoel: zij zijn van mij, en ik ben ook van hen.

“Gelukkig is het vasten weer voorbij: het was best zwaar dit jaar, omdat ik ook stage liep. Het is ook niet altijd makkelijk te onthouden dat je aan het vasten bent, soms vergeet je het plots. Mijn moeder heeft dat wel eens gehad. Maar dat is niet erg: als je per ongeluk een slokje water neemt, dan is dat een cadeautje van God, zeggen ze.”

‘Het gevoel dat je er als moslim mag zijn’

Assmaa Kammite, 34, gezondheidszorgpsycholoog uit Utrecht

“Ik had de afgelopen jaren al gemerkt dat er op allerlei plekken zachtjes aan wat meer aandacht komt voor de ramadan. Om te beginnen in de schappen van supermarkten. Op tv zie je ra-ra-ramadanquizjes - zelf was ik daar dit jaar trouwens ook te gast in een ramadanprogramma. En dit jaar waren er meer iftars buitenshuis dan ooit.

“Fantastisch vind ik het, al die initiatieven. Ik hoor van mensen dat collega’s op het werk samen het vasten verbreken, of dat er op school iets aan de ramadan gedaan wordt.

“Ik denk dat marketingafdelingen intussen door hebben dat er bijna een miljoen moslims in Nederland wonen, en dat deze een markt vormen waarmee je iets kan. Net zoals kerst, Sinterklaas en Pasen goed uitgebuit worden.

“Het mooie is: dit maakt dat de ramadan genormaliseerd wordt. Dat geeft je als moslim het gevoel dat je er mag zijn. Zij zijn vaak opgegroeid met het gevoel dat ze er niet echt bij horen, en krijgen juist nog vaak het gevoel dat ze abnormaal en anders zijn.

“In ieder mens zit ten diepste de behoefte aan erkenning. We willen gehoord en gezien worden. Als dat niet gebeurt, doet dat wat met hoe we naar onszelf kijken. In mijn praktijk zie ik dagelijks wat voor gevolgen dit kan hebben, als ik jonge moslims behandel voor depressies en angststoornissen.

“We zijn er nog niet, qua diversiteit en inclusie. Maar zelf merk ik ook dat er op mijn werk bijvoorbeeld meer rekening gehouden wordt met mijn vastendagen. Dat maakt dat ik er vrijer over vertel. En daardoor voel ik me meer onderdeel van het geheel.”

‘Ik kreeg zoveel aanvragen voor iftars dat ik ‘nee’ moest verkopen’

Ben Lachhab, 56, sociaal ondernemer uit Den Haag

“Ik zie echt een omwenteling in onze samenleving. Het is echt extreem. Al jaren organiseer ik iftars, maar dit jaar kreeg ik zoveel aanvragen om ze te organiseren, dat ik gewoon ‘nee’ moest verkopen.

“Het maakt deze ramadan extra bijzonder. Het geeft een boost dat we zoveel mensen een fijne avond kunnen geven. Ik vind het geweldig om te zien.

“Je ziet moslims steeds meer initiatieven nemen, en ik zie ook dat mensen buiten de islamitische gemeenschap daar echt open voor staan. Vorige week organiseerde ik een iftar bij de Jumbo in Den Haag. De filiaalmanager daar is moslim, maar van de zeshonderd bezoekers had maar de helft een islamitische achtergrond. Eigenlijk waren het de moslims uit de buurt die de niet-moslims uitnodigden.

“Het heeft niets met zieltjes winnen te maken, het is puur gericht op ontmoeten. Ik geloof dat samen eten verbindt. Met mijn initiatief ‘de Participatiekeuken’, dat ik ben begonnen in de coronatijd, proberen we door het hele jaar heen mensen bij elkaar te brengen. We zamelen eten in bij bedrijven, dat ook helpt tegen voedselverspilling, en dan kunnen we mensen voor een paar euro een maaltijd aanbieden.

“Ik merk dat als mensen elkaar beter leren kennen, vooroordelen ook afzwakken. Voor mij zijn het letterlijk etentjes ‘die smaken naar meer’. We zijn nu al met supermarkten in gesprek om een kerstdiner te organiseren. Net als bij de iftars is dat een moment in het jaar dat je niet alleen mag zijn.

“Ik ga het Suikerfeest dit jaar vieren met mijn familie van ruim honderd mensen. Vandaag ben ik dus erg druk, want ik ben de kok.”

