Maximaal dertig mensen in de kerk?Dat is nog geen uitgemaakte zaak

“Wij zien nu geen dringende noodzaak ons aan te passen”, zegt bij voorbeeld dominee Uitslag, predikant in de christelijk-gereformeerde kerk op Urk. In zijn kerk met 1000 plekken zijn nu diensten met zo’n 250 mensen, binnen de richtlijnen van het RIVM. Er wordt gezongen, zij het minder dan normaal. “We denken dat dit veilig en verantwoord kan”, zegt de predikant, die aangeeft dat dit kan veranderen als het aantal besmettingen ook op Urk toeneemt.

Kerken waren uitgezonderd van de vorige week afgekondigde regel die samenkomsten beperkt tot maximaal dertig personen. Daar was van niet-kerkelijke zijde kritiek op en na ophef over een kerk in Staphorst met drie keer 600 kerkgangers op een dag, kregen religieuze organisaties maandag na overleg met minister Grapperhaus van justitie het ‘dringende advies’ zich tot dertig te beperken.

De Protestantse Kerk in Nederland adviseerde haar 1500 kerken zich hieraan te houden. Andere kerkgenootschappen beraden zich nog en hopen dat er toch nog wat ruimte komt. Sowieso blijft het bij adviezen: binnen de protestantse kerken hebben lokale gemeenten grote vrijheid.

In orthodoxe kringen wordt de kerkgang ervaren als noodzakelijk geestelijk voedsel

Vooral in orthodoxe kerkgenootschappen, waar de kerkgang wordt ervaren als noodzakelijk geestelijk voedsel, is er veel weerstand tegen het dringende advies. Ook bij de Hoeksteen in Barneveld, een kerk van de gereformeerde gemeenten in Nederland met plaats voor 2800 tot 3000 mensen. Nu komt bij de diensten ongeveer een kwart, schat scriba H. Morren, en deze 700 kerkgangers zingen ook.

Op zijn rondje langs kerken afgelopen zomer bezocht minister Grapperhaus ook deze reformatorische gemeente, en “hij was content hoe het ging”, zegt Morren. Een definitieve beslissing is er nog niet genomen, maar kerkbestuurder Morren noemt op persoonlijke titel dertig mensen in zijn kerk - ook wel refo-dome genoemd - ‘een lachertje’.

