‘Marokkaanse Jiskefet’ vraagt moslims om voorzichtigheid

De zon schijnt over het geïmproviseerde steigerhouten terras, dat laatst vanwege coronamaatregelen nog werd getimmerd, als Khalid Akouzdame (32) neerzijgt op een stoel. Zijn kompaan Yassine Hajdaoui (36) heeft ook net een koffiepauze genomen, en neemt plaats op anderhalve meter afstand. De Rotterdamse ondernemers runnen samen de populaire koffiezaak Mr. Beans, op het verlengde van de West-Kruiskade. En ze maken deel uit van het drietal dat gezamenlijk het comedygezelschap Borrelnootjez vormt. “Zeg maar de Marokkaanse Jiskefet”, verklaart Akouzdame. Ze hebben net een nieuw filmpje uit, waarnaar binnen de gemeenschap normaal gesproken reikhalzend wordt uitgekeken. “Maar dit keer is het serieuzer van toon dan anders”, zegt Hajdaoui.

Net als burgemeester Ahmed Aboutaleb, die afgelopen week een oproep deed om weg te blijven uit de moskee en grote samenkomsten te mijden met het Offerfeest, maken Akouzdame en Hajdaoui zich zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen. Op de religieuze feestdag, die vermoedelijk aanstaande vrijdag plaatsvindt, zijn er normaal gesproken grote familiebijeenkomsten en een drukbezocht ochtendgebed in de moskee. Volgens cijfers van de GGD zijn migrantengemeenschappen oververtegenwoordigd bij de besmettingen.

‘Veel mensen denken dat het virus voorbij is’

Op de zestiende verdieping van een toren tegenover Rotterdam Centraal tuurt directeur Mohamed Bouimj van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), een koepel van 71 moskeeën en andere organisaties, in de verte. Ook hij is ongerust over het toenemend aantal besmettingen. Om zich heen, op straat bijvoorbeeld, ziet hij dat mensen de regels steeds minder in acht nemen. “Sinds premier Rutte en minister De Jonge niet meer optreden, denken veel mensen dat het virus voorbij is. Zowel autochtonen als allochtonen. Dat is het gevaar.”

Een kantoorruimte verderop zijn drie medewerkers druk bezig met de dagelijkse correspondentie. Vanuit SPIOR worden via sociale media berichten en filmpjes verstuurd met speciale waarschuwingen in het kader van het Offerfeest. “We ontwikkelden die al in verschillende talen: Turks, Marokkaans, Nederlands en Engels. Zo kwam ik ook op het idee om Borrelnootjez te vragen een filmpje te maken: zij spreken de taal van de jongeren. En een van hen is mijn neefje, dus ik kon ze makkelijk bereiken.”

Wat de boodschap volgens Bouimj lastig maakt, is dat samenkomen niet is verboden door de overheid. Zelf vraagt hij, net als de burgemeester, iedereen om weg te blijven uit de moskee. Ook al hebben de bij SPIOR aangesloten moskeeën afdoende maatregelen getroffen. Er zijn moskeeën die dicht zijn gebleven, vertelt hij, maar dat is voor Marokkaanse moskeeën geen makkelijk besluit. “Bij Turkse moslims hebben de moskeebesturen veel gezag, maar Marokkaanse moslims zijn gewend alles ter discussie stellen. Omdat daar gezag ontbreekt, kunnen de leden heel snel gaan klagen. Daar zijn moskeeën bang voor.”

Geen gezellige chaos

Khalid Akouzdame van Borrelnootjez vindt het lastig in te schatten of jongeren zich iets zullen aantrekken van hun filmpje. “Er zijn heel veel complotdenkers onder jongeren, die denken dat het hele virus een grap is. Ik zeg dan altijd: mijn persoonlijke opvatting is dat dit serieus is. En stel dat dat niet zo blijkt te zijn, dan ben ik de eerste die straks toegeeft dat ik ben genaaid. Maar ik kan het risico niet nemen om geen voorzorgsmaatregelen te treffen. Helemaal niet als horecaondernemers. Wij kunnen ons een tweede lockdown niet veroorloven, dat we nog eens dicht moeten. Dan zijn we echt de pineut, dan kunnen we deze toko gaan sluiten.”

Het moskeebezoek slaan Akouzdame en Hajdaoui dit jaar over. Morgen hoopt Akouzdame de zaak wat vroeger te sluiten, en dan vertrekt hij voor een weekend naar het Brabantse platteland, waar zijn ouders wonen. “Ik neem cadeautjes mee voor iedereen, dat is gebruikelijk, een beetje vergelijkbaar met Kerst.” Normaal gezien komen al zijn ooms en tantes ook, en sluiten de ouders van Hajdaoui aan, maar nu vindt het Offerfeest alleen in gezinsverband plaats. “Normaal is het chaos, letterlijk. Een gezellige chaos”, zegt Akouzdame. “Dat missen we dit jaar jammer genoeg.”

