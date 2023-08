Marianne Thieme: ‘Ik ben het gewend om anders te zijn – eerst in de PvdD, nu als theoloog’

Marianne Thieme was het gezicht van de Partij voor de Dieren. Na haar vertrek besloot ze theologie te gaan studeren. Om antwoord te kunnen geven op vragen waar ze eerder de woorden voor miste.

Ze wilde het al lang. Het kwam ervan nadat ze in 2019 afscheid had genomen als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Marianne Thieme (51) spuide in het lezingencircuit haar kritiek op de manier waarop wij, mensen, met dieren, planten en de hele aarde omgaan. En dan kwam onvermijdelijk de vraag uit het publiek: als het materialisme ons zo weinig geluk en vooruitgang brengt, hoe geven we dán betekenis aan het leven?

“Die vraag raakt aan het levensbeschouwelijke”, zegt Thieme op een zomerse ochtend in haar huis aan de Nederrijn, “en daar had ik eigenlijk geen taal voor. In de politiek overheerste de technocratische taal en de waan van de dag; ik wilde op zoek naar fijnmaziger taal, met gevoel voor de historische lijnen. Waar komen we vandaan, waar doen we het voor? En dan kun je twee dingen doen: theologie of filosofie gaan studeren.”

Thieme deed het eerste, met als specialisatie de wijsgerige kant ervan. De afgelopen drie jaar, beginnend in de coronatijd, studeerde ze theologie aan Trinity Saint David in Wales. “Die universiteit staat goed aangeschreven, ze hebben veel aandacht voor filosofie én een verbinding met de theologische universiteit van de Adventkerk.”

Hoe kwam u terecht bij de Adventkerk – zevendedagsadventisten, een protestantse stroming die midden negentiende eeuw is ontstaan?

“Ik ben katholiek van huis uit – communie, vormsel. Maar dat de kerk geleid werd door een onfeilbare man, de paus, die ook nog eens stierengevechten en, in naam van Sint Hubertus, de jacht zegende, daar voelde ik me niet senang bij.

“Ik werd een kerkloze gelovige. Totdat Niko Koffeman (medeoprichter van de PvdD, nu senator, L.D.) zei: ‘wist je dat er ook een groene kerk bestaat die wars is van hiërarchie’? Dat was zijn kerk, waarvan veel vegetariërs lid zijn. Daar voelde ik me als dierenbeschermer welkom. Ik sloot me aan in 2006, het jaar dat ik de Kamer inging, en ben nog altijd lid. Het is fijn om samen te zijn als activisten. Ook voor je geloof. Het voedt je en daagt je uit tot reflectie. En dat behoedt je voor fanatisme.”

Over fanatisme gesproken: daar werd u van beticht.

“Mijn geloof heeft altijd veel heftigheid opgeroepen.”

Ze vertelt over haar eerste jaar als Kamerlid. Schrijver Maarten ’t Hart, die lijstduwer van de PvdD was, maakte haar uit voor ‘lugubere’ fundamentalist.

Bent u daar kopschuw van geworden?

“Nee, dat niet. Met de andere oprichters hadden we welbewust een seculiere partij opgezet. Daarin was mijn – of hun – persoonlijke levensbeschouwing dus geen politieke zaak. Daarom zei ik er niets meer over.”

Wat verklaart de weerzin tegen uw kerklidmaatschap?

“Als je een nieuwe beweging begint, zei Gandhi, word je eerst genegeerd en dan belachelijk gemaakt. We waren erop voorbereid. Ik werd geridiculiseerd - helaas door een lijstduwer, dat was wel jammer. Gelukkig zijn Maarten en ik er weer uitgekomen. Hij was geschrokken van wat hij teweeg had gebracht. Ach, het hoort erbij. Was het niet mijn geloof geweest, dan had zich wel iets anders aangediend.”

Thieme heeft nog een andere verklaring. “De tolerantie die een seculiere maatschappij op kan brengen voor religie en geloof was in 2006 geringer dan nu. Ik ervoer een seculiere inquisitie. De jongere generatie van nu is niet meer opgegroeid met de onderdrukkende kant van kerken, de hypocrisie, met het benauwende ervan. Ik merk nu eerder nieuwsgierigheid voor geloof dan afkeuring.”

Opvallend kritisch laat Thieme zich uit over de invloedrijkste dierendenker van de twintigste eeuw, de Australische ethicus Peter Singer, net als zij veganist. “Filosofisch gezien is hij me te positivistisch: alles wordt ontleed in kleine stukjes, en gemeten: hoeveel leed ervaart een dier, hoeveel plezier heeft het? Singer heeft grote verdiensten voor de bevrijding van het dier, maar met zijn manier van redeneren heb ik problemen.

“Dan ligt Gerechtigheid voor dieren, het nieuwe boek van de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum, me beter. Ze roept op tot een rechtvaardig leven vol compassie. Haar stijl is verontwaardigd, niet koel, maar warm, als ze zoekt naar taal om te beschrijven wat rechtvaardigheid is. Dat doet ze analytisch én emotioneel. Nussbaum gaat uit van de aard van het dier, hoe kan die tot zijn recht komen? Dat is ook het hart van het bijbelboek Genesis, waar God schept en zegt dat het goed is vóórdat de mens is gemaakt: de natuur heeft dus een intrinsieke waarde, los van het nut voor de mens. Utilitaristen als Singer kijken met een calculerende, al te rationele blik naar de waarde van mens en dier. Nussbaum en Genesis doen dat niet.

“Ik zie in dieren een eigen drijfveer, een zucht naar leven. Die wil hebben we te respecteren. Dat doen we niet, tot schade van onszelf en de rest van de planeet, dat lezen we iedere dag in het nieuws. We bewonen een gebroken wereld, dat gevoel leeft breed. We verlangen naar perfecte schoonheid en rechtvaardigheid. Waar komt dat vandaan? Alsof die er ooit geweest zouden zijn. Horkheimer noemde dat Heimweh.”

De naam van Max Horkheimer (1895-1973), de marxistische socioloog en filosoof, valt vaker tijdens het gesprek. Thieme studeerde af op diens werk.

“Hij had fundamentele kritiek, hij zag hoe we met onze rede sinds de Verlichting alles instrumentaliseren: iets heeft alleen waarde als het calculeerbaar en nuttig is. Dat soort denken maakt de mens en de aarde kapot, zag hij. Horkheimer fileerde het economische systeem. Dat sluit aan bij mijn favoriete bijbelpassage: Jezus loopt de tempel binnen, schopt de geldwisselaars, die van het heilige een verdienmodel hebben gemaakt, eruit en gooit hun tafels omver. Héérlijk protestant. Jezus legt zich er niet bij neer maar gaat tot actie over. Dat inspireert me.”

Horkheimer was kritisch, maar ook heel somber. De erfenis van de Verlichting was ‘een volledig verlichte aarde die straalt in het teken van triomferend onheil.’

“Ja, maar hij was als gevluchte Duitse Jood dan ook getuige van de verschrikkingen van de technologische vooruitgang. Die maakte de vernietigingskampen mogelijk. Daar kwamen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki nog bij.

“Het individualisme heeft ons weinig gebracht, we zitten met een gat in onze ziel en de moderniteit leidt vaak tot uitbuiting en vernietiging van mens, dier en aarde. Dat besef is sinds 2006 sterk gegroeid, dat we onze zelfoverschatting los moeten laten, dat niet alles maakbaar is. Ik hoor vaak het woord ‘dankbaarheid’ vallen, we worden bescheidener en zoeken een nieuwe relatie tot andere levende wezens en de aarde.

“Wat ik hoopvol vind: dat er iets is dat boven ons als individu uitgaat om voor te strijden. Dat we dat samen doen. De groene beweging komt op voor het kwetsbare. Voor de dieren, maar ook voor de aarde die in crisis verkeert. Dat maakt je hart zachter en opener voor de vragen die ertoe doen, de existentiële vragen. Ben ik hier voor mijn cv? Om geld te maken?

“In de klimaatbeweging komen mensen naar me toe met vragen als: is er wel iets als vooruitgang, waar leidt dit toe, waar vind jij nog schoonheid, rechtvaardigheid en hoop? Dat opent de deur naar een rijker leven, met oog voor wat betekenisvol is. Ik ben dus optimistisch, waarbij mijn geloof me veel hoop geeft. Dat scheelt.”

Daarin bent u een stuk vrolijker dan Horkheimer.

“Ja. Maar Horkheimer besefte zelf ook dat zijn zielzucht naar een perfecte rechtvaardigheid om taal schreeuwde die hij in de filosofie niet kon vinden. Daar had hij religie voor nodig, schreef hij, terwijl hij marxist was tot in zijn tenen. Weet u dat Horkheimer uiteindelijk gelovig is geworden? Hij durfde het nooit helemaal te omarmen, maar zijn grafschrift is Psalm 91: Denn Du Ewiger bist meine Zuversicht (Jij, Eeuwige, bent mijn toevlucht). Bij God kon hij schuilen.”

Waarom spreekt u dat aan?

“Omdat ik het zo goed snap. Veel critici van de moderniteit kunnen niet om religieuze taal heen als ze hun verlangen willen verwoorden en zeggen welke kant het op moet.”

U zei dat u op zoek was naar fijnmaziger taal. Hebt u die gevonden?

“Als kind zag ik een haas in het koren, die me even aankeek. Dat greep me. Hoe kwam dat? Dankzij de filosoof Immanuel Kant weet ik nu dat het het sublieme was, een ervaring die mij oversteeg en me sprakeloos maakte. Het sublieme valt niet te begrijpen, je kunt je er alleen voor openstellen.”

Kijk, zegt Thieme terwijl ze naar een schilderij wijst. “Dat vond ik vroeger mooi en dat zag ik als een kwestie van smaak. Schoonheid is subjectief, de bron van schoonheid ligt in de mens zelf. Tijdens mijn studie leerde ik dat schoonheid ook een diepere laag kent, los van ons subjectieve smaakoordeel. Kunst en natuur kunnen een poort zijn naar het sublieme, dat zich aan jou openbaart. En kunnen je uitnodigen om te accepteren dat er iets kan zijn dat groter is dan jij. Een bron van schoonheid die buiten jouzelf ligt. En dat maakt op zijn beurt weer een geloofssprong mogelijk.”

Er zijn twee soorten theologen. De duider, die van buitenaf de werkelijkheid verklaart. En de gids, die van binnenuit weet hoe je moet lopen.

“Ik ben beschouwelijker geworden, dus past mij de rol van duider beter. Naarmate je meer studeert weet je minder. Als ik al een gids zou kunnen zijn, dan één die meer vragen stelt op zoek naar nieuwe antwoorden.

“Ik wil graag meedenken over wat van betekenis is, voor alle levende wezens, dat blijft mijn passie. Daarom bekritiseer ik de kerk ook, ze denkt te mens-centraal. Het gaat over de persoonlijke relatie met het goddelijke, alsof de rest van de schepping er minder toe doet. Ik hecht aan medeschepselijkheid.”

Wat mogen we van theoloog Thieme verwachten? Wordt u straks dominee?

“Vastomlijnde plannen heb ik niet, ik ben nu duurzaamheidsstrateeg. Ik ben wel gewend om anders te zijn, met de PvdD was ik dat en als gelovige ben je in seculier Noord-Europa ook wat vreemd. Misschien kan ik helpen nieuwe vragen te stellen om zo bij te dragen aan een mooiere wereld. Er valt nog veel op te schudden en wakker te kussen.”

