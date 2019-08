Margret vindt zin in muziek: ‘Er ontstaat een diepe verbinding met diegenen die met mij zingen’

In de podcastserie ‘Zin in het alledaagse’ gaat filosofieredacteur Peter-Henk Steenhuis op zoek naar deze verhalen - bij de lezers van de krant.

In deze aflevering: het verhaal van Margret Seebacher (50), die zin vindt in muziek - en vooral in het zingen ervan. “Er ontstaat een diepe, woordeloze verbinding met diegenen die met mij zingen. Dat gaat spontaan, er wordt niet over nagedacht of gesproken. Er moet een gevoel van grote vreugde uit, over het moment en het samenzijn.”

(Mocht hierboven geen audiospeler zichtbaar zijn, klik dan hier)

