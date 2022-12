Mardjan Seighali zat in een Iraanse cel: ‘Ik leef nog, en heb de plicht iets te doen met wat ik heb meegemaakt’

Mardjan Seighali, nu voorzitter van het Humanistisch Verbond, heeft als jonge vrouw anderhalf jaar lang in een Iraanse gevangenis gezeten. Ze heeft daar extra moed gekregen om er te zijn, vertelt ze. ‘Ik ben er nog, en dus moet ik daar iets mee doen.’

“Er is een tijd geweest dat ik, zoals dat in de montage van een film mogelijk is, een stuk van mijn leven wenste weg te knippen, en opnieuw wenste te beginnen. Maar nu wil ik dat stuk voor geen goud meer kwijt. Het maakt me tot wie ik ben, met alles wat ik weet, heb gezien en ervaren.

“Veel mensen om mij heen zijn in de gevangenis in Iran omgekomen. Mensen die net als ik het recht hadden om te leven. Mensen die verlangden naar vrijheid, zoals zoveel andere mensen in de wereld op dit moment. De pijn die ik voor hen voel is bepalend in mijn leven. Eigenlijk ben ik zwanger van die pijn, en ik koester dat. Vroeger wilde ik van die pijn af, maar dat gevoel heb ik nu niet meer. De pijn is altijd aanwezig. Als ik uit bed kom, of aan het koken ben, als ik lach en vrolijk ben, altijd.

Soms zacht, soms hard

“Niet dat iedereen dat kan zien, maar een mens bestaat uit zoveel lagen. Dat is ook het fascinerende van het bestaan. Soms ben je zacht, soms ben je hard: er is voor anderen veel onzichtbaar. Maar ik wil het niet langer verborgen houden. Als je naar mijn pijn vraagt, neem ik je mee naar de bron. Ik ben er niet bang voor en ik hoop dat de ander zich daar niet ongemakkelijk bij voelt.

“Op jonge leeftijd was ik politiek actief in Iran, het land waar ik ben opgegroeid. Op zeventienjarige leeftijd werd ik opgepakt en als jonge vrouw in een Iraanse politieke gevangenis opgesloten. Daar ben ik letterlijk en figuurlijk volwassen geworden. Er werden in die tijd veel mensen van mijn leeftijd gevangengezet. Mensen met wie ik mooie gesprekken kon voeren, maar die dan van de ene op de andere dag waren verdwenen. Kameraden noem ik ze. Ze verdwenen in de duisternis en je weet niet wat er daarna met ze is gebeurd. Ik hoopte tegen beter weten in dat ze waren vrijgelaten, maar eigenlijk wist ik wel beter. Soms hoorde ik dat ze waren gemarteld, waren opgehangen of op andere wijze geëxecuteerd.

“Als een van de weinigen van mijn generatie van politieke gevangenen ben ik vrijgekomen. Die periode bepaalt mijn leven tot op de dag van vandaag. Hij roept zoveel vragen op. Wat geeft mij het recht om door te gaan in het leven? Wat doe ik met mijn leven? Wat voor verantwoordelijkheid geeft het leven mij? Waarom ík wel en anderen niet? Het gaat niet om het kunnen hanteren van een schuldgevoel, maar om de existentiële vraag: wat geeft mij als mens bestaansrecht?

Pijn die richting geeft

“Andere mensen, onder wie mijn ouders, hebben zich ingespannen en smartengeld betaald om mij weer vrij te krijgen. Dat is een van de redenen dat ik er nog ben. Wat stel ik daartegenover? Daarmee leren omgaan ervaar ik als een worsteling, maar die moet je niet van me afnemen. Het is de bron van mijn pijn en die geeft eveneens richting.

“Leven in een gevangenis is heel zwaar. Het is een cocktail van indringende gevoelens, die grotendeels bestaat uit angst, onzekerheid, onvrijheid, en die er allemaal op zijn gericht jou het gevoel te geven dat je er niet mag zijn. Over de basis van je leven heb je in gevangenschap niets meer te zeggen. Wanneer je eet en drinkt, hoe laat je opstaat, welke muziek er wordt gespeeld en zelfs wanneer je naar het sanitair gaat – alles wordt voor je bepaald. De cel waarin ik verbleef was donker, en buiten de cel droeg ik een blinddoek. Daardoor weet je niet wanneer de dag zal eindigen en of je er dan nog wel bent.

Monsters om je heen

“Ieder mens kent onzekerheden, maar in de meeste gevallen hebben we een idee hoe we kunnen handelen om het wat aangenamer te maken, en om weer wat meer grip op alles te krijgen. In de gevangenis ontbreekt dat gevoel van perspectief volledig. Het lijkt wel alsof er in zo’n situatie maar twee dingen in het leven zijn overgebleven: angst en onzekerheid. De rest is van je afgenomen. Je veiligheid en je verlangen naar morgen zijn je ontnomen. Over blijven de angst om vernederd, gemarteld, kapotgemaakt of doodgeschoten te worden. De angst om ontmenselijkt te worden door de monsters om je heen.

https://www.nieuweleiders.nl/in-gesprek-met/mardjan-seighali/geroepen/

Mardjan Seighali: ‘Ik wil me niet overgeven aan angst, dat zou weer leven in onvrijheid zijn’. Beeld Roek Lips

Regisseur van je eigen leven

“Ik ben er in meerdere opzichten getuige van geweest. Mijn grootste vrees was die voor de dag dat mijn nabestaanden niet alleen verder moesten leven met de gedachte dat het leven mij ontnomen was, maar ook onder ogen moesten zien onder welke vernederende omstandigheden dat was gebeurd. Daarom hield ik me steeds voor: mijn waardigheid mag mij niet worden afgenomen. Die angst was voortdurend aanwezig. Niet alleen doordat er mensen die op het ene moment nog naast je zitten op het andere moment letterlijk zijn verdwenen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om je op die momenten te realiseren dat je, ondanks alles wat van je is afgenomen, toch regisseur van je eigen leven bent.

“Heel soms zijn er in die tunnel van duisternis lichtpuntjes om je aan vast te houden. Bijvoorbeeld in een ontmoeting met anderen. Of een grapje: zelfs in de gevangenis worden soms grapjes gemaakt. Of dat er in de donkerste nachten een stem is in jezelf die tegen je zegt: misschien loopt het toch goed af en word je op een dag bevrijd. Het gevangenzitten was voor mij een periode waarin mijn leven op pauzestand werd gezet. Ook dat gevoel achtervolgt mij tot op de dag van vandaag, waardoor ik vaak de onrust voel om sneller mijn doel te willen bereiken dan misschien redelijkerwijs mogelijk is. Pas de laatste tijd begin ik wat meer tot rust te komen.

De ban verbreken

“Met behulp van de inspanning van veel mensen werd ik na anderhalf jaar vrijgelaten. Maar echte vrijheid was het niet. Het verdriet was groter dan ik kon dragen. Je kon dat gevoel in die tijd in mijn ogen zien. In de gevangenis had ik – als ik terugkijk – letterlijk geen ruimte om de diepste pijn te voelen en te ervaren, maar dat realiseer je op zo’n moment niet. Dan ben je aan het overleven, aan het zorgen dat ze je niet kapot krijgen. Maar na mijn vrijlating voelde de gevangenschap als een soort beklemmende ban die niet kon worden gebroken.

“Op een nacht ben ik naar het strand gegaan en heb ik gillend langs de zee gerend. Ik had sterk het gevoel dat ik het water in wilde lopen; de aantrekkingskracht was heel groot. Niet om zelfmoord te plegen Dat vond ik een egoïstische gedachte omdat ik er nog was, en als een van de weinigen de gevangenis levend had verlaten. Maar eerder om als een vis in het niets van het zwarte water te verdwijnen. Er niet meer zijn en niet bestaan hebben. Het verdriet en de pijn voelden toen echt te groot. Ik heb me op de grond laten vallen en de duisternis in geschreeuwd: ‘Ik kan dit niet dragen’.

“Niet lang daarna ging ik op bezoek bij de moeder van Tahmina, een van mijn kameraden die het niet had overleefd. Ik herinner me nog de warmte van haar hand die naast de mijne op tafel lag. Ze vroeg hoe het met mij ging. Ik was niet goed in staat te antwoorden. Hoe kon ik woorden geven aan mijn ervaringen? Het gesprek verliep haperend en lange tijd hebben we niets gezegd. Misschien was het vooral de ontmoeting en de omhelzing zonder woorden waarin we de pijn, die ook in haar leefde, konden delen. Die omhelzing zal ik nooit vergeten, net zoals haar laatste woorden toen ik de trap af liep: ‘Mardjan, ga en leef’. Dat is voor mij een soort missie geworden: Ga en leef. Wijze woorden, die mij kracht gaven om weer door te gaan.

Een opdracht

“Sinds dat moment ben ik me nog meer bewust van het feit dat ik leef met een opdracht en dat heeft me veel gebracht. De pijn is er ook, maar nu denk ik: je bent er niet alleen object van, je bent er zelf ook de eigenaar van. Het is allebei. Mijn pijn is mijn diepste angst, en die moet ik in de ogen kijken.

“Dat ik het wel heb overleefd en anderen niet heeft verschillende oorzaken. Voor een deel is het geluk. Maar ook de opvoeding en de liefde van mijn ouders die ik heb meegekregen spelen een grote rol. En later de liefde van mijn man, ook al is ons huwelijk op een heel ongemakkelijke wijze tot stand gekomen en was het een voorwaarde voor mijn vrijlating dat ik met hem trouwde. Ik moest aan het beeld voldoen van een aan het overheersende regime gehoorzame vrouw om de gevangenis te mogen verlaten.

“Maar sinds mijn vrijlating ben ik me vooral bewust van de oproep. De leegte die mensen soms in hun bestaan kunnen voelen is mij niet gegeven. De periode in de gevangenis heeft mij extra moed gegeven om er te zijn. Ik ben er, en dús moet ik daar iets mee doen.

Oproep in het leven

“Daar komt bij dat ik als humanist de overtuiging heb dat er in ons leven een oproep schuilgaat. Wij zijn op aarde gekomen om iets voor elkaar te betekenen. De dingen die ik heb meegemaakt geven mij niet alleen het recht, maar ook de plicht, om er iets mee te doen. Dat maakt dat ik me niet wil overgeven aan angst en onzekerheid. Leven met angst betekent namelijk toch weer leven in onvrijheid. En vrijheid is zo kostbaar en fundamenteel – daar wil ik alles voor geven. Een mens is niet bedoeld om in slavernij te leven. Heb je het niet naar je zin op je werk? Ga iets anders doen. Vrijheid is echt fundamenteel.

“Iedereen die geboren is, heeft het recht op leven. De betekenis die ik in het leven gevonden heb, is de wil me in te zetten voor de vrijheid van mensen. De revolutie die momenteel gaande is, met steeds meer mensen die zich tegen onderdrukkende regimes in de wereld keren, geeft mij hoop, en daarom woon ik demonstraties tegen deze regimes zo vaak ik kan bij. Verzet tegen onderdrukking heeft zin. Anders zijn alle opofferingen, ook die van mijn kameraden die er nu niet meer zijn, voor niets geweest. We wisten echter dat ze tot iets zouden leiden. En dat geeft mij moed om door te gaan.”

