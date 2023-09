Mag je zelfgemaakte popcorn de bios in smokkelen? En andere grote filosofische vragen

Kinderen zetten Emilie van Opstall aan het denken over grote filosofische vragen. De classica vertrouwt in Op ooghoogte op de kracht van verhalen die ons leven grondig kunnen omgooien.

Het begint met popcorn. Nathan (10) heeft die van huis meegekregen, zijn moeder heeft de mais zelf gepoft. Mag hij dat filmsnoepgoed meenemen de bioscoopzaal in? Nee, vindt het meisje van de kaartjescontrole. Toch weet Nathan met twee vriendjes de bioscoop in te komen, mét popcorn. Maar is dat moreel wel in de haak?

Dat is een passage uit het openingsverhaal van Op ooghoogte van universitair docent Oudgrieks Emilie van Opstall. Op wat blogs en vertalingen na schreef ze vooralsnog alleen voor collega-academici. Dit is haar eerste publieksboek.

Jarenlang maakte ze al aantekeningen over opmerkingen van en gesprekken met kinderen. En verdiepte ze zich in de Grote Vragen en filosofische kwesties – voor een classicus is dat vertrouwd terrein. De combinatie ervan voert de lezer naar die bioscoop, waar Nathan toch heeft genoten van z’n meegesmokkelde popcorn.

Voor we het dilemma van Nathan bespreken, of dat van zijn moeder, maakt de schrijfster duidelijk dat haar boek niet autobiografisch is. Zij is niet die moeder, Nathan niet haar zoon. Of misschien toch wel een beetje, dat laat ze in het midden.

Ik kom een katholieke en een spirituele opa tegen. Zijn die, net als de jeugdige flirt van de ik-figuur met de rozenkruisers, allemaal verzonnen, of zwerven hier flarden Van Opstall?

“Ik heb een hele familie, geconstrueerd, met vrienden en kennissen. Om de ideeën die ik bespreek, en de schakeringen daarin, niet op te sommen maar als personages op te voeren. Zo is die familie ontstaan. Verder mag de lezer het zelf weten.”

“Het gaat hier over ‘de mens’, niet over mij”, zegt Van Opstall stellig. “Net als Montaigne dat deed in de zestiende eeuw. Hij schreef essays over een ik dat zichzelf overdenkt. En net als hij deed, schrijf ik meanderend, zonder te weten waar het op uitloopt.”

Emilie van Opstall. Beeld Massimo Pegurri

Montaigne trok zich in een deel van zijn kasteel terug om te schrijven, niet gehinderd door zijn kinderen.

“Nee, zo heb ik me niet aan het gewone leven onttrokken. De kinderen in mijn omgeving heb ik juist geobserveerd, hun anekdotes opgetekend en gecombineerd met de filosofische kwesties waar ik mee bezig ben. Zo kon ik een nieuwe blik op die Grote Vragen krijgen.”

In welk genre hoort uw boek thuis?

“Het is géén De Wereld Van Sofie met een overzicht van de westerse filosofie, geen uitleg van wijsgerige thema’s voor kinderen en evenmin ‘filosoferen met kinderen’, waarmee kinderen worden geoefend in het stellen van wijsgerige vragen.”

Dat is drie keer niet. Wat is het wel?

“Eigenlijk heb ik geen duidelijk voorbeeld. Ik wil dat de kinderen en de ik-figuur de lezer meevoeren door mijn betoog. Ik begin met scènes waarin kinderen en volwassenen met elkaar praten. Met opmerkingen die me aan het denken hebben gezet. Dan werk ik een gedachte uit voor grote mensen. Het is onbevangen denken voor volwassenen.”

Aan welke ooghoogte denkt u bij uw boektitel?

Tussen zo hoog en zo hoog, gebaart Van Opstall. “Kinderen van vier tot elf. Ik nodig de lezer uit om een stukje te zakken tot kinderooghoogte en zo met een nieuwe blik te kijken.”

Een van de eerste scènes is die van Nathan met zijn clandestiene popcorn. De anekdote mondt, zoals steeds in Op ooghoogte, uit in een zoektocht door een paar millennia literatuur. Van Mark Twains personage Tom Sawyer, die leert dat liegen soms niet onderdoet voor de waarheid, tot aan de Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant die streng was: liegen mag nooit. En diep terug in de tijd naar Plato, de Griekse filosoof die de ‘nobele leugen’ gerechtvaardigd vond voor het belang van de gemeenschap.

Typisch voor Van Opstall is dat haar eigen conclusie mild is. Ze veroordeelt liegen, maar biedt met ruimte voor hier en daar een leugentje als sociaal smeermiddel, en een ‘antisociaal leugentje zodat je voor één keer stiekem met die popcorn de bioscoop binnen kunt gaan.’

Een ander door Nathan aangezwengeld essay gaat over vriendschap. Wie kan hij uitnodigen voor zijn zesde verjaardag? Mag je een vriendschap bot opzeggen? Voor die vragen gaat Van Opstall te rade bij Aristoteles, 2300 jaar geleden. “Een vriend is je andere zelf, als één ziel in twee lichamen.” Voor Van Opstall is dat ál te nabij. “Zo kun je niets meer van elkaar leren.”

U komt geregeld bij Aristoteles uit, al was het maar om afstand van hem te nemen.

“Ja, ook over schaamte citeer ik hem. En over tijd en over dieren. Heel opvallend dat hij nog altijd zo beslissend aanwezig is, in wetenschappelijke literatuur wordt steeds weer naar zijn werk verwezen.”

Wat Aristoteles over dieren heeft geschreven, vertelt Van Opstall in het titelessay, over Goessie de kwal. “Aristoteles formuleerde vragen om de wereld te onderzoeken. Hij begon bij het algemene, en werd steeds specifieker. Is het ding lichamelijk? Heeft het gevoel, is het rationeel? Het leverde een beslisboom op. Die is sindsdien oneindig verfijnd en vertakt, maar het idee is gebleven, al staat de mens niet meer bovenaan. Wat is nog het onderscheid tussen mens en kwal? De grens tussen ons en de niet-menselijke dieren vervaagt. Toch zitten we in de wetenschap vast aan die aristotelische groeven in het westerse denken. Het is lastig die te ont-denken.”

Ont-denken, dat is wat Van Opstall wil. Ze ziet hoe Nathan het onderscheid tussen hoge en lage dieren niet maakt. En hoe in de Oudheid Ovidius in zijn Metamorfosen alles van gedaante kon laten veranderen – mens, dier, plant en mineraal, zonder grenzen ertussen.

Van Opstall voert die onwaarschijnlijke verhalen ten tonele om, via ont-denken, ‘een nieuw dynamisch evenwicht in de natuur’ te bereiken, met een geschikte plaats voor de mens.

De klimaatcrisis speelt daarbij een belangrijke rol. “Daar ben ik niet optimistisch over. Ik kom net terug uit de bergen, waar het veel te warm was, we zwommen in een meertje dat geen zomerse verkoeling meer bood. Het klimaat baart me zorgen, maakt me zelfs angstig. Waar loopt dit op uit?”

Dat is somber, maar de toon van uw boek is optimistisch.

“Je hoort vaak dat alles minder wordt. Al eeuwen klagen ouderen over de jeugd die niet meer leest, enzovoort. Maar ik geloof niet dat de mens achteruitgaat, dat slaat nergens op. Steeds weer kom je intelligente, kunstzinnige, sociale jongeren tegen, met prachtige ideeën.”

Toch wilt u niet op de oude voet door.

“Nee. We hebben echt nieuwe middelen nodig, van het westerse pad af. Door de wereld ánders te denken. Dat doen inheemse volkeren. Dat doen kinderen. Dat deden schrijvers uit de Oudheid.”

Om uit die bronnen te kunnen putten, doet Van Opstall een beroep op de fantasie. “Onze verbeeldingskracht heeft geen moeite met fictie, waarin het bovennatuurlijke en het menselijke in elkaar overvloeien. Waarin zielloze objecten spontaan tot leven komen. Voor de westerse mens zijn proza en poëzie geschikt om onze categorieën te ont-denken.”

Uw stijl is rustig, zonder oneliners, voorzichtig, met ‘wellicht’, en ‘misschien’ en ‘zou kunnen’. Maar tussen de regels gloeit het vuur van ‘het móet anders!’.

“Daar hebt u wel gelijk in. Het moet opgeschud worden. Zonder al te stellig te zijn wil ik mensen aan het denken zetten.”

Dat doet Van Opstall door haar specialisme in te zetten: ze is expert in de vertelkunst in de Oudheid en de Middeleeuwen. Die kunst beoefent ze in Op ooghoogte ook voor de moderne lezer. Door het ophalen van smakelijke verhalen, zoals over Daphnis en Chloë die van een rijpere vrouw liefdesinstructies krijgen. En vaak vragenderwijs. ‘Willen we dat verhalen een voorbeeld geven van een ideale wereld, waarin conflict en onrechtvaardigheid niet bestaan? Of moeten verhalen voorbereiden op een confrontatie met de duistere kanten van de werkelijkheid en van onszelf?’

In haar boek geeft Van Opstall zelf antwoord, want ze vertelt graag sprookjes.

Daarin gaat het er soms ruig aan toe. Mag dat wel bij de kinderen van nu, met hun tere ziel?

“Zeker.”

Maria Montessori, voor wie u sympathie hebt, was faliekant tegen sprookjes.

“Ja, wat een afknapper. Met al haar mooie ideeën… Ze wilde dat kinderen ervaring opdeden met de echte wereld. Ik heb me laten meeslepen door haar experimenten op scholen, bewonderde haar. Maar als je het beste uit kinderen wilt halen, hoe kun je dan de verbeelding en de fantasie overslaan? Dat is juist de sprankelendste manier om de wereld te ontdekken. Verbijsterend dat Montessori tegen was. Ze vond sprookjes niet geworteld in de werkelijkheid. Was ze bang voor de kracht van de verbeelding?”

Van Opstall is zelf overtuigd van die kracht. De kinderblik, schrijft ze ergens, kan ‘het huis van onze gedachten met al zijn aanbouwen omver werpen, al is het maar voor even’.

U woont in het gedachtenhuis dat wetenschap heet. Is dat wel fijn wonen?

“Ha ha, nee, ik pas er niet meer helemaal in. De universiteit werkt als een machine, waar de intellectuele nieuwsgierigheid het verliest van de ingetreden marktwerking, waar je beurzen moet binnenhalen. Productie. Output.”

U nodigt de lezer uit om losser te kijken, meerdere perspectieven in te nemen en zo iets vastgeroests los te wrikken. Hebt u zichzelf door het schrijven van dit boek losgewrikt?

“Ik denk het wel, ja. Dat deel van mezelf, dat een breder publiek wil bereiken, buiten het kleine kringetje in academia, ontpopt zich met dit boek. Dat is mijn missie. Dat andere deel, dat met collega’s uit de hele wereld samenwerkt en onderzoek doet, voelt zich er wel uitstekend thuis.”

