Mag je tieners aanmoedigen zich te vaccineren met oog op het grotere geheel?

Het besluit om ook tieners te vaccineren tegen het coronavirus heeft tot veel discussie geleid. Mag je de lichamen van tieners inzetten met oog op het grotere geheel?

Tieners kunnen sinds vorige week een afspraak maken voor een vaccin tegen corona. Alle jongeren van 12 tot 18 jaar hebben de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Ze mogen zelf besluiten of ze dat willen. Voor de 12- tot 16-jarigen geldt dat zij dat in overleg met hun ouders of verzorgers moeten doen, maar in het geval van een conflict hebben de jongeren het laatste woord. Toch roept dit besluit maatschappelijke weerstand op. Bij gezonde kinderen gaat het virus meestal enkel gepaard met milde klachten, zoals een verkoudheid met hoesten. Daarom voelt vaccinatie bij hen niet urgent. Maar voor de samenleving als geheel pakt het wel gunstig uit als tieners zich laten vaccineren, omdat er dan minder volwassenen ziek worden. ‘Worden kinderen niet geofferd op het altaar van het algemeen belang?’, stond vorige week in deze krant.

Het Filosofisch Elftal buigt zich over de vraag: mag je de lichamen van tieners inzetten met oog op het grotere geheel?

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren snapt niet waarom hier zo’n issue van gemaakt wordt. “Jongeren blijken er zelf geen moeite mee te hebben: ze laten zich nu grootschalig vaccineren en er bestaat onder hen weinig weerstand tegen vaccinatie. En ze mogen ook nog eens zelf kiezen. Het wantrouwen jegens tieners vaccineren komt niet zozeer bij de jeugd zelf vandaan, maar uit andere hoek. Het betreft volwassenen die onterecht vaccins wantrouwen en complotgedachten erop nahouden. Of die vinden dat het schandalig is om gezonde kinderen uit te nodigen voor een vaccinatie, terwijl jongeren slechts milde klachten krijgen van corona. Maar er is niets mis met iets doen voor het grotere goed. Zeker als je er niet zelf slechter van wordt, wat hier het geval is: het risico op wat tijdelijke bijwerkingen van het vaccin blijkt veel kleiner dan het risico dat de tieners nog corona krijgen. Bij elke morele keus moet je niet alleen rekening houden met de gevolgen voor jou, maar ook voor die voor anderen. En het feit dat jongeren de samenleving helpen door een prik te halen, is een belangrijk argument om dat inderdaad te doen.”

“Daarnaast doen jongeren het ook voor zichzelf, want zij bleken er mentaal flink onder te lijden toen de scholen dicht waren”, reageert filosoof en schrijver Désanne van Brederode. “Dus ook zij hebben er baat bij dat er snel wordt afgerekend met het virus.” Ook zij verbaast zich over de manier waarop deze discussie wordt gevoerd. “Het lijkt wel alsof het over de euthanasiepil gaat. De ethische discussie rondom vaccinatie zagen we eerst alleen in de biblebelt en in de antroposofische hoek, maar tijdens de pandemie is die meer mainstream geworden. Terwijl de meeste kinderen in Nederland allerlei prikken hebben gehad, waar ze niks over te zeggen hadden.”

Van Tongeren: “Ja, maar baby’s en kleine kinderen kunnen daar ook nog niks over zeggen. Bij tieners is dat anders. Jongeren komen in aanmerking voor een coronavaccin vanaf hun twaalfde. Dan gaan ze al naar de brugklas. Ze hebben al een stem in naar welke school ze gaan, in bij welke sportclub ze zitten, in het familieoverleg over de zomervakantie. Het is dan logisch om ze op het gebied van lichamelijke integriteit ook serieus te nemen. Ik vind het vanzelfsprekend dat je ze daar zelf over laat beslissen.”

Van Brederode: “Toch zeggen ouders over andere zaken natuurlijk wel tegen hun kinderen: op deze leeftijd kan jij deze beslissing nog niet overzien, en wij zijn verantwoordelijk voor jou, dus het mag niet. Bijvoorbeeld met roken en drinken. Dat lijkt me ook terecht, al mogen we kinderen ook wel wat serieuzer nemen. De overheid doet dat dus nu door te zeggen: de morele denkkaders van de ouders zijn niet leidend. Een verademing vind ik dat. En een bevrijding: als jij ouders hebt die jou vanwege onbewijsbare ideologische redenen niet willen laten vaccineren, wordt jouw lichamelijke integriteit belangrijker gevonden dan hun mening. Andersom kan natuurlijk ook: dat het kind het vaccin juist niet wil. Maar dan is er ook geen man overboord; je hebt ook volwassen weigeraars, en zolang genoeg mensen het vaccin nemen is iedereen min of meer beschermd.”

Van Tongeren: “Maar volgens mij is er nauwelijks sprake van dat soort conflicten. Deze hele discussie komt geforceerd op mij over. Na de eerste maanden van de pandemie is bekritiseren wat de overheid doet een vast patroon geworden. Als dat met mate gebeurt, is het alleen maar goed voor een samenleving. Maar als het de nieuwe standaard wordt om elke overheidsbeslissing te wantrouwen, wordt het gevaarlijk, want dan wordt het gezag van de overheid en daarmee een van de belangrijkste instituties van onze democratische rechtsstaat ondermijnd. De vanzelfsprekendheid waarmee de mogelijkheid tot tienervaccinaties wordt bekritiseerd, baart me daarom wel zorgen.”

Van Brederode: “Het heeft ook iets hypocriets. Het vaccin is nu de grote zondebok, de hashtag #handenafvanonzekinderen werd in het leven geroepen. Maar dan mogen deze critici ook wel wat kritischer kijken naar andere farmaceutische zaken in de maatschappij. Meisjes krijgen vanaf jonge leeftijd zonder problemen de anticonceptiepil voorgeschreven, tal van kinderen krijgen Ritalin omdat ze zich niet goed kunnen concentreren. Daar hoor ik deze groep niet over, terwijl daar nu juist wél bewijs voor nare bijwerkingen voor is. En ook het aura van ‘kinderbeschermers’ waaronder deze groep zich schaart, lijkt me volledig onterecht. Mensen vinden dat de vrijheid van hun kinderen wordt misbruikt omdat ze een vaccinatie aangeboden krijgen, terwijl uit niks blijkt dat het ze ook maar iets kan interesseren dat op andere plekken kinderen doodgaan aan malaria, om maar iets te noemen.”

