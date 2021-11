Mag je een suïcide in geld uitdrukken? ‘Het is een heilloze route’

Om aandacht en geld te krijgen voor het voorkomen van suïcide heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie laten berekenen wat één zelfdoding kost. Uitkomst: 2,8 miljoen euro aan materiële en immateriële kosten voor de samenleving. Is het verantwoord om zo te rekenen?

Meike Baretta van 113 legde bij tv-programma EenVandaag uit waarom het nodig was onderzoeksbureau Deloitte te laten kwantificeren wat een zelfdoding de maatschappij kost. “Jaarlijks worden er miljarden uitgetrokken om het aantal verkeersdoden naar beneden te krijgen. Dat gebeurt omdat daar berekend is wat een verkeersdode de maatschappij kost.” Suïcide kost op jaarbasis 5 miljard euro.

Kosten zijn niet het hele verhaal, reageert Joachim Duyndam, emeritus hoogleraar filosofie, “maar ze spelen wel een rol. En de overheid die voor haar beleid abstract kijkt naar zo’n fenomeen, zou weleens gevoelig kunnen zijn voor deze benadering. Dit is taal die de overheid aanspreekt. Dus vind ik het strategisch nog niet zo gek van die stichting om dit frame te kiezen en zo de overheid aan te spreken. Al zit er uiteraard frictie tussen het leed dat een zelfmoord veroorzaakt en die kille bedragen.”

Een begrijpelijke noodkreet

Het is een begrijpelijke noodkreet, zegt ook Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht in Rotterdam. Maar hij heeft vooral ernstige bedenkingen. “Het is óók een heilloze route. Als je zo naar een leven kijkt, dan concludeer je al snel dat een vrouw met zeventien werknemers en een jong gezin veel meer waard is dan een oude man die weinig verdienvermogen meer heeft.”

Het becijferen van een mensenleven komt, zegt Buijsen, uit het utilisme, een filosofische stroming met aandacht voor ieders bijdrage aan het maatschappelijk nut. “Dat denken is gebruikelijk in de gezondheidssector. Gezondheidseconomen rekenen door welke therapie je wel of niet in het pakket op moet nemen. Dat druk je uit in in qaly’s, of quality-adjusted life years: wat mag een gezond extra levensjaar kosten? Voor wie voor beleidsvragen staat, is dat een aantrekkelijke aanpak: ze kunnen de prijskaartjes vergelijken.”

Buijsen is sceptisch over de berekening van de kosten van een suïcide. Je moet ‘een mensenleven niet willen vertalen in euro’s’. “Dat zou Stichting 113 ook niet moeten doen, want dan maak je van de betekenis van iemand een economisch verhaal. Ik voel me bij de moderne utilisten niet zo thuis. Wel bij de eerste utilist, de Britse jurist Jeremy Bentham. Die was ervan overtuigd dat voor- en nadelen in eenheden waren uit te drukken, maar een mensenleven niet. Dat becijferde hij anders: iedereen telt voor één, en niemand voor meer dan één. In de zorg bewijzen utilistische argumenten hun waarde, maar bij morele vraagstukken moet je geen cijfers gaan opvoeren. Dat is zó schraal.”

Geen kwestie voor boekhouders

Dat laatste vindt Duyndam ook. Hij heeft weinig tegen ‘framen’ van zelfmoord als maatschappelijke kostenpost, “als je het daar maar niet toe reduceert”. Suïcide is geen kwestie voor boekhouders, “maar de preventie kost veel geld, en het niet-voorkómen van suïcide blijkbaar nog veel meer”.

Buijsen wijst liever een andere weg. Hij is gecharmeerd van de Litouws-Franse filosoof Emmanuel Levinas. “Die dacht heel anders, hij moest er niet aan denken dat je een mensenleven in hoeveelheden geld gaat uitdrukken.”

Volgens Duyndam, zelf Levinas-kenner, sluit dat juist aan bij diens morele oriëntatie. “Levinas wees de moraal aan als fundament van het handelen, voor het individu én voor de overheid. In een gezonde samenleving is suïcide voor de overheid niet alleen een kostenpost, maar ook gewoon slecht, iets waar je op morele gronden wat aan wil doen. Als het goed gaat in een maatschappij maken niet zo veel mensen een eind aan hun leven. Stichting 113 spreekt de overheid daar op aan, en vraagt om keuzes. Wat is het de overheid waard?”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113. Bel 0900-0113 of kijk op 113.nl.

