Maakt het feminisme vrouwen eenzaam?

Heeft het feminisme vrouwen eenzaam ­gemaakt? Het boek Prachtige wereld, waar ben je van de Ierse schijfster Sally Rooney schetst het leven van twee vrouwen van eind twintig met een geslaagd werkend ­leven. Persoonlijk gaat het minder goed met hen. Alice, een wereldberoemd schrijfster, trekt na een zenuwinzinking naar de kust, waar ze een leegstaande pastorie huurt. Eileen, die bij een tijdschrift werkt, smacht in een flatje in Dublin naar haar jeugdvriend, een notoire vrouwenverslinder. In de brieven die de vriendinnen ­elkaar schrijven citeert Alice de grote dichter Rilke om haar toestand te beschrijven: ‘Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven…’ Ze smeekt Eileen om langs te komen. Maar die is te druk met andere zaken.

Alice en Eileen voldoen aan het ideaal dat Simone de Beauvoir meer dan zeventig jaar geleden in De tweede sekse optekende: het zijn economisch en sociaal zelfstandige vrouwen die onafhankelijk van een man hun leven kunnen inrichten. Zij zijn daarin niet uniek, veel vrouwen in de rijke wereld staan op eigen benen en komen hogerop in hun werk, hoewel Nederland daarin flink achterloopt. Zonder De tweede sekse, dat een inspiratiebron voor de tweede feministische golf was, had het vast langer geduurd voor het zover was.

Eenzaam in de liefde

Vrouwen van nu hebben het vaak goed voor elkaar, maar onder Rooney’s pen spat dat beeld uiteen: haar heldinnen voelen zich alleen, ze missen intimiteit en slagen er niet in iemand aan zich te binden. Wat maakt dat zoveel vrouwen en mannen zich herkennen in het verhaal van Alice en Eileen?

Ook De Beauvoir, die levenslang een open relatie met Jean-Paul Sartre had, kon zich, net als Alice en Eileen, eenzaam in de liefde voelen. In haar werk maakte ze daar geen gewag van, maar wel in haar dagboeken, die lang gesloten bleven. Was De Beauvoir in haar tijd al open geweest over haar gevoelens, dan hadden haar critici haar tot een mislukte vrouw kunnen reduceren, schrijft ­biografe Kate Kirkpatrick. Ook als denker zou ze niet serieus zijn genomen. Wat dat betreft is er niet zo veel veranderd: vrouwen met macht worden nog altijd als agressief gezien en onderuitgehaald om de hiërarchie tussen de geslachten te herstellen.

Zo bezien geeft ‘Prachtige wereld’ uiting aan een worsteling die De Beauvoir al ervoer: succes in het werk kan zich tegen vrouwen keren en hen alleen achterlaten. Maar anders dan in De Beauvoirs tijd spreken vrouwen daar nu open over, zonder dat het meteen hun professionele positie hoeft te schaden.

Niet optimistisch

Toch stemt de afloop van Rooney’s verhaal niet optimistisch. Alice krijgt een relatie met een man uit het dorp, die ironisch genoeg Felix heet. Ze waarschuwt hem dat mensen haar intimiderend vinden, maar hij is niet onder de indruk. Hij leest geen boeken en vindt haar gewoon aantrekkelijk. De relatie houdt stand.

De bittere pil in wat een happy end lijkt, is dat Felix van Alice zegt te houden om wat ze ‘echt’ zou zijn. Haar werkende zelf hoort daar niet bij. De diepere boodschap van Rooney is dan ook niet dat feminisme vrouwen eenzaam maakt, maar dat zij nog altijd te maken hebben met wat De Beauvoir de ‘conventies en vooroordelen’ van hun tijd noemt.

Goed dat er schrijfsters zijn die dat zo scherp tot ­uitdrukking weten te brengen. En goed dat iedereen ze leest.