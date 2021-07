Lourdes in de Lange Leidsedwarsstraat

Sinds dinsdagavond gaapt er een wond in de Lange Leidsedwarsstraat. De ochtend daarna al legden mensen er bloemen neer en lieten boodschappen achter voor Peter R. de Vries en zijn familie. Daarmee werd die wond een klein beetje gedicht. Op radio en televisie was toen al het woord ‘bidden’ weer te horen, alsof iemand het had teruggekocht in de kringloopwinkel van de taal.

Wat doe je als een nationale held –in de woorden van de Amsterdamse burgemeester Halsema – wordt neergeschoten? Misschien bidden voor een goede afloop of naar Amsterdam gaan. Ook ik heb even overwogen naar de Lange Leidsedwarsstraat af te reizen, maar ik bleef toch in Utrecht en bekeek een documentaire over Lourdes, die nu in de bioscopen draait.

Dit Zuid-Franse bedevaartsoord is een plek waar mensen ‘heel’ worden en ook wel hopen op een wonder.

Een kind in een te grote rolstoel

Die documentaire van de Franse filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlaib heet – niet verrassend – Lourdes en volgt op indringende wijze pelgrims op hun bedevaart naar het drukbezochte heiligdom van Maria. Zoals Cédric, die niet meer kan lopen sinds hij in zijn jeugd – even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt – de straat op rende en door een auto werd geschept. In de film is hij bijna veertig en lijkt hij voor altijd een kind in een te grote rolstoel. Cédric is in Lourdes met zijn moeder, die met engelachtig geduld voor hem zorgt en nog altijd leeft met schuldgevoelens over dat ongeluk. Dan is er nog die vader van twee zoontjes, allebei ziek. De een is niet in staat om te reizen, de ander mag met papa mee op bedevaart en loopt met een knuffelbeer van zijn broer door Lourdes. En ook maak je kennis met een groep sekswerkers uit Parijs. Alle pelgrims gaan met hun hand – of knuffelbeer – over de rots in die beroemde grot en hopen dat Maria hen opmerkt.

Het begon allemaal in 1858 toen de Heilige Maagd maar liefst achttien keer in Lourdes zou zijn verschenen aan de 14-jarige Bernadette Soubirous. Sindsdien wordt Onze Lieve Vrouw van Lourdes beschouwd als Heil der Zieken, Troosteres der Bedroefden en Toevlucht der Zondaars.

De film begint met een tekst in beeld waarin wordt vermeld dat Lourdes elk jaar – althans voor de pandemie uitbrak – door 3 miljoen pelgrims werd bezocht en dat er sinds 1858, 7000 mensen op onverklaarbare wijze zijn genezen in Lourdes. ‘De kerk erkent 70 wonderen’, staat erbij. Het verschil tussen beide cijfers is significant te noemen.

Het woord ‘wonder’ valt niet veel in de film

Ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar je zou ‘genezen’ ook kunnen opvatten als ‘heel maken’. Je verzoenen met het onvermijdelijke. In de documentaire komt ook een man aan het woord met een ongeneeslijke spierziekte. We volgen hem in Lourdes, ook wanneer hij met veel liefde en zorg in een bad met geneeskrachtig bronwater wordt getakeld en heel dicht bij Maria lijkt te komen. “In Lourdes kunnen wij zieken ons laten zien zoals we zijn, in al onze grootheid met al onze zwaktes”, duidt hij zijn eigen bezoek aan de bedevaartplaats. Wat deze film zo goed laat zien, is hoe in Lourdes gebroken levens aan elkaar kunnen worden gelijmd. Het woord ‘wonder’ valt trouwens niet veel in de film. Je hoopt bijna als kijker dat er één plaatsvindt.

Maar dan is er de moeder van Cédric. Ze vertelt dat ze in wonderen geloofde en veel gebeden heeft dat haar zoon tenminste overeind kon komen. Dat zou al heel fijn zijn. Tevergeefs. Toch is ze niet boos op Maria. Die kan er niets aan doen. Volgens deze moeder zijn er zoveel mensen die iets aan de Heilige Maagd vragen en zo weinig mensen die worden uitgekozen. Het is net als met een loterij, zegt ze.

Vergelijken is soms gevaarlijk, maar de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam leek deze week in mijn ogen een beetje op Lourdes. Er was iets verschrikkelijks gebeurd en iets was kapot in de mensen die daar kwamen, zou je kunnen zeggen. Hier konden ze terecht om samen met anderen de boel een beetje aan elkaar te lijmen. En ook daar was de hoop op een wonder nog niet weg. ‘Hopen is het verwachten van de mogelijkheid van het goede’, volgens de Deense denker Kierkegaard. En het leven is vaak net een loterij, zei de moeder van Cédric.