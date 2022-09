Lotfi el Hamidi over volwassen worden als moslim in de jaren nul: ‘Al die opiniemakers en politici: jullie hadden het mis’

Volwassen worden als moslim na de aanslagen van 9/11 is langzaam vallen en hopen op een zachte landing. Zo omschrijft journalist en historicus Lotfi el Hamidi (36) de tienerjaren van zijn generatie in zijn essaybundel ‘Generatie 9/11, Migratie, diaspora en identiteit’. ‘Ik kan nu eindelijk terugpraten.’

Geboren en getogen in een achterstandsbuurt in Rotterdam-West stond de vijftienjarige Lotfi El Hamidi van het ene op het andere moment in het brandpunt van het onheil. Zijn straat in de migrantenwijk Delfshaven was de enige ruimte waarin hij zich echt thuis voelde. Maar die werd na de opkomst van politicus Pim Fortuyn en de aanslagen van 11 september 2001 ineens tot kweekvijver van radicalisering verklaard.

In zijn essays over die jaren blikt El Hamidi, zelf moslim, door de bril van een historicus terug op zijn jeugd, en weeft hij zijn persoonlijke ervaringen als opstandige, zoekende puber in de context van de Europese migratiegeschiedenis.

De heldere, beeldende essays zijn gebundeld in zijn eerste boek, dat hij opdraagt aan ‘alle migrantenkinderen die Turks Fruit voor hun leeslijst kozen en erachter kwamen dat het niet over Turken ging’. Een toegankelijk boek moest het zijn, dat ook ‘Mo’ op de middelbare school, die deze jaren niet bewust heeft meegemaakt, kan lezen.

Waarom vind je dat zo belangrijk?

“Ik had mijn zeventienjarige neefje in mijn achterhoofd bij het schrijven. Toen ik zijn leeftijd had, was er niemand om op terug te vallen, niemand die ons begrensde en steunde. Geen coaches, geen mentoren, geen rolmodellen. De generatie van mijn neefje moet weten wat hun geschiedenis is, die heeft immers ook invloed op hun leven nu.

Lotfi El Hamidi (1986) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2017 was hij Martin van Amerongen-fellow bij weekblad de Groene Amsterdammer. Daarna werd hij redacteur bij NRC Handelsblad, waar hij werkzaam is op de opinieredactie. Samen met journaliste Wafa Al Ali maakte hij de serie podcasts Generatie 9/11.

“Ik behoorde tot de eerste generatie migrantenkinderen die naar een witte havo/vwo school ging. Het was een andere wereld, waar ik aan moest wennen. Maar de maatschappelijke ontwikkelingen die na de basisschool ons leven bepaalden, daar kon niemand zich op voorbereiden.”

Dat had te maken met de aanslagen op 9/11?

“Het begon eigenlijk al eerder. Met de opkomst van Pim Fortuyn en het essay van Paul Scheffer (waarin hij de multiculturele samenleving failliet verklaarde, red.). Niet dat ik dat essay las, maar in de samenleving was al wel een discussie gaande. De teneur in het land was: die moslimjongeren zijn brutaal, ze komen in aanraking met justitie en vernietigen alles wat mooi is aan dit land. Een negatief beeld over de tweede generatie migranten, mijn generatie.

“En ik zag het van dichtbij. Op mijn middelbare school, waar Ronald Sørensen, toen nog docent en de oprichter van Leefbaar Rotterdam, tekeerging tegen ‘ons soort mensen’.”

Wat deed hij?

“Op school klitten kinderen bij elkaar: Turkse kinderen gingen bij andere Turkse kinderen zitten, de Marokkanen bij de Marokkanen. Soms liep Sørensen bij ons langs en zei hij op norse toon: ‘Zo, de Marokkaanse kliek is ook weer aanwezig’. We wisten niet precies hoe erop te reageren. Op een gegeven moment denk je: Ah, dus we zijn anders. Dan ga je je als tiener ook anders gedragen. Zoals tieners dat doen. Ze vinden elkaar, gaan vervelend doen tegen de leraar.”

Je beschrijft jullie gedrag in de klas als ‘een dikke middelvinger naar een samenleving die ons uitkotste’.

“Wij keken tv en lazen ook de gratis kranten onderweg naar school, we wisten heus wel hoe er over ons werd geschreven en gepraat. Daardoor kregen we een houding van: oké, als ze zo over ons denken, dan zullen ze het ook krijgen.

“Ik ben opgegroeid in een wijk waar we sowieso niet veel op hadden met het gezag. Na 11 september werd dat alleen maar erger. Ik had vrienden en schoolgenoten die in aanraking kwamen met justitie. Ik zag buurjongens die in de drugscriminaliteit terechtkwamen. We rebelleerden zonder dat er richting werd gegeven. We hadden helemaal geen voorbeelden. Het was een parallelle samenleving waarin wij opgroeiden.”

Er werd gesproken over ‘heropvoedingskampen voor jonge Marokkanen’. Wat doet dat met een 15-jarige?

“Mijn vrienden en ik gingen ons ingraven. De stoten die we telkens kregen van de maatschappij, die zorgden ervoor dat we een muur optrokken: dit is onze wereld en die verdedigen we. Een kritiekloos, collectief gevoel. We hadden niet zoveel thuis, maar we hadden elkaar. Samen stonden we sterk, ondanks alle aanvallen die we via de media kregen. Wij waren de baas op straat en zo werd ook over ons gesproken. Het was deels stoerdoenerij.

“We waren niet bezig met persoonlijke ontplooiing. Ik kon alleen maar denken in groepen. Tegelijkertijd had het iets onheilspellends, we wisten niet waar het naartoe ging. Ik besefte later pas hoe heftig die jaren nul waren. Hoe er werd gedacht en gesproken over mensen. Hoe de harde taal normaal werd.”

Kun je stellen dat de hele generatie jongeren van toen met een islamitische achtergrond daar mee worstelde?

“Dat denk ik wel. Zelfs als je opgroeide met het idee dat je niet anders bent, werd je ineens gedwongen om er over na te denken. Je naam, je religieuze achtergrond, dat werd het onderwerp waar het over ging. Je kon er niet omheen. Moslimjongeren in regio’s waar ze in de minderheid waren, moesten oppassen.”

Waarom gingen jullie ouders de confrontatie uit de weg?

“Onze ouders hadden zich teruggetrokken. Ze wilden zo ver weg mogelijk blijven van instanties en de overheid. Ze wilden redelijk onopgemerkt door met hun leven. Maar wij wilden de wereld bestormen en eisten ons bestaan op! We hadden de Amerikaanse brutaliteit dat je alles kon worden. We trokken ons op aan hiphop, aan Hollywoodfilms, aan de verhalen van migranten die het hadden gemaakt in Amerika.

“Als we naar onze ouders keken zagen we twee opties: vaders die keihard werkten, of mannen die werkeloos in de cafés of moskee hingen. De moeders zaten veelal thuis. Zij waren aan het overleven. Wij wilden leven. We wilden niet niemand zijn.”

Ingraven als antwoord op een samenleving die je uitspuugt, terwijl je dromen wil najagen. Wat voor rol had religie daarin?

“Een sterk verbindende rol. De islamitische identiteit was internationaal. Daar lag natuurlijk ook opeens de nadruk op vanuit de media: de islam domineerde het nieuws. Waardoor we onze religieuze achtergrond sterker met elkaar gingen delen.

“Zo kwam het dat de Palestijnse kwestie, de oorlogen in Irak en Afghanistan collectief werden beleefd. Ze lijken op ons, ze delen onze religie: dus we horen bij elkaar. Religie presenteert zich als een coherent passend verhaal, al is het dat natuurlijk helemaal niet, het is een vloeibaar verhaal. Maar in mijn beleving was het een houvast.”

Je noemt de islam ook de religie van de opstand.

“Mensen die gemarginaliseerd zijn, in armoede en uitzichtloosheid leven, neigen naar de islam, vanwege de egalitaire belofte. En dat zijn vaak migranten. Zij komen in een nieuw land, altijd bang dat ze iets verliezen. Dat de kinderen hun moedertaal niet meer zullen spreken, hun culturele waarden niet levend worden gehouden. Ze zijn bang dat hun religie verdwijnt.

“Religie wordt in leven gehouden als een schrale troost. Ze denken: wat we ook verliezen, die religie mogen we niet kwijtraken.

“De islam is 1400 jaar oud, we hebben het gekregen van onze voorouders. Het moet doorgegeven worden. Dat lukt ook relatief goed. De islam weet de tand des tijds goed te doorstaan.”

Volgens het SCP worden jonge moslims steeds religieuzer, ook de hoger opgeleiden.

“Ik denk dat veel moslims juist na 11 september religieuzer zijn geworden. Je werd toen om de oren geslagen met Koranteksten en verhalen over de islam. Jongeren met een islamitische achtergrond werden kritisch en nieuwsgierig: ‘Als zij zeggen dat de islam een religie van terroristen is, klopt dat dan wel?’ Mensen gingen zich erin verdiepen.”

Was er ook aversie? Schaamte voor de islam?

“Ja, die ervaringen waren er ook. Bij migrantenkinderen die op plekken leefden waar ze echt in de minderheid waren. Maar bij ons was het andersom. Mensen werden paradoxaal genoeg juist trotser na de aanslagen. Zonder dat ze terrorisme goedpraatten. Ze werden wel in die hoek geduwd.

“We hadden een grote moskee in Rotterdam-West, daar was tijdens het gebed gewoon geen plek meer. Mensen baden op straat. Zelfs de jongeren die niet zoveel hadden met het geloof en een beetje losbandig waren voelden zich opeens onderdeel van de gemeenschap. Je doet dit als groep en dat krijgt een zelfversterkend effect.”

In je voorwoord zeg je jouw boek te zien als een afrekening met de afgelopen twintig jaar. Waarom is er een afrekening nodig?

“Omdat ik eindelijk kan terugpraten. Ik heb als eerste in de familie kunnen studeren en reflecteren. Ik heb nu pas het gevoel: het is mijn beurt. Ik praat terug en laat zien hoe ik het heb ervaren. Nu pas kan ik het tegendeel bewijzen van wat er over ons werd gezegd.”

Wat is dat tegendeel?

“Dat onze generatie helemaal niet mislukt is. Dat onze achterstandspositie niet groter is geworden. De samenleving is zoals die is. Het is een succesverhaal en het is een tragisch verhaal. Ik wil juist het venster zijn voor de mensen die nooit in ‘onze bubbel’ komen, maar er wel een bepaald beeld bij hebben. Het is deels ook een verhaal voor al die politici, opiniemakers en publicisten van de jaren nul. Om te zeggen: jullie hadden het mis.

“Hun nachtmerrie was dat de migranten Nederland zouden overnemen. Dat hun steden onherkenbaar zouden veranderen. In Rotterdam, de stad die een centrale rol speelt in mijn boek, heeft al meer dan de helft van de inwoners een migrantenafkomst. Wanneer gaan we ze beschouwen als volwaardig?

“De politiek blijft maar ‘de gewone Nederlander’, het stereotype ‘oorspronkelijke’ bewoner van dit land, in de schijnwerpers zetten als de ‘verliezer van de globalisering’. Alsof de migrant niets heeft verloren. Je hoort vaak: ik herken mijn eigen land niet meer. Maar niemand kent zijn eigen land nog. Mijn vader herkent het zijne ook niet meer. Dat is de tijd, die doet zijn werk. Iederéén moet zich aanpassen.”

Voorspel je een zachte landing voor de generatie van jouw neef?

“Ik heb het idee dat de huidige generatie meer houvast heeft. Ik hoop dat zij onze ruggen gebruiken als een soort springplank om bepaalde obstakels over te slaan. Ik kan tegen mijn neef zeggen: zo moet je hiermee omgaan. Die uitspraak van een politicus moet je zo benaderen. Toen ik zijn leeftijd had, was er geen ouderfiguur die dat kon. Ik hoop dat de Mo’s van nu mijn boek zullen lezen. Zodat ze weten: ik besta.”

Lotfi El Hamidi, Generatie 9/11 Migratie, diaspora en identiteit. Pluim; 120 blz. € 22,99

