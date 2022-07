Lijdt ons land aan empathie-armoede?

Ik liep ooit door Rome met een priester die daar al heel lang woont. We passeerden een zwerver die ons nogal opdringerig om geld vroeg. De priester gaf haar wat, ik weet niet hoeveel. Ik gaf niets, voelde me ongemakkelijk en versnelde mijn pas. Toen de priester mij weer had bijgehaald zei hij: “Je maakt hier een ernstige fout Stijn. Wie weet ben je net Jezus voorbijgelopen.”

Die opmerking heeft mijn leven er niet gemakkelijker op gemaakt.

Volgende scène. Een winkelcentrum in een buitenwijk van Utrecht. Ik kom er graag, alleen al omdat er een Ekoplaza is, toch een beetje het heiligdom van het gezonde eten. Het kost een vermogen, maar alleen al na de aankoop van een doos ontzagwekkend biologische eieren, voel je je een stuk beter.

Laatst was ik er weer. Ik had mijn fiets geparkeerd, liep in de richting van de Ekoplaza, toen mij vanuit een dode hoek een dakloze tegemoet trad. Ook hij vroeg om geld. Ik had geen kleingeld bij me en reageerde ook wat nukkig. Hij droop af. Een week later kwam ik dezelfde dakloze weer tegen met ongeveer hetzelfde resultaat. Ik was niet trots mijzelf.

Misschien wel de eerste vorm van naastenliefde

We hebben het hier over naastenliefde, maar misschien nog meer over zoiets als empathie. Misschien wel de eerste vorm van naastenliefde.

Over empathie ging het afgelopen week in deze krant. Collega Peter Henk Steenhuis deed verslag van zijn bezoek aan kunstinstallatie A Mile in My Shoes, een originele manier om empathie te oefenen. Je trekt een paar schoenen van iemand anders aan, die jou via een koptelefoon zijn of haar levensverhaal vertelt.

Steenhuis ging in de schoenen staan van Nancy, een trans vrouw. Dat bedoel ik letterlijk: hij kreeg een paar lichtbruine, kunststof sneakers maat 43 aangemeten.

Nancy is een vluchteling en moslim en kwam vier jaar geleden naar Nederlander als asielzoeker. Op dit moment studeert ze medische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Steenhuis gaat de straat op. Door die warme, plakkerige schoenen voelt hij zich letterlijk in Nancy’s schoenen staan. Experiment geslaagd, lijkt me.

De kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van anderen

A Mile in My Shoes is een van de projecten van het Londense Empathy Museum. De oprichter daarvan, publieksfilosoof Roman Krznaric, omschrijft empathie als de kunst je in je verbeelding te verplaatsen in de gedachten van anderen, waardoor je hun gevoelens en standpunten en perspectieven op de wereld beter gaat begrijpen. Zo ga je in de toekomst anders (en beter) handelen.

Als je naar het Nederland van dit moment kijkt, zou je zomaar tot de conclusie kunnen komen dat ons land lijdt aan empathie-armoede. Zo groeten we elkaar nauwelijks meer op straat. Liever ontwijken we elkaars blik. Je ziet het ook in het groot. In de Tweede Kamer, op de A2, de A12 en de A67 en noem al die snelwegen maar op. Rond het huis van stikstofminister Christianne van der Wal geldt op het moment dat ik dit schrijf een noodverordening.

Misschien moet er wel een kunstinstallatie komen waarbij een actievoerende boer in de schoenen gaat staan van het gezin van minister Van der Wal en een willekeurig lid van de Tweede Kamerfractie van D66 in die van een boer die zich ver van het rumoer zorgen maakt over de toekomst van zijn bedrijf.

Maar het begint bij onszelf. Nadat ik het artikel van Peter Henk Steenhuis had gelezen, pakte ik mijn fietssleutel alsmede al het klein- en papiergeld dat ik in huis kon vinden en toog naar het winkelcentrum. Eenmaal buiten kwam de regen met bakken uit de hemel, maar dat zou mij niet tegenhouden. Terwijl ik door de wijk fietste, groette ik zoveel mogelijk mensen hartelijk. Sommigen groetten mij verbaasd terug. Anderen liepen geërgerd door.

Daar stond ik met mijn goede bedoelingen

Bij het winkelcentrum was het behoorlijk druk. Maar hoe ik ook rondkeek, de dakloze was nergens te bekennen. Daar stond ik met mijn goede bedoelingen. Klaar om de wereld beter te begrijpen.

Enigszins teleurgesteld fietste ik naar huis, zette de televisie aan en ging naar Teletekstpagina 101. Er was nieuws over Poetin, Zweden en Finland, demonstrerende boeren, een Syriëganger die zijn paspoort terugkrijgt en een CDA-Kamerlid dat thuis werkt vanwege de boeren. In wiens schoenen zou ik kunnen gaan staan om de wereld beter te begrijpen?

Ik kwam er niet uit. Dan toch maar naar A Mile in My Shoes. Misschien waren de schoenen van Nancy nog vrij.