Liefde is voor de kerk het belangrijkste wapen

Het interview met varkenshouder Toon van Hoof in De Sleutel, magazine over geloof en leven in Limburg, dat uitgegeven wordt door het bisdom Roermond, begint enigszins onheilspellend. “Op de deurbel wordt niet gereageerd. Ook bij een tweede keer bellen niet. Door het keukenraam is niemand te zien. Maar de achterdeur staat open.” Je gaat je bijna ongerust maken. Gelukkig meldt Van Hoof zich dan snel. “Niemand belt hier aan”, zegt hij. “Boeren zijn altijd gastvrij. Kom gerust binnen. “

Van Hoof is een gelovig man en was jarenlang portefeuillehouder verenigingszaken in het hoofdbestuur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Van oudsher is er een hechte relatie tussen de bond en de kerk onder meer door de aanwezigheid van geestelijk adviseurs. “Wat voor de agrarische wereld extra meespeelt, is dat zij heel erg afhankelijk is van het weer. Dat werd in het verleden al heel snel gekoppeld aan Onze-Lieve-Heer. Hij moest ervoor zorgen dat het op tijd ging regenen en de zon genoeg scheen. In die zin is er wel een enorme omslag geweest. Vroeger werd er gebeden om regen, nu zetten boeren de beregeningsinstallatie aan.”

De tijden zijn dus veranderd. Zo gaat de ontkerkelijking bij jonge boeren even hard als bij leeftijdgenoten elders in de samenleving. “Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Ze gaan wel eens naar de kerk, maar lopen er de deur niet plat. Mijn zoon die ons bedrijf heeft overgenomen heeft een nieuwe stal laten bouwen. Maar toen de kapelaan voorstelde om ‘m in te zegenen, zag hij daar het nut niet van in.”

Zelf hecht Toon van Hoof veel waarde aan de samenbindende functie van de kerk. “Je moet er als kerk in deze tijd op uittrekken om mensen te bereiken. “Kapelaan Marthoma Alexander komt hier regelmatig langs. Hij is heel geïnteresseerd in ons werk en ons leven. Hij bidt ook vaak voor de boeren.”

Geestelijk adviseurs

Uiteindelijk moet de kerk zich altijd afvragen, hoe zij zichtbaar blijft in deze tijd. Daarover gaat ook het gesprek met priester Ad van der Helm, gezicht van katholiek Den Haag en ook voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken in Kerk in Den Haag. Binnenkort wordt Van der Helm pastoor in Zoetermeer, al blijft hij in Den Haag wonen. Hij vindt dat kerken zich moeten laten gelden in de maatschappij. Met als belangrijkste wapen de liefde. “Kinderen van een vrouw met dementie vroegen mij ooit wat nog de zin van het bestaan is als iemand , zoals hun moeder, een ander niet meer herkent. Mijn antwoord was toen: ‘De zin bestaat hierin dat jullie haar met liefde omringen, ook al krijg je daar niets voor terug. De liefde is niet groter als deze beloond wordt, integendeel.”

Van der Helm noemt verschillende hoogtepunten in de veertien jaar dat hij in Den Haag als priester werkte. Een bedevaart naar Israël en de wake voor Jemen, twee jaar geleden voor het Vredespaleis, maar ook de ontmoeting met premier Mark Rutte , die vorig jaar vanwege corona in gesprek ging met de Haagse kerken. Volgens Van der Helm is onze minister-president opener geworden over zijn band met het christendom. Rutte was ook geraakt door het gesprek met de kerken. Van der Helm: “Religieuze en politieke leiders mogen wel meer met elkaar in gesprek gaan, met respect voor de eigen kleur van ieder mens.”

Of het nou in Den Haag is of in een varkensstal in Limburg, geestelijk adviseurs blijven nodig.