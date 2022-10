Liberale rabbijn gaat gevecht aan met abortuswet in Florida

Stel, je bent Joods en je wilt een kind. Dan kun je beter niet in Florida wonen. Nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni een streep haalde door het landelijke recht op abortus, trad in die staat een wet in werking die dat recht flink beperkt. En door een speling van het lot kan dat juist voor Joden extra wrang uitpakken.

“We hebben in onze gemeente vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En sommigen zijn ongerust over wat er kan gebeuren”, zegt rabbijn Barry Silver, voorganger in de gemeente L’Dor Va-Dor in Boynton Beach, een uurtje rijden ten noorden van Miami.

“Wat als je zwanger bent van een kind met de ziekte van Tay-Sachs? Dat is een erfelijke ziekte die vooral voorkomt bij Joodse mensen. In zo’n geval zegt de joodse wet: aborteren is toegestaan. Maar Tay-Sachs kan niet worden aangetoond tot vijftien weken in de zwangerschap, en dat is precies de periode waarna je in Florida geen abortus meer mag. Dus dan krijg je een kind met Tay-Sachs dat zal sterven, op een afgrijselijke manier.”

HB5 heet de nieuwe abortuswet van Florida kortweg. Na een harde grens van vijftien weken zwangerschap mag die alleen nog worden afgebroken als het leven of de lichamelijke gezondheid van de moeder in gevaar is, of als de foetus een afwijking heeft die bestaan buiten de baarmoeder onmogelijk maakt. Er wordt geen uitzondering gemaakt, zoals in sommige andere staten die de afgelopen maanden een abortusverbod invoerden, voor zwangerschap na incest of verkrachting.

En evenmin als in welke abortuswet in de VS ook, staat er een uitzondering in voor mensen met een godsdienst of levensovertuiging die tolerant staat tegenover abortus.

Het jodendom is zo’n godsdienst. En Silver, die behalve rabbijn ook advocaat is, heeft een rechtszaak aangespannen om HB5 vernietigd te krijgen op grond van de vrijheid van godsdienst, zoals de grondwet van de staat Florida die garandeert. Hij heeft medeklagers uit andere religieuze stromingen, waaronder quakers en boeddhisten. “En ik heb hard gewerkt om er ook atheïsten bij te krijgen, maar dat is nog niet gelukt.”

Abortuswet verbiedt Joden de gedragslijn van hun religie te volgen

In andere staten, zoals Ohio en Indiana, verweren Joden zich eveneens bij de rechter tegen abortuswetten die hun verbieden de gedragslijn te volgen die volgens hun eigen religie de juiste is. Ook in de aanloop naar de uitspraak van het Hooggerechtshof lieten ze hun stem horen. Meer dan duizend Joodse Amerikanen demonstreerden in mei bij het Capitool in Washington, met leuzen als ‘Gij zult mijn rechten niet stelen’ en ‘Democratie, geen theocratie’. Eerder had een grote groep rabbijnen, van uiterst orthodox tot heel liberaal, het Joodse standpunt in een adviesnota aan het hof voorgelegd.

De gemeente van Silver zit aan die heel liberale kant. Hijzelf en meeste gemeenteleden die op de sjabbat naar de synagoge van L’Dor Va-Dor komen, geloven niet meer in een God die de gebeurtenissen op aarde nauwlettend volgt, in een hiernamaals of in de onfeilbaarheid van de Thora, hoe heilig die voor hen toch ook weer is. En in zijn rechtszaak tegen de abortuswet komt Silver met evenveel wetenschappelijke als theologische argumenten.

Christelijk geloofssysteem doordrenkt de maatschappij

Dat het leven al begint bij de conceptie, is volgens hem een onuitgesproken christelijk idee. “Het Hooggerechtshof was slim genoeg om het niet zo expliciet te maken, maar het is overduidelijk. Het is net als met vissen: ze weten niet dat ze nat zijn, want het is de omgeving waarin ze rondzwemmen. Natuurlijk begint het leven bij de conceptie, zeggen mensen dan, zich niet realiserend dat het op basis is van een christelijk geloofssysteem dat misschien wel de hele maatschappij doordrenkt, maar dat totaal niet het joodse standpunt is.”

Het kan ook niet objectief waar zijn, redeneert hij. “Wanneer begint het leven dan? Als de zaadcel de eicel binnendringt? Als het erfelijke materiaal versmelt? Maar stel dat je die eerste cel die daarmee gevormd wordt als menselijk wezen opvat: die gaat zich delen. Dat worden dan twee exact gelijke kopieën. Zijn dat dan twee mensen? En bij de volgende delingen van die cellen vier mensen, acht, zestien? Want de celdifferentiatie in allerlei verschillende weefsels en organen komt daarna pas. De conceptie van een menselijk wezen vindt gewoon niet op één moment plaats.”

Joodse vrouwen betogen in Washington vóór de vrijheid van abortus. Beeld Getty Images

En die opvatting past volgens Silver goed bij wat de Thora over abortus te zeggen heeft. Het woord komt er niet in voor. De meest heldere passage over de status van een ongeboren kind is volgens hem te vinden in Exodus 21. “Daar staat dat als iemand een vrouw verwondt, hij een boete moet betalen. Als hij haar doodt, dan betaalt hij daarvoor met zijn leven. Een leven voor een leven, dat is de regel. Maar als ze er een miskraam door krijgt, dan is het alleen een boete. Dat is het beste voorbeeld waaruit blijkt dat een foetus nog geen leven is.

“Het andere argument is dat God in het begin, in het boek Genesis, zegt dat God de mens maakte, en daarbij staat het Hebreeuwse woord voor wat een pottenbakker doet: hij vormde hem. En toen blies hij hem de adem van het leven in en hij werd levend. Dus ademen staat gelijk aan leven. En daarom zeggen we dat wat iets een persoon laat worden, de geboorte is.

“De grote Joodse geleerde Maimonides, die zo’n duizend jaar geleden leefde en een dokter was, zei ook: de foetus is een deel van de moeder, en als de foetus een gevaar voor haar is, dan moet je zelfs aborteren, ook als dat haar emotioneel pijn doet. Dat is de joodse wet, en zelfs de meest traditionele en orthodoxe gelovigen onder ons zien het zo.”

Mensen die niet blij waren

Dat zijn gemeente samen met Silver partij werd in de rechtszaak, lag dan ook voor de hand. Het bestuur had wel wat aarzelingen. “Wat kan het voor ons betekenen?”, vroegen ze. Wel, het kan zijn dat we verliezen en veroordeeld worden tot het betalen van de proceskosten. En gouverneur Ron DeSantis zou zijn pijlen op ons kunnen richten, allerlei onderzoeken starten naar onze activiteiten; hij staat erom bekend dat hij overheidsinstanties gebruikt om dwars te zitten wie hem uitdaagt.

“En we zouden met geweld te maken kunnen krijgen. Er is nog niets gebeurd, maar we hebben wel boodschappen gekregen van mensen die niet blij waren met ons standpunt, sommigen in wat hardere taal dan anderen – en die zeiden hun naam niet.

“Maar kunnen we dit winnen?, vroeg het bestuur me. Daarop heb ik geantwoord met een citaat van Elie Wiesel: ‘Er zijn tijden dat we onrecht niet kunnen voorkomen. Maar er moeten nooit tijden zijn dat we verzuimen ertegen te protesteren’. En toen besloten ze: we gaan dit doen.”

