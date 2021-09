Leon Bal (47) gaat als eerste geestelijk verzorger aan de slag bij de brandweer. ‘Bloedige details vertel je niet graag thuis’

Voor het eerst is er bij de brandweer een geestelijk verzorger aangesteld. Dominee Leon Bal (47) gaat bij het Utrechtse brandweerkorps op zoek naar de zingeving van het redden, blussen en beschermen. “Wat drijft de ruwe-bolster-blanke-pitbrandweerlieden hun leven op het spel te zetten voor een ander?”

Twee jaar geleden stapte Leon Bal als brandweerman in De Meern op zijn directeur af. Na twintig jaar als predikant én als vrijwillig brandweerman te hebben gewerkt, concludeerde Bal dat het tijd was voor geestelijke verzorging bij de brandweer. “Ik begeleidde iemands rouwproces na het overlijden van een collega. Zijn zorgproces paste niet binnen de reguliere kaders. De zorg voor de ziel kwam niet aan bod. Terwijl die levensvragen voor brandweermannen heel belangrijk zijn.”

De directeur bleek het met hem eens. Zodoende begon Bal – na een tweejarige voorbereiding – in augustus als geestelijk verzorger van de Veiligheidsregio Utrecht. Die nieuwe functie betekent voor de predikant voorlopig vooral veel luisteren naar persoonlijke verhalen. “Na ingrijpende gebeurtenissen kunnen mensen te maken krijgen met schuldgevoelens of bestemmingsvragen. Ik probeer iemand dan tevoorschijn te luisteren, terug te gaan naar drijfveren. Ik vraag ze waarom ze dit werk eigenlijk doen.”

Je leven geven voor een ander, dat is een heel religieus thema.

Zijn rol als luisterend oor combineert Bal met een promotieonderzoek naar diepere drijfveren van brandweerlieden. Daarbij volgt hij de theorie van Machteld Huber over positieve gezondheid. In die theorie gaat het er niet over of iemand daadwerkelijk ziek is, maar om de vraag of mensen regie hebben over de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Dat raakt, zegt Bal, heel direct aan het werk van brandweerlieden. “Alleen als je weet waarom je brandweerman wilt zijn, kun je de moeilijke dingen aan.”

Bal wil ook weten welke rol geloof daarbij speelt. “Hoe vindt het geloof zijn weg in het leven van mijn collega-brandweerlieden?” Bal vroeg steun aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). En die steun kreeg hij. “René de Reuver, voorman van de PKN, was laaiend enthousiast. De kerk moedigt mij aan om deze stap te zetten.” Onlangs werd Bal door De Reuver officieel bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht. De kerk kan veel hebben aan het werk dat Bal doet, verwacht hij. “Want ondanks de leegloop van de kerken en de voortgaande secularisatie, zien we dat veel brandweermannen aangeven wel iets met het geloof te hebben. Ook al gaan zijn niet naar de kerk. Die relatie tot het geloof wil ik als vooruitgeschoven post van de kerk verkennen. Want je leven geven voor een ander – en dat is wat brandweerlieden doen – dat is een heel religieus thema.”

U werkt al bijna 20 jaar als vrijwilliger bij de brandweer, waarom werd het juist nu tijd voor een geestelijk verzorger?

“Er komt breed in de samenleving steeds meer aandacht voor zingeving op de werkvloer. De tijden van ‘Ik red het wel in mijn eentje’ zijn voorbij. Dit werk gaat over de mens achter de taak. En er is ook een organisatorische reden. Tot tien jaar geleden stond iedere brandweerpost op zichzelf, daar was geen ruimte voor geestelijke verzorging. Door de ontwikkeling van de overkoepelende veiligheidsregio’s is dat nu wel mogelijk.”

Zitten die stoere brandweermannen eigenlijk wel op een geestelijk verzorger te wachten?

“Bij de brandweer spreken we van collega’s en burgers. Ik ben zelf brandweerman en dus een collega, ik ben een van hen, ik spreek de taal. We zijn één familie. Dat komt door de intensiteit van de gebeurtenissen die je meemaakt. Bloedige details vertel je niet zo graag thuis, daarom is het belangrijk dat je binnen de brandweer steun kan vinden.”

Hoe waren de eerste reacties van de brandweerlieden?

“Het is natuurlijk niet gelijk: ‘O, wat geweldig’. In groepsverband zijn het allemaal stoere mannen, maar individueel kan je goed met ze praten en voelt het voor hen ook vertrouwd aan. Ik snap best dat niet iedereen zomaar met mij gezien wil worden, dus kom ik thuis langs voor een kop koffie. Daar is vertrouwen voor nodig, maar over het algemeen wordt de aandacht voor hun persoonlijke leven zeer op prijs wordt gesteld.”

Sommige brandweerlieden hebben iets met het geloof, andere niet. Welke plaats heeft religie in de gesprekken die u met hen voert?

“Ik ben er voor iedereen en heb totaal geen evangelisatiemotief. Dat gaat niet binnen de geestelijke verzorging. Maar voor mijzelf blijft het geloof de inspiratiebron. Jezus is een voorbeeld. Hoe hij mensen hielp vanuit een gebogen bestaan weer rechtop te gaan leven. Ik vertaal het over water lopen zo dat men over problemen heen moet kunnen gaan zonder er in weg te zinken.”

U gaat ook onderzoeken op welke manier geloof een rol speelt in het leven van de brandweerlieden.

“Dat begint ook weer met goed luisteren, voorbij de geijkte termen gaan. In de kerk hebben we hele mooie theologieën, maar het gaat mij om wat de brandweerlieden zelf zeggen. Ik denk dat hun verhalen de kerk meer kunnen leren over de rol van geloof in de samenleving. Of je nu religieus bent of niet, als je doet waar je in gelooft, dan is de kans groot dat het je helpt om met het leven om te gaan. Zingeving, je gevoel van bestemming en veerkracht liggen op deze manier dicht bij elkaar.”

U wilt weten waarom mensen hun leven op het spel zetten voor een ander. Kunt u die vraag zelf beantwoorden?

“Ik kom er meer en meer achter dat het onderzoek ook over mijzelf gaat. Waarom doe ik dit zelf en hoe denk ik zelf over redding? Het gaat over de hoop van het leven, het goede van de mens. Maar ook over een onvervuld verlangen om je eigen leven inhoud en betekenis te geven, zoals Augustinus beschreef. Zo ver denken veel brandweermensen er misschien niet over na, maar op natuurlijke wijze kozen ze voor een vak waar ze voldoening in vinden.”

