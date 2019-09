Laat die salafisten hun Koran eens lezen

Hoe kloon je nieuwe Bin Ladens? DNA is onnodig, effectiever zijn de beruchte boekjes die kinderen van salafisten krijgen opgedrongen op hun ‘zondagsscholen’ en die verkondigen dat nogal wat categorieën mensen collectief de dood verdienen.

Hoe bestrijd je dat braaksel? Je kunt de groothandels van haat-islam, Saudi-Arabië en andere Golfstaten, plat schelden. Maar die hebben olie en Trump en luisteren dus niet. Je kunt ook het juweel van de rechtzinnige islam, de Azhar-universiteit in Cairo, smeken een overtuigend weerwoord op extremisme te formuleren. Probleem: extremisten beroepen zich op oude theologische boeken die de Azhar als heilig erfgoed beschouwt. Wat daarin staat, bracht IS in de praktijk. Een Egyptische publicist die daarop wees verdween langdurig in het cachot, de brutale vlerk.

Verdelgtraditie

Welk ‘denken’ schuilt achter al die ellende? Het woordje ‘wij’ biedt een sleutel. Dat heeft twee betekenissen, exclusief en inclusief, die hard kunnen botsen. Het exclusieve ‘wij’ is onderscheidend en staat tegenover ‘zij of jullie’. Er klinken wel eens vermaningen tegen wij-zij denken. Je zou er mensen mee uitsluiten. Maar de mensheid bestaat uit bonte verzamelingen van groepen en identiteiten. En dus ontstaat er automatisch wij-zij denken, dat lang niet altijd kwaadaardig, discriminerend of uitsluitend hóeft te zijn. Want het kan evengoed positief zijn en voortkomen uit interesse voor de ander. Je hebt natuurlijk ook niet voor niets behalve ‘wij’ al die andere persoonlijke voornaamwoorden.

Maar in die boekjes is het ‘exclusieve wij’ dodelijk ontspoord. Het heeft de andere, inclusieve betekenis, essentieel voor samenleven, verpletterd. Inclusief is het ‘wij’ dat verbindt, soms juichend in de geest van Beethovens ‘alle mensen worden broeders’ (en zusters). Wanneer dat verbindende ‘wij’ bezwijkt krijg je verdelgers van het type Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Bin Laden, IS of Breivik. Voor hen bestaat er geen ‘inclusief wij’, al het ‘andere’ moet kapot. De auteurs van die boekjes staan in de genocidale verdelgtraditie.

Nepgelijk

Laten ze hun Koran eens lezen. Daarin staat dat God volkeren en stammen heeft geschapen zodat die kennis met elkaar kunnen maken. Nieuwsgierigheid als deugd, niet uitroeiing.

Ook zegt de Koran dat als de zee in plaats van water inkt zou bevatten, die inkt niet half genoeg zou zijn om Gods woorden op te schrijven. Voor de Koran volstaat een soepkommetje inkt. De Koran zegt dus zelf dat hij lang niet alle goddelijke waarheid bevat. Ga dan toch fietsen met je zielige absolute nepgelijk in plaats van te onthoofden.

Eveneens in de Koran: Abraham offert zijn zoon. God grijpt in. Het kinderoffer is daarmee afgeschaft. Maar de auteurs van godgeleerde bagger voor salafi-jeugd en ‘docenten’ die die rotzooi onderwijzen, gaan door met het offeren van kinderen, door hun ziel te vergiftigen. Dat is erger dan fysieke moord.

Waar blijft het Openbaar Ministerie? Of de premier? In 2015 hoopte hij dat Nederlandse jongeren die in Syrië of Irak voor IS vochten zouden omkomen. Ferme taal. Maar kijk je dan lijdzaam toe wanneer een nieuwe generatie kinderen wordt gehersenspoeld om, als ze later sterk en groot zijn, ook te mogen moorden en sneuvelen in een andere ‘heilige oorlog’? De premier beloofde destijds dat hij Nederland ‘tot zijn laatste snik’ zou beschermen. Gaat hij ook deze kinderen, hun potentiële slachtoffers en hun ouders voor rampspoed behoeden? Of stelt hij dat uit tot zijn laatste snik?

In de rubriek ‘In de schaduw van de minaret’ leest u bespiegelingen over de islamitische wereld van Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw.