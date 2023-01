Kunstenaars van KIRAC maken weer een seksfilm, nu met Michel Houellebecq

Al in de trailer zien we Michel Houellebecq, Frankrijks meest gelezen hedendaagse schrijver, innig zoenend met een jonge vrouw in een hotelbed. Hij is het onderwerp van de nieuwe film van kunstcollectief Keeping It Real Art Critics (KIRAC), dat hem volgt terwijl hij een weekend lang het bed deelt met Amsterdamse studentes.

KIRAC staat bekend om controversiële kunstuitingen. Regelmatig biedt het een podium aan elders ‘gecancelde’ kunstenaars. Ook het ‘uncancelen’ zelf presenteert KIRAC als kunst: bij de première van hun film Honeypot in 2021 lieten ze de van verkrachting beschuldigde kunstenaar Julian Andeweg op een paard rondrijden. “We hebben besloten hem te verwelkomen, in de naam van de kunst”, vertelde teamlid Tarik Sadouma de aanwezigen.

In Honeypot gaat FvD-filosoof Sid Lukkassen in op een uitnodiging van filosofiestudent Jini om op camera seks te hebben. Tijdens de date wordt Lukkassen flink getreiterd, en loopt hij ontredderd weg. De film ontketende een discussie over de vraag waar kunst ophoudt en seksuele uitbuiting begint.

Bang voor ontvoering

Ook Houellebecq staat bekend om zijn provocatieve werk. De een ziet zijn romans als maatschappijkritische fictie, de ander vindt het racistisch, vrouwonvriendelijk en islamofoob. Afgelopen maand veroorzaakte hij nog een rel door de theorie dat islamitische migranten autochtone Fransen zullen verdringen ‘een feit’ te noemen. Ook voorspelde hij aanslagen op moslims.

KIRAC-oprichter Stefan Ruitenbeek vertelt in een voice-over hoe Houellebecq zich tijdens hun mailwisseling beklaagde dat zijn ‘honeytrip’ naar Marokko niet door kon gaan. “Men was bang dat hij door moslimextremisten zou worden ontvoerd. Zijn vrouw was een maand bezig geweest om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen, en nu viel alles in het water.”

Ruitenbeek stelde hem gerust. Hij kende in Amsterdam genoeg meisjes die uit nieuwsgierigheid best een keer met de beroemde schrijver naar bed zouden willen. Ruitenbeek zou alles regelen, als hij ook alles mocht filmen. Het resultaat is 11 maart te zien in theater Betty Asfalt in Amsterdam, en daarna ook op de website van KIRAC.

