Kritiek op Marokkaanse moskeekoepel: wie vertegenwoordigt die nu precies?

De Raad voor Marokkaanse Moskeeën in Nederland is een invloedrijke landelijke moskeekoepel, maar het is onduidelijk hoeveel moskeeën de raad eigenlijk vertegenwoordigt. Nu woordvoerder Saïd Bouharrou veel op de voorgrond treedt in de media en bij gesprekken met de overheid, groeit de onvrede hierover in de Marokkaanse islamitische gemeenschap. Er staan mensen op die bestrijden dat de RMMN namens hen spreekt. Meerdere moskeeën die de RMMN zegt te vertegen­woordigen, hebben onderzoeksplatform Argos laten weten dat dit niet klopt.

Twee weken geleden is een petitie gestart, waarin ondertekenaars verklaren niet vertegenwoordigd te willen worden door de RMMN en Bouharrou. Binnen een paar dagen waren er zesduidend handtekeningen verzameld. De petitie volgde op het verhoor van Bouharrou door de parlementaire commissie die buitenlandse financiering van moskee-organisaties onderzoekt.

Twee jaar geleden vroeg de regionale moskeekoepel Samenwerking Moskeeën Brabant & Zeeland (SMBZ) al aan het RMMN-bestuur om niet langer de indruk te wekken dat het spreekt namens de hele Marokkaanse islamitische gemeenschap.

In het boek ‘Zuilen in de Polder?’, dat onderzoekers Roemer van Oordt en Ewoud Butter in 2017 in overheidsopdracht schreven, zegt Bouharrou dat de RMMN 71 moskeeën representeert. Maar in datzelfde boek zegt oud-bestuurder Saïd Bouddouft van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) dat dit niet klopt. Volgens Bouddouft kan de RMMN maar enkele moskeeën tot zijn achterban rekenen.

De media voeren hem steeds op

Van Oordt noemt het des­gevraagd ‘jammer’ dat Bouharrou zelf geen heldere duiding geeft aan zijn positie. Maar dat geldt voor iedereen die namens de Nederlands-­Marokkaanse moslimgemeenschap spreekt. En het is ook de media aan te rekenen, zegt Van Oordt. “Die voeren hem en anderen steeds op, zonder na te gaan hoe groot hun stem precies is.”

Tegen deze krant zegt Bouharrou dat regionale moskeekoepels die de RMMN bekritiseren zelf ook niet goed duidelijk maken wie ze vertegenwoordigen. Ook stelt hij dat hij de RMMN niet ziet als landelijke ­koepelorganisatie van moskeeën, maar als een partij die adviseert, ­begeleidt en ondersteunt. En hij is vrijwilliger, benadrukt hij ook, terwijl het hem alleen maar geld kost. “Omdat ik zo om de toekomst geef van onze moskeeën en de beeldvorming jegens onze moslimgemeenschap.”

Van Oordt hekelt de petitie, vanwege de volgens hem positieve bijdrage van Bouharrou. “Hij durft zaken en excessen te benoemen die bij veel meer moslims leven, maar door anderen worden genegeerd. Hij vertegenwoordigt dus wel een geluid, en is daarom ook een gesprekspartner voor de overheid.”

Het niveau van professionaliteit ligt niet hoog

De onduidelijkheid over wie nu wie vertegenwoordigt, kon ontstaan omdat Marokkaanse moskeeën niet sterk georganiseerd zijn. Lokale moskeeën zijn amper verbonden aan landelijke overkoepelende verbanden, en ze worden vaak bestuurd door eerstegeneratiemigranten, waardoor het niveau van professionaliteit niet hoog ligt.

Dat er van de vertegenwoordiging nu een punt wordt gemaakt, komt door twee ontwikkelingen. Jonge en hoogopgeleide moslims ­raken betrokken bij het bestuur van moskeeën. En de afgelopen jaren zijn regionale moskeekoepels gevormd, die nu plannen maken om een landelijk verband te vormen, vertelt Abdelhamid Bouzzit, woordvoerder van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden.

Bouharrou zegt te werken aan een reorganisatie van de RMMN om de representatie weer op orde te krijgen. Hij heeft niet veel geloof in dat nieuwe initiatief. “De Marokkaanse moskeegemeenschap is kampioen als het gaat om het oprichten van nieuwe samenwerkingsverbanden, die, als ze niet kunnen domineren, vervolgens doodbloeden.”

Het ministerie van sociale zaken zegt te ‘herkennen dat de representativiteit een discussie is binnen de gemeenschappen’. Daarom spreekt het ministerie, afhankelijk van het onderwerp, met verschillende en wisselende partijen, meldt een woordvoerder. “Dat kunnen voorzitters of bestuurders van ­organisaties zijn, maar ook sleutel­figuren, experts of opiniemakers. De heer Bouharrou is bij verschillende trajecten betrokken geweest ­vanwege zijn relevante inbreng.”

