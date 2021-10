Koning Willem-Alexander ontvangt eerste exemplaar van de vernieuwde Bijbelvertaling

Koning Willem-Alexander heeft woensdag het eerste exemplaar gekregen van de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21. “Dit is dé Bijbelvertaling voor de 21-eeuw”, zei Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) in de Grote Kerk in Den Haag, die vol zat met vertegenwoordigers van een breed scala aan vertegenwoordigers van kerkgenootschappen en religieuze organisaties.

Naast de NBV21 verschijnt er ook een literaire versie en een kunsteditie, met 170 afbeeldingen van schilderijen die verband houden met een Bijbelverhaal of tekst uit de Bijbel.

Met de NBV21 is een proces van dertig jaar afgerond. In 2004 verscheen een nieuwe Bijbelvertaling, in eigentijds, modern Nederlands. Die was echter nog niet af. Het NBG vroeg reacties en kreeg er duizenden, van ongeschoolde lezers tot hoogleraren en andere kenners. Vier jaar lang hebben tien vertalers al die reacties gelezen, gewogen en al dan niet overgenomen. Tot verdriet van sommigen, is het verzoek van velen gehonoreerd om voor verwijzingen naar God weer de hoofdletter in te voeren. Het hij uit 2004 wordt weer Hij.

Het vertaalteam heeft alle verzen van de Bijbel naast de oorspronkelijke tekst in het Hebreeuws, Grieks en Aramees gelegd. Los van de hoofdletter, zijn nog 12.000 aanpassingen doorgevoerd, van kleine, tot heel zichtbare, zoals het schrappen van in onbruik geraakte woorden als aalmoes en legerstee.

Van de ‘oude’ NBV zijn 1 tot 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Projectleider Matthijs de Jong houdt die in de kast: “Die blijft, daar zitten gebruikssporen aan. Maar ik ben blij dat de opvolger er naast komt te staan.”

De NBV21 is een project van protestanten, katholieken en joden. Hun vertegenwoordigers, en die van diverse andere religieuze gemeenschappen, kregen op het podium ook een exemplaar in handen. Op die manier werd de NBV21 ‘symbolisch uitgereikt aan kerk en samenleving’, zoals het NBG het uitdrukte. “Ik ken geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, de ander en met God”, zei directeur Buitenwerf, die zei te hopen dat de vernieuwde tekst ook mensen buiten religieuze kring aanspreekt.

