Komen er ooit nog katholieke priesteressen? In de nieuwste aflevering van De Roomse Loper bespreken Stijn Fens en Christian van der Heijden dit gevoelige onderwerp.

Naar aanleiding van de afsluiting van het Duitse hervormingsproces ‘Synodale Weg’, bespreken Fens en Van der Heijden de mogelijkheid van de priesterwijding van vrouwen in de katholieke kerk. Een van de Duitse voorvechtsters hiervan is zuster Philippa Rath van de benedictinessenabdij waar de beentjes van Sint-Hildegard liggen. Een kort gesprek met haar over vrouwen die zich tot het priesterschap geroepen voelen.