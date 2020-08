Koester het verleden op goedaardige wijze

Mijn liefde voor Duitsland kwam laat, maar is nu zodanig gerijpt dat ik ermee naar buiten treed. Ik hou van de netheid der hotelkamers, de vriendelijkheid in de omgang en de Duitse taal die, zoals Wim Boevink ooit in deze krant schreef, ‘dieper dan andere in de geest doordringt en ware landschappen van het denken vermag te ontvouwen, waarin je – Sein und Zeit – verdwalen kan’.

Ik zou daaraan willen toevoegen dat het Duits ook – meer dan het Nederlands – ordent en incorporeert, waardoor het de identiteit van de inwoners versterkt. Zelden kom je anglicismen tegen in de Duitse taal, die een combinatie van ernst en creativiteit lijkt te zijn.

Op de site van het Duitsland Instituut in Amsterdam vond ik onder de kop Freudentaumel (roes van vreugde) een aantal mooie, opmerkelijke Duitse woorden. Een kleine greep: Aberglaube (bijgeloof), Klugscheißer (betweter, klug betekent wijs), Fussbodenschleifmaschinenverleihladen (een winkel waar ze machines verhuren waarmee je de vloer kunt schuren) en mijn persoonlijke favoriet verschlimmbessern (proberen een situatie te verbeteren, maar het daardoor alleen maar erger maken). Dat verschlimmbessern is een fijn woord om uit te spreken. Je maakt het woord aan in je mond, neemt een aanloopje met de ‘v’ om dan de ‘sch’ even te laten sissen tussen je tanden en daarna roetsj je met ‘bessern’ naar beneden.

Graag had ik het woord het afgelopen weekend al paraat gehad bij een bezoek aan de Duitse stad Trier. Gewoon even midden in een gesprek zeggen: “Dit lijkt me nu een goed voorbeeld van verschlimmbessern.”

Mundmaske straalt veel meer gezag uit

In Trier hadden we ons aangemeld voor een Führung door de Dom, de kathedraal van de stad. Dauer: 75 Minuten. In die Dom wordt onder meer de zogenoemde Heilige Tuniek bewaard, het onderkleed dat Jezus naar verluidt droeg voordat hij gekruisigd werd. In het Duits: Heiliger Rock. Toch leuker.

Het verzamelpunt voor de rondleiding was in de winkel van de Dom waar je rozenkransen en stichtelijke kleurboeken kon kopen. Met ons waren nog tien mensen op de Führung afgekomen. Allemaal droegen we een mondkapje, waar het Duits trouwens ook een veel beter woord voor heeft dan het Nederlands: Mundmaske. Straalt veel meer gezag uit. “Sag mal, warum trägst du deine Mundmaske nicht?” En achter de Mundmaske bevindt zich de schuilmond, versteckte Mund. Je hoort wel wat er gezegd wordt, maar ziet de lippen niet bewegen.

De gids was een man van in de zeventig. Hij droeg een geruit overhemd en sandalen. “Kommen Sie mit”, zei hij vriendelijk doch gedecideerd en ging ons voor de eeuwenoude Dom in. Daar was het behoorlijk druk met mensen en Mundmasken. De gids zocht een rustige plek en kondigde aan dat hij zijn Mundmaske zou afdoen, want dan ‘konden we hem beter verstaan’. Maar hierdoor was hij gedwongen anderhalve meter afstand te nemen, waardoor zijn stemgeluid soms verloren ging in de ruimte. Een typisch voorbeeld van verschlimbessern.

Kennis, liefde en Toleranz

Eigenlijk was de tijd die hem gegeven was te kort om de rijke geschiedenis van de Dom aan ons te kunnen vertellen, zei de gids. Hij concentreerde zich daarom op de architectuur van de rijke kerk die in de eeuwen nogal eens veranderingen had ondergaan. Een verhaal van muren die er ooit stonden en originele zuilen die verstopt (versteckt) zaten in de pijlers van de huidige kerk. Je zag ze niet, maar ze hoorden bij de geschiedenis van het gebouw. Zoals de Dom bij Trier hoort.

Op dat moment dacht ik aan Ons’ Lieve Heer op Solder, het museum rond een voormalige schuilkerk – versteckte Kirche – in Amsterdam. Door een niet toegekende subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, wordt het museum met sluiting bedreigd. Je zou de bevoegde autoriteiten dezelfde goedaardige koestering voor het verleden toewensen als die gids in de Dom van Trier uitstraalde. Die huiskerk in dat grachtenpand op de Wallen staat symbool voor eeuwen aan tolerantie van de Amsterdammers en maakt daardoor deel uit van de pijlers waar die stad nu nog steeds op rust. Dat willen zien, vereist kennis, liefde en inderdaad: Toleranz.

De gids kreeg na 75 minuten een welgemeend doch bescheiden applaus. Wij gingen nog wat drinken in de schaduw van de Dom. Toen de serveerster ons opmerkte, kwam ze op ons af en legde met een klap een blocnote op tafel: “Registrieren bitte!” In mijn geest ontvouwde zich een heleboel, maar ik begreep goed wat ze bedoelde.

