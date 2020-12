Klap voor Lourdes aan de Amstel: Maria is toch níet in Amsterdam verschenen

De Mariaverschijningen die Ida Peerdeman in naoorlogs Amsterdam gehad zou hebben, zijn niet van bovennatuurlijke aard. Dat heeft bisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam bepaald. Mathé Reijnierse, oprichter van de Stichting Lourdes aan de Amstel, is geschokt. Hij weet zeker dat het om een fout gaat. Op de site van zijn stichting prijkt nog altijd trots ‘Erkenning Bisschop J.M. Punt’. Die had in 2002 verklaard dat de Mariaverschijningen authentiek waren. Zijn opvolger Hendriks draait die erkenning nu terug. Een glasheldere afkeuring, zegt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest.

Dat is een tegenslag voor de bescheiden kerk in Amsterdam-Zuid, waar de devotie rond Onze Lieve Vrouwe van Alle Volkeren zich concentreert. De hoofdstad zou een Lourdes aan de Amstel worden, met een enorme basiliek voor de internationale toeloop van bedevaartgangers. Dat plan was geënt op de 56 verschijningen van Maria, Moeder Gods, aan Ida Peerdeman in de jaren 1945 - 1959. Haar belevenissen vormden “de apotheose van de Mariaverschijningen van de afgelopen 200 jaar en waren van groter belang nog dan Fatima of Lourdes”.

Artist impression van de grote bedevaartkerk in Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg bij de RAI, waarvoor de stichting Lourdes aan de Amstel. Beeld Stichting Lourdes aan de Amstel

‘Die boodschappen komen niet van de hemel’

Onder de Nederlandse bisschoppen bestond al lang grote twijfel en irritatie over Peerdemans ervaringen, weet Van Geest. De latere kardinaal Willebrands schreef er in 1955 een vernietigend rapport over: ‘Die boodschappen komen niet van de hemel. Op zulk een wijze heeft de H. Maagd zich nog nooit geopenbaard.’ Dat laatste was geen aanbeveling.

“Ze hadden die devotie in Amsterdam dus nooit moeten stimuleren”, stelt Van Geest. “Maar Punt kwam uit een gezin waar deze Vrouwe hoog stond aangeschreven. Hij heeft zelfs een doopnaam aan haar te danken. Nu is hij teruggefloten. Zo gaat dat, bisschoppen zijn ook feilbaar.”

Een naar uiteinde

Reijnierse vindt het maar ‘een naar uiteinde van het jaar’. “Een priester mag in de mis nu niet meer zeggen dat Maria hier echt is verschenen. Ik gelukkig wel.” De boeken met en over de verschijningen zullen niet meer verkocht worden, zegt Reijnierse, de bidprentjes met Maria, Vrouwe van Alle Volkeren, weer wel. “Met bisschop Punt, die hier af en toe komt, gaan we verder met de devotie. We hebben al een nieuwe kerk in het centrum van Amsterdam op het oog.”

De bouw van de immense basiliek ‘wordt wat moeilijk’, erkent Reijnierse. Toch hoeft die niet van de baan te zijn, aldus Van Geest. “Die mogen ze alleen niet meer toewijden aan Maria, Vrouwe van Alle Volkeren. En dan is voor die club de aardigheid er wel af.”

Lees ook:

Lourdes aan de Amstel?

De basiliek die moet verrijzen voor Maria, Vrouwe van alle Volkeren, zou volgens zieneres Ida Peerdeman gaan lijken op de Aya Sofia in Istanbul. De rk kerk zou aan de hand van de Mariaverschijningen in Amsterdam een vijfde dogma moeten formuleren. Nu Maria niet in Amsterdam is verschenen, is dat dogma toekomstmuziek.