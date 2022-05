Kim-Lian van der Meij: ‘Als je er hoop of vertrouwen aan kunt ontlenen, dan is het doel van The Passion bereikt’

Een vrije donderdag in het voorjaar, zo herinnert Kim-Lian van der Meij (41) zich Hemelvaartsdag uit haar jeugd in Beverwijk. “Het was niks bijzonders, tot The Passion had ik me nooit afgevraagd. waar het voor stond. Mijn moeder was katholiek, mijn vader heel atheïstisch, dus de bijbelverhalen heb ik niet meegekregen. En toen ik later als artiest zelfstandig ondernemer werd, vond ik die Hemelvaartsdag vooral lastig: terwijl je lekker door wilt werken, kun je zomaar mensen niet bereiken.”

Daar kwam door The Passion verandering in. “Je kunt daar niet zomaar aan meedoen, hoor. Ze wilden eerst weten: wat héb je met Jezus, het Paasverhaal en Hemelvaart? Ze verwachten niet dat je gelooft in Jezus of God, maar ze zoeken wel of er een klik is. Die klik zat voor mij in het spirituele. Ik geloof dat alles uit energie bestaat en dat ik geleid word door het universum waar ik mee verbonden ben, een hogere macht waar ik op vertrouw. Dat mag je best God noemen.”

Van der Meij moest auditie doen voor de rol van Maria Magdalena, een Bijbels personage dat in voorgaande edities van The Passion geen rol vervulde. “Wat me opviel toen ik me in haar verdiepte, was dat ze een rotsvast vertrouwen in Jezus had en hij ook in haar! Dat was zo bijzonder in die tijd – zij een vrouw, hij een belangrijke man – dat er allerlei rare verhalen over haar rondgingen. Zo’n vriendschap, daar moest wat mis aan zijn.

“Maria Magdalena had veel meegemaakt, dat merk je uit de beelden en verhalen die er over haar bestaan. Zo zou ze een prostituee zijn – en ja, ze kan best heel sensueel geweest zijn. Ze zou een verwarde vrouw zijn – ik zie haar voor me als een vrouw die uit een moeilijk gezin komt, met een laag zelfbeeld. Ook zou ze een secreet zijn – ze had misschien iets activistisch, een vrouw met een grote mond.”

Het nieuwtestamentische personage dat Kim-Lian van der Meij vertolkt “droeg nogal wat bagage met zich mee” – zo stelt de actrice zich Maria Magdalena voor. “En die Maria komt Jezus tegen. Hij zegt tegen haar: “Je bent prachtig zoals je bent, een kind van God, ik hou van jou”. Dat vervulde haar met liefde, ze bleef bij Jezus, ook na diens dood, ze ging meer in zichzelf geloven. Maria Magdalena kreeg zelfvertrouwen van hem.”

In welk beeld van Maria Magdalena herkent u zich meer: de gek of het kreng?

“Niet in het secreet. Eerder in de vrouw met psychische problemen. Zelf kamp ik daar niet mee, maar ik ben zelf ook weleens in de war, dan ben ik vaag en kan ik moeilijk uitdrukken wat ik echt bedoel. Wat ik vooral herken is dat er aan haar werd getwijfeld. Ze wilde iedereen overtuigen dat Jezus was opgestaan uit de dood, dat had ze zelf gezien, maar ze namen haar niet serieus. Ik heb ook aan mijn eigen kunnen getwijfeld, ben aan het wankelen gebracht.”

Het eerste deel van het muziekspektakel The Passion is live uitgezonden kort voor Pasen, op 14 april, vanuit Doetinchem. Het vervolg is donderdag te zien; de opnames zijn in april gemaakt in Doetinchem en elders in de Achterhoek.

Voor Van der Meij is een essentieel element in deze twaalfde editie van The Passion de ‘gelijkwaardigheid van Jezus en Maria Magdalena’. “Zij wil zijn liefde en hij ziet haar staan. Maar omgekeerd is zij ook net zo belangrijk voor hem. Dat Jezus als eerste aan haar verscheen na zijn opstanding, dat zo’n invloedrijke man juist dan kiest voor een vrouw, niet voor Judas die hem heeft verraden, niet voor Petrus die op de vlucht is. Jezus zette haar in een leiderspositie. Dat was voor Maria Magdalena... wow!”

Kunt u nog aan Maria Magdalena denken los van Doetinchem?

“Je beleeft met zo’n cast en crew zo veel. Daardoor kan ik nooit meer aan Jezus denken zonder dat ik Soy Kroon, die hem speelt, voor me zie. En het Bijbelse land is voor mij Doetinchem en omstreken. Wat een prachtige omgeving is dat.”

Van huis uit was Hemelvaartsdag voor u een vrije dag, meer niet. Is dat door uw deelname aan het programma veranderd?

“Ik sta er veel meer bij stil. Laatst was in ik Nederland om in Doetinchem wat extra shots te maken voor The Passion Hemelvaart. Daarna ging ik terug naar Zweden. Daar woon ik met mijn man en kinderen, op Gotland, het eiland in de Oostzee. “En”, vroeg mijn man, “hoe was het?” Ik barstte in tranen uit. “Waarom raakt dat je zo?”, vroeg hij. Toen kon ik helemaal niet meer ophouden met janken. De liefde van Jezus, dat hij door zoveel angst en pijn is gegaan voor ons... Dat kan me zomaar overvallen.

“Al weet ik niet zeker of het hele verhaal ooit echt is gebeurd, de symboliek is zo sterk dat ik van nu af aan inspiratie zal halen uit Pasen en Hemelvaart.”

Als uw kinderen vragen: ‘Mama, wat betekenen die dagen?’, volgt u dan uw atheïstische vader of uw katholieke moeder?

“Ik zoek mijn eigen route. En ga m'n kinderen vertellen waar het verhaal over gaat, maar ze mogen hun eigen interpretatie eraan geven. Als je er hoop, of inspiratie, of vertrouwen aan kunt ontlenen, dan is het doel van The Passion bereikt.”

The Passion Hemelvaart wordt uitgezonden op donderdag 26 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

