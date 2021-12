Kijk om naar elkaar en zie wat de toekomst brengt

Dit is mijn laatste column.

Van dit jaar dan. De tijden zijn grimmig maar toch ook soms vrolijk makend. Neem nou de Italiaanse bisschop Antonio Staglianò van het Siciliaanse Noto. Staglianò verklaarde onlangs in het openbaar tot grote ontsteltenis van de allerkleinsten dat de Kerstman niet bestaat. Hij stelde om die reden voor de Kerstman in te ruilen voor Sinterklaas, de bisschop van Myra die wel ooit echt leefde, maar ja, op diens historische herkomst en status als kindervriend valt ook wel het een en ander af te dingen.

Verder hebben we dan ook eindelijk bijna een nieuw kabinet: Rutte IV, met een motto dat tot verwarring kan leiden: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Op zichzelf een lovenswaardig streven, maar deze twee handelingen tegelijk uitvoeren is fysiek bijna onmogelijk en kan, in het geval je er toch in slaagt, ervoor zorgen dat je je nek verrekt, twitterde NRC-redacteur Rik Rutten.

Er is niet heel veel om vrolijk van te worden. Omikron is bezig bezit van ons te nemen en streeft naar dominantie. Hij zit al met ons in de trein en dringt voor in de supermarkt. Arme vijftiende letter van het Griekse alfabet. Eeuwenlang stond-ie in goed aanzien en nu is-ie plotseling de naam van een virusvariant.

‘Ziet u het allemaal?’

Voor de Nederlandse rooms-katholieke kerk eindigt het jaar in mineur. De bisschoppen besloten dat er ook dit jaar geen nachtmissen in katholieke kerken kunnen plaatsvinden vanwege de coronapandemie. Zij willen koste wat het kost voorkomen dat de kerk een bron van besmetting wordt, als er op de populaire nachtmissen veel mensen af zouden komen. Een moedig en wijs besluit van de Nederlandse bisschoppenconferentie, dat in schrille tegenstelling staat tot verschillende Gereformeerde Gemeenten, waar de avonddiensten gewoon doorgaan en waar tijdens de avondlockdown schijnbaar zelfs na acht uur ’s avonds nog wordt gepreekt. Hemeltergend, deze uitwassen van religieus narcisme. “Kijk mij eens goed doen, door Hem zelfs na sluitingstijd nog lof toe te zingen. Ziet u het allemaal?”

Even terug naar de mineurstemming in de rooms-katholieke kerk van ons land. Er kwamen namelijk vorige maand ook schokkende berichten van het financiële front. Trouw bracht het bericht dat bijna acht van de tien parochies vorig jaar rode cijfers schreven. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies een verlies van 15 miljoen euro. In die zin is het misschien voor sommige parochies wel een uitkomst dat de nachtmis niet doorgaat; dat scheelt weer verwarmingskosten. Ik had de laatste tijd toch al de indruk dat die verwarmingen in de meeste kerken een paar graden lager waren gezet, waardoor het er soms minder behaaglijk leek te zijn dan in de houten stal van Bethlehem.

Deze sombere financiële berichten haalden zelfs het achtuurjournaal, maar binnen de rooms-katholieke kerk zelf leken ze nauwelijks indruk te maken. Te vaak gehoord misschien? Zo van: ‘Dat weten we nou wel, het zal allemaal wel weer meevallen’.

Mis gewonnen, nabijheid verloren

De vraag is hoe de kerkleiding naar deze verontrustende cijfers kijkt. Volgens mij kun je stellen dat het parochiemodel, dat de kerk in Nederland ooit tot grote bloei heeft gebracht, op sterven na dood is. Als een laatste redmiddel zijn er de laatste jaren parochiefusies geweest en zijn er zogenoemde eucharistische centra gecreëerd. Alleen in die kerken wordt nog elke zondag de eucharistieviering gehouden, waardoor gelovigen uit een steeds wijdere omtrek gedwongen zijn daarnaartoe te reizen. De mis gewonnen, maar de nabijheid verloren. Die was toch eeuwenlang de grootste kracht van de kerk.

Beste kerkleiding, ga toch eens echt met passie en energie op zoek naar de wedergeboorte van de aantrekkingskracht van de kerk. Denk niet alleen aan huiskerken of aan andere vormen van liturgie. Zie het succes van de kerstvieringen en de kerststal. De beleving van het geloof op z’n zachtst. Het geloof dicht bij de mensen en de mensen dichtbij elkaar in hun geloof. God het meest nabij in de persoon van een pasgeboren kind.

Begin ermee de kerken volgend jaar in de adventstijd massaal open te doen. Hang een bord aan de deur: ‘Kom binnen voor een ontmoeting, prachtige kerststal, gratis warme chocolademelk!’ Ga desnoods de markt op met een kerststal en laat zien waar de kerk voor staat en wat de kerk voor mensen kan betekenen. Maar doe iets!

En kijk om naar elkaar en zie wat de toekomst brengt.