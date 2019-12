Kerstpodcast: zoon én zijn man zijn weer welkom in Elspeet

Het zijn misschien wel de beste menselijke, ontroerende verhalen van het afgelopen jaar, ingesproken door redacteur Rianne Oosterom.

In januari schreef Marije van Beek naar aanleiding van de Nashville-verklaring een indringend portret van moeder en zoon Kamphuis. Over homoseksualiteit in orthodox-gereformeerde kringen. Een verhaal over twee mensen die van elkaar blijven houden, tegen de stroom in.