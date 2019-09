Kerncollectie Bijbels Museum verhuist naar Catharijneconvent

Drie jaar geleden werd de gemeentelijke subsidie voor het Bijbels Museum in Amsterdam stopgezet. Dat dwong het museum tot rigoureuze maatregelen: de vaste collectie moest worden afgestoten. Vandaag maakt het Bijbels Museum bekend waar de bonte verzameling voorwerpen uit de geschiedenis van het protestantisme naartoe zal gaan. Het belangrijkste deel, de ‘kerncollectie’, verhuist naar museum Catharijneconvent in Utrecht; de rest gaat naar andere musea zoals het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Joods Historisch Museum. Het Bijbels Museum is inmiddels al overgestapt op reizende tentoonstellingen, een formule die zijn succes heeft bewezen: in 2018 werd het aantal bezoekers verdubbeld.

Geitenhaar uit Syrië

De kerncollectie is de verzameling van dominee Leendert Schouten, het ‘Schoutenkabinet’. In 1852 startte Schouten een museumpje: iedere veertien dagen mochten bezoekers zijn levensechte maquette van het Tabernakel uit het Oude Testament bekijken, gemaakt naar de precieze beschrijvingen uit de Bijbel. Aan ieder detail werd gedacht: de kleden zijn van geitenhaar uit Syrië, en het zand liet Schouten overkomen uit de Sinaï-woestijn. Ook bezat Schouten een gigantische maquette van de Tempelberg in Jeruzalem, die in 1873 werd gemaakt voor de wereldtentoonstelling in Wenen. Zijn collectie vormde de basis van het Bijbels Museum, dat in 1925 werd geopend.

“Wij zijn heel blij dat we de zorg voor het Schoutenkabinet mogen gaan dragen”, zegt Marieke van Schijndel, directeur van museum Catharijneconvent. “Schouten wilde de bezoekers echt meenemen naar het Heilige Land. Zijn doel was om een soort historische ervaring van de Bijbel op te wekken. Dat is een waardevolle toevoeging aan ons museum.” De maquette van de Tempelberg krijgt vanaf september 2020 een plaats in de vaste collectie, en zal vooral worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Van Schijndel: “Wij ontvangen 20.000 kinderen per jaar, en die willen we graag verhalen vertellen over het jodendom, het christendom en de islam. Hoe kun je dat nou beter doen dan met een grote maquette van de Tempelberg, voor alle drie religies een heilige plek?” De maquette is groot, zo’n vijf vierkante meter. Daar een goed plekje voor vinden is een ‘museale uitdaging’, volgens Van Schijndel.

Croon en Van Schijndel zijn blij verrast door de manier waarop de afstoting van de collectie verloopt. Croon: “Bij iedere deelcollectie wordt de vraag gesteld: in hoeverre is collectie van belang voor de geschiedenis van het protestantisme in Nederland? De zogenoemde Collectie Nederland staat daarbij centraal: al het erfgoed dat Nederlandse musea gezamenlijk willen bewaren voor de toekomst. Alle betrokken musea realiseren zich dat we een zorgplicht hebben voor dat erfgoed.” Dat beaamt Van Schijndel. “Er is echt een grote collegialiteit.”

