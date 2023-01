Kerkgangers vinden dat de kerk er vooral moet zijn voor eenzamen, vluchtelingen en armen

De 4000 kerkleden die een woensdag gepubliceerde enquête van christelijke kerken invulden, zijn duidelijk in hun oordeel. Bijna 90 procent verwacht dat kerken in actie komen voor eenzame mensen. Ook vluchtelingen moeten op hulp kunnen rekenen van kerkelijke zijde, vindt driekwart. En tegen de 70 procent vindt dat de kerk ook een taak heeft bij het bestrijden van armoede, een taak die door de energiecrisis extra urgent is.

Heel anders ligt dat voor de coronapandemie en stikstof, twee problemen of crises waarover zeer verdeeld wordt gedacht. Gevaccineerden staan tegenover mensen die wel heil verwachtten van een coronavaccin, boeren lopen te hoop tegen maatregelen om de natuur te herstellen.

Kerken kunnen beter buiten die gevoelige kwesties blijven, vinden de ondervraagden. Die verdeelde trouwens ook de kerken zelf. De meeste hielden zich aan de corona-maatregelen voor grote bijeenkomsten, in de orthodoxe kerken weken ze nogal eens van de adviezen af.

Voorbereiding op actie Kerkbalans

De enquête is uitgezet door de rooms-katholieke kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Zij doen dat elk jaar met een ander thema, ter voorbereiding van de actie Kerkbalans, de financiële inzameling waaruit een groot deel van de kerkelijke activiteiten wordt betaald. Die is afgelopen zaterdag begonnen.

Respondenten is niet gevraagd hoe de ‘actieve houding’ van de kerk er dan moet uitzien. Maar de top drie van crises geeft wel aan dat de kerk volgens haar leden daar moet zijn waar de nood groot is: bij eenzamen, bij vluchtelingen, bij armen. In coronatijd waren er ook grote zorgen over mensen die geïsoleerd raakten, maar daar denken kerkleden kennelijk niet als eerste aan bij de coronacrisis.

Mensen die regelmatig naar de kerk gaan, kloppen bij een crisis het liefst aan bij familie (rond de 80 procent) en vrienden (rond de 68 procent). Direct daarna komt de kerk: 67 procent van de protestanten die regelmatig naar de kerk gaan, en 57 procent van de katholieke kerkgangers zoekt het liefst steun bij de kerk.

Van de overheid verwachten kerkgangers veel minder. Rond de 10 procent wil daar graag als eerste terecht kunnen. Dat is nog altijd veel meer dan de steun die gezocht wordt bij collega’s en een sport- of cultuurclub. Slechts een paar procent van de kerkgangers stapt daar het liefst naar toe in een crisis.

Het belangrijkst is er voor elkaar te zijn

De betekenis van de kerk voor de kerkleden zelf zit hem deels ook in het sociale. De stelling ‘We zijn er voor elkaar’ vinden zowel katholieken als protestanten het allerbelangrijkst, ‘Ik kan mijn geloof daar met anderen delen’ scoort bij protestanten net iets hoger, ook zien ze de kerk vaker als plek waar God centraal staat.

Voor de kerk van de toekomst vinden zowel katholieken als protestanten het het allerbelangrijkst dat mensen er klaarstaan voor elkaar. Ook noemen zij de kerk als plek voor sociale contacten. Voor katholieken blijft het vieren van de sacramenten een wezenlijker onderdeel dan voor protestanten.

De ondervraagde kerkleden zijn onverminderd bereid geld te geven aan hun kerk. Van hen mag dat geld vooral besteed worden aan het gebouw en het personeel. Met name katholieken willen meer informatie over waar het geld aan besteed wordt.

