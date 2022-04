Kerkenraad: ‘Nederland moet meer doen voor vluchtelingen in Griekenland’

De Raad schrijft dit in een verbeterplan dat ze dinsdag aanbiedt aan de Tweede Kamer. Voor hen die geen asiel kunnen krijgen, is sobere opvang in Griekenland noodzakelijk, zoals de bed-bad-broodlocaties in Nederland.

Het plan komt na een bezoek van een delegatie van de Raad van Kerken (die zes miljoen Nederlandse gelovigen vertegenwoordigt) en een aantal hulporganisaties aan Griekse partners die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen zowel op Griekse eilanden als op het vasteland.

De Raad van Kerken vindt dat Nederland zich meer moet inspannen voor de vluchtelingen in Griekenland, en daar ook in Europees verband aandacht voor moet vragen. Griekenland kan dat niet alleen, zeker niet nu het ook nog 40.000 Oekraïners gaat opnemen, aldus de Raad van Kerken.

‘Hoge muren met prikkeldraad’

Met name de situatie van vluchtelingen die geen asiel krijgen is volgens de kerken erbarmelijk. Ze kunnen, zo concludeert de delegatie, geen kant op en hen ontbreekt elk perspectief. “Het aan het lot overlaten van mensen die een procedure hebben doorlopen is een schending van hun menselijke waardigheid”, vindt de Raad van Kerken.

Volgens de kerken moet er minimale opvang voor deze uitgeprocedeerde mensen komen, waar zij overigens alleen terechtkunnen als ze meewerken aan hun vertrek.

De Raad van Kerken waarschuwt ook dat de 25 centra in Griekenland waar vluchtelingen worden opgevangen, geen gevangenis mogen worden. Met de ‘hoge muren met prikkeldraad’ en toegangshekken lijkt het daar volgens de kerken wel op. Dat die betaald zijn met Europees geld maakt de noodzaak voor Nederland daar wat aan te doen alleen maar groter, vindt de Raad van kerken.

Voor hen die in Griekenland zijn vastgelopen in het asielsysteem, bepleit de Raad van Kerken meer en betere juridische bijstand. Ook zijn er op Europees niveau afspraken nodig om mensen niet terug te sturen naar onveilige landen, aldus de Raad van Kerken. Ze biedt het plan met aanbevelingen dinsdag aan aan kamerlid Paul van Meenen (D66), voorzitter van de Kamercommissie voor justitie en veiligheid.

