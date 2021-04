Kerken willen ‘fieldlabs’, maar hoe moet dat als negatieve test niet kan worden verplicht?

Kerken willen graag testen of het veilig is om met meer mensen samen te komen dan met de maximaal dertig die nu worden geadviseerd. Maar er zitten zoveel juridische voetangels en klemmen aan dat experimenten in kerken nog even op zich laten wachten.

Dierentuinen, theaters, attractieparken en casino’s veranderen deze maand in ‘fieldlabs’, die moeten uitwijzen of het verantwoord is weer open te gaan. Bezoekers moeten bij de entree een bewijs kunnen laten zien dat ze negatief zijn getest op corona. En liefst herhalen ze de test na afloop, want alleen dan kan worden vastgesteld of een beperkt aantal bezoekers weer kan.

Niemand kan hen verbieden te komen

Het overlegorgaan van de kerken en de overheid, het CIO, heeft laten weten proeven voor te bereiden voor kerkdiensten. Vooralsnog ontbreken zij echter op de lijst van fieldlabs. Dat komt, zegt CIO-secretaris Marijke Metz, doordat voor kerken vanwege de vrijheid van godsdienst, andere regels gelden. Anders dan bezoekers van theaters of festivals, kunnen kerkgangers niet worden verplicht bij de deur een testuitslag te overhandigen. “Die voorwaarde kan niet gesteld worden aan mensen die naar de kerk gaan. Niemand kan hen verbieden te komen, dat verdraagt zich niet met de vrijheid van godsdienst”, zegt Metz, die zelf jurist is.

Ze noemt het daarom ‘een hele puzzel’ hoe experimenten in kerken moeten worden ingericht. Kerkenraden kunnen hoogstens vragen van de kerkgangers of zij zich willen laten testen. “Stel dat de helft dit wel doet, en de andere helft niet, dan valt de proef in het water”, aldus Metz.

Zonder tests en mondkapjes

Het CIO overlegt momenteel met een aantal kerken dat belangstelling heeft, hoe zij een proef kunnen doen die voldoet aan de eisen. Los hiervan gaan dit weekeinde een aantal monumentale kerken open. Niet voor een kerkdienst, maar voor een bezoek aan een kerk als bezienswaardigheid.

Voor gebedshuizen geldt al maanden het advies diensten te houden met alleen mensen met een functie en maximaal vier zangers. Als kerken al mensen toelaten, dan adviseert het CIO het te houden bij maximaal dertig. Sinds de publicatie van de zogenoemde routekaart, kunnen kerken met meer dan 300 plekken, 10 procent daarvan vullen.

In de praktijk zijn veel diensten nog online. Er zijn wel gemeentes die de adviezen te streng vinden en aandringen op soepeler regels. Maar de meeste kerkbesturen van bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland waren met de oplopende besmettingscijfers voor Pasen, huiverig naar de dertig te gaan. Met name reformatorische kerken houden al maanden diensten met honderden mensen, ook in evangelische kringen gebeurt dat. Hun gebouwen zijn, zeggen zij, vaak groot genoeg om zich ook met grotere groepen aan de afstandsregels te houden.

Uitschieters daarbinnen zijn de Gereformeerde Gemeente op Urk en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Krimpen aan de IJssel. Zij zetten onlangs hun deuren weer open voor de hele gemeente. De voorlichter van de kerk in Urk zei destijds dat dat een proef was zoals dat ook bij de fieldlabs gebeurt, maar dat was zonder tests en mondkapjes en strikte naleving van de afstandsregels.

