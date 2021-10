Kerken willen compensatie hoge energieprijs eerlijk verdelen

Nederlandse kerken werken aan een plan om de energiecompensatie terecht te laten komen bij huishoudens ‘die het echt nodig hebben’. Het kabinet kondigde twee weken geleden aan dat elk huishouden – ongeacht het inkomen – zo’n 400 euro krijgt als compensatie voor de flink stijgende energieprijzen. Maar lang niet iedereen heeft dat geld nodig, zegt de landelijke Raad van Kerken nu. Wie dat wil kan de 400 euro schenken aan kerkelijke fondsen die er vervolgens voor zorgen dat het geld belandt bij huishoudens die kampen met tekorten.

“Begrijpelijk dat de overheid niet op zulke korte termijn een inkomensafhankelijke regeling kan optuigen. Maar kerken kunnen daar wel iets in betekenen”, zegt Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken, een overkoepelend verband van negentien kerkgenootschappen met in totaal bijna zes miljoen leden. “De toenemende kloof tussen arm en rijk is immers een probleem van ons allemaal.”

Ongelijkheid

Het plan voor de herverdeling van de energiecompensatie werd bedacht door Kest Jelsma, predikant in Ommen voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). “Ik hoorde in mijn kerk verhalen over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens met lagere inkomens. In de aanpak van de overheid schuilt ongelijkheid. Het geld komt ook terecht bij mensen die het op hun spaarrekening zetten, terwijl anderen het hard nodig hebben. Daarom dacht ik: kunnen we niet via nieuwe fondsen, of via kerkelijke diaconieën en liefdadigheidsinstellingen het geld herverdelen? Hopelijk gaan veel kerken meedoen en waaiert het landelijk uit.”

Een andere PKN-predikant, Klaas van der Kamp, hoorde van de plannen en via hem belandde het idee bij de Raad van Kerken. Van der Kamp is de voorganger van Crouwel bij de Raad van Kerken. “Als er niks gebeurt is het wachten tot mensen deze winter in de financiële problemen komen. Als het straks 10 graden vriest, en je gasleiding is afgesloten omdat je de rekening niet kunt betalen, heb je een groot probleem. Daarom moeten we nu al huishoudens proberen te helpen. Haast is geboden: het wordt steeds kouder in de komende periode. We kunnen niet onbarmhartig toezien hoe een deel van Nederland nood lijdt.” Of die armlastige huishoudens kerkelijk of niet-kerkelijk zijn, maakt daarbij niet uit, zegt Van der Kamp.

Uitwerking

Het duurt nog even voordat het plan op grote schaal uitgevoerd kan worden, zegt Crouwel van de Raad van Kerken. Zij heeft het plan inmiddels voorgelegd aan de besturen van de verschillende landelijke kerken die bij de Raad van Kerken zijn aangesloten. “De praktische uitwerking is nog wel een uitdaging. We moeten bijvoorbeeld nog helder krijgen wat de belastingtechnische gevolgen zijn voor huishoudens die een bijdrage uit het fonds krijgen. En hoe bereik je überhaupt de mensen die voor hulp in aanmerking komen? Armoede blijft vaak verborgen, mensen lopen niet met hun situatie te koop.”

Dat probleem ziet ook Van der Kamp. “Niemand klopt voor de lol aan bij zo’n fonds. Het is moeilijk om hulp te vragen, dat zien we bijvoorbeeld ook bij de voedselbanken. Daarom hebben we betrokken plaatselijke diaconieën en liefdadigheidsinstellingen nodig. Want zij kennen de hulpbehoevende mensen en hebben vaak nauwe banden met de lokale overheid.”

Hoeveel mensen bereid zullen zijn om hun 400 euro over te maken naar een kerkelijk fonds, is afwachten, zegt Van der Kamp. “We zijn natuurlijk afhankelijk van welwillende mensen die de schouders eronder willen zetten.”

Lees ook:

Kabinet helpt iedereen aan lagere energierekening

Het kabinet wil met een overzichtelijke regeling iedereen aan een lagere energierekening helpen. Ook de rijkeren profiteren daarvan.