Kerken staan stil bij racisme: ‘Je kunt God vragen problemen op te lossen, maar onrecht ligt ook aan ons’

Onder het systeemplafond van de Amazing Grace Parish (AGP) in Wageningen klinkt een kakofonie van stemmen. Hier bidt maandagavond een divers gezelschap van zo’n veertig aanwezigen: staand, hardop, en allemaal tegelijk door elkaar heen. Sommigen lopen rond, een enkeling knielt.

Tijdens de jaarlijkse Week van Gebed, uitgeroepen door de Wereldraad van Kerken, komen kerken over de hele wereld bij elkaar om te bidden voor eenheid onder christenen. Dit jaar staan de kerken speciaal stil bij racisme en ongelijkheid. ‘Doe goed, zoek recht’, luidt het thema, dat verwijst naar de bijbeltekst Jesaja 1:17.

Deze week organiseert elke avond een andere kerk in Wageningen een gebedsavond. Vanavond is het de beurt aan AGP, samen met de International Christian Fellowship (ICF). Dinsdag is het aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerk en de Nederlands-gereformeerde kerk, woensdag aan de katholieken.

Het gebouw waarin de Wageningse migrantenkerk AGP huist, genaamd de Vredehorst, geeft weinig weg over de gemeente die er samenkomt. De buitenkant had ook die van een basisschool of supermarkt kunnen zijn. Eenmaal binnen wordt koffie en thee geserveerd bij een bar. Aan de muur hangen oude platen van bijbelverhalen, met daarop een opvallend witte Jezus.

Week van Gebed In Nederland wordt de week gecoördineerd door de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland. Dit jaar krijgen ze hulp van Samen Kerk in Nederland (SKIN), de koepel van migrantenkerken. Samen vertegenwoordigen de organisaties vrijwel alle Nederlandse denominaties, op enkele orthodox-protestantse kerken na.

Binnen in het zaaltje brandt de verwarming al een tijdje. Er staan klaslokaal-achtige stoelen en tafels, maar behalve enkele ouderen gebruikt niemand die om te zitten, iedereen gaat in een kring staan.

Ter begroeting omhelzen veel mensen elkaar. Tijdens een voorstelronde blijkt dat bijna de helft van de aanwezigen normaal naar een andere kerk dan de AGP gaat. Voor die aanwezigen is het duidelijk wennen aan de spontane, chaotische vorm van bidden, maar ze prevelen toch hun eigen gebedsfrasen met de groep mee.

Na een tijdje herhaalt ICF-voorganger Musah Dramani een paar keer : in Jezus’ naam, in Jezus’ naam”, zodat de aanwezigen weten dat ze ‘Amen’ horen te zeggen, en de rust weerkeert. Dan volgt een lied of korte overdenking, en het gebed barst weer los.

Hoeveel enthousiasme er ’s maandags in Wageningen ook is om te bidden, niet iedereen is op de hoogte van de omvang en ambities van de Week van Gebed. Zo zegt Yennutiebat Nibi (23), softwareontwikkelaar: “Oh, is de week van gebed iets wereldwijds? Cool, dat wist ik niet.”

Yennutiebat Nibi. Beeld Bram Petraeus

Dat het thema dit jaar racisme is, hoort hij ook voor het eerst. “Nee, op de posters staat alleen: ‘doe goed, zoek recht’. Ook in de openingsdienst werd het niet genoemd.”

Op de Nederlandstalige website van de Week van Gebed was te lezen: ‘Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen.’

Maar in de gebeden in Wageningen gaat het de aanwezigen er vooral om dat ze zélf geen onrecht doen. Nibi vindt dat wel logisch. “Je kunt God vragen grote problemen op te lossen, oorlogen te stoppen, maar onrecht ligt ook aan ons. Als God ons helpt, kunnen wij anderen helpen.” En: “Pas als je zelf schoon bent, kan je schijnen naar anderen.”

‘Er wordt te weinig gebeden’

Vindt hij het niet jammer dat racisme niet expliciet genoemd werd? “Ik vind wel dat daar te weinig voor gebeden wordt, ja”, zegt hij. Lachend: “Maar er wordt überhaupt te weinig gebeden.”

Ze laten hun gebeden vaak een beetje leiden door de actualiteit, vertelt Nibi. “Tijdens de Black Lives Matter-protesten baden we er wél veel voor. Er is nu gelukkig weinig aanleiding, ik denk dat we in Nederland relatief weinig racisme ervaren.”

Vroeger ervoer hij in ieder geval meer. “Toen ik op de middelbare school zat noemden ze me wel eens ‘aap’, of ze riepen ‘negerspot’ als ik ‘gespot’ werd. Destijds had je ook die Marokkanenspeech van Wilders. Sowieso denk ik dat Marokkanen en moslims het zwaarder te verduren hebben dan wij.”

Voor Solomon Nibi (63), milieu-ingenieur, betekent gebed veel. “Je zoekt wijsheid en leiding van iemand die veel weet. Ik bid zelfs tijdens werk wat ik beter kan doen. Natuurlijk heb je je eigen kennis en je software, maar God helpt me die extra moeite te doen voor de ander.”

Amazing Grace Parish in Wageningen. Beeld Bram Petraeus

Het helpt hem ook om te gaan met ongelijkheid. “Soms lijkt het inderdaad alsof de sterken altijd aan het langste eind trekken. Dat de wereld draait om rijke en gezonde mensen. Gebed helpt je om je niet zo boos te maken, de juiste stappen te zetten.”

Hij richt zich in gebed liever op zijn eigen handelen, in plaats van op de rijken en machtigen. De reden is eenvoudig, zegt Nibi. “Als je eenmaal onderdeel bent van Gods koninkrijk, dan ben je zélf rijk. Dan weet je: ik heb alles wat ik nodig heb.”

De afbeeldingen van een witte Jezus storen hem niet, zegt Nibi. “Nee, die hebben we geërfd van de vorige eigenaar van het gebouw, en gewoon laten hangen. Laatst zag ik een afbeelding van een bruine Jezus, dat vond ik heel mooi. Maar als we Christus straks ontmoeten, denk ik dat hij zoveel licht uitstraalt dat we zijn kleur niet eens zien.”

Lees ook:

Column: Zou Rutte weten hoe hartstochtelijk de SGP voor hem bidt?

Schrijver Arnon Grunberg liep twee weken stage bij de SGP en deed hiervan verslag in Trouw.

Column: Een standaardgebed vind ik onfatsoenlijk jegens God

Wanneer ik bid, wanneer ik vraag en dank en klaag richt ik mij onontkoombaar tot de persoonlijke God die zich laat aanspreken. Ik kan niet bidden tot het Al of de Natuur of de Eerste Beweger, schrijft Stephan Sanders.