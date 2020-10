Kerken staan klaar om mensen door de coronatijd te loodsen

Aantallen, daar draait het steeds om in het overleg tussen kerken en de overheid; aantallen kerkgangers bepalen het nieuws. Veel liever zou Tiemen Westerduin aandacht zien voor de parochiekerk in Woerden, die openstaat voor iedereen die een praatje wil maken. Of de kerk in Drachten, waar leerlingen door de week leskrijgen. Of de kerk in het Westland, waar pannenkoeken worden gebakken voor jongeren en alleenstaanden – en zo blijft hij na het gesprek maar voorbeelden appen .

“We willen niet blijven trekken en duwen wat er nu wel en niet kan binnen de regels, maar constructief meedenken over hoe we deze crisis doorkomen”, zegt Westerduin, initiatiefnemer van #nietalleen, een platform van kerken, christelijke organisaties en SGP, ChristenUnie en CDA dat meteen bij het begin van de coronacrisis werd opgezet om mensen in nood te helpen. Er zijn 1600 lokale initiatieven aangesloten, van waaruit hulp wordt gegeven aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht geloof of achtergrond.

Uw platform draait op volle toeren. Is er meer nodig?

“We zien overal dat de nood toeneemt. Voedselbanken hebben tekorten, meer mensen krijgen schulden, de ggz maakt zich zorgen over onze mentale gezondheid. Je ziet het ook bij jezelf. Bij de eerste golf was er een mentaliteit van: we kunnen dit aan. Daarom zijn we ons platform begonnen. Maar nu, met de tweede golf, maken we ons op voor de lange duur. We ervaren vermoeidheid, we weten niet wanneer dit afgelopen is.

“Er is een sluimerend verlangen om wat te doen, om van betekenis te zijn. Dat is niet uniek voor de kerk, maar het is wel de roeping van de kerk. We staan klaar om handen en voeten te geven aan ons geloof.”

Is uw aanbod een goedmakertje voor het beeld van met name een aantal reformatorische kerken die met honderden blijven samenkomen, tegen alle adviezen in?

“Nee, dit is geboren vanuit een oprecht verlangen om iets te doen, niet om ons ergens tegenover te zetten. Maar ik hoop wel dat het gesprek minder zal gaan over aantallen en meer over de manier waarop we er kunnen zijn voor anderen, of ze nou geloven, of anders geloven, of niet geloven. De nood slaat niemand over. Er is geen groot onderscheid tussen mensen binnen en buiten de kerk en wij willen er zijn voor iedereen.”

U heeft contact met ministeries, drie politieke partijen zijn aangesloten, uw platform wordt genoemd in Kamerdebatten. Zij weten van uw hulp, waarom moet er een brief naar het kabinet?

“Niet alles is bekend, maar de lijnen zijn warm. We willen onze waardering uitspreken voor wat het kabinet doet en samen zoeken naar wat nu wijsheid is. Wij hebben het precieze antwoord niet, maar dit is een duidelijk statement: we willen er zijn voor de samenleving. Het gesprek met de minister ging over aantallen. Dat kan een vertekend beeld geven. Wij willen praten over de vraag van welke betekenis we kunnen zijn voor de samenleving en hoe de overheid en wij elkaar kunnen versterken. We willen niet dat iemand denkt dat-ie helemaal alleen door deze crisis moet, dat is onze gemeenschappelijke inzet.”

Verwacht u een brief terug?

“Jazeker. We moeten kijken waar de overheid en wij elkaar kunnen helpen. We hadden veel hulp klaarstaan, maar konden niet alles kwijt. Nu is de nood dieper en duurt die langer. Hoe kunnen we vraag en aanbod nu beter bij elkaar brengen. Mensen moeten een drempel over om hulp te vragen. We hebben elkaar nodig om die drempel weg te nemen.”

Is er een extra drempel als de hulp uit religieuze hoek komt?

“De ervaringen van mensen met de kerk zijn niet altijd positief. We hopen een gezicht van liefde te laten zien. We willen zorgvuldig zijn in de verantwoordelijkheid die we nemen en ruimhartig in de kansen die deze periode biedt.”

