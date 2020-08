Kerken, sportverenigingen en andere particuliere organisaties moeten misbruik voortaan melden

Kerken, sportverenigingen en andere particuliere organisaties die weet hebben van seksueel misbruik worden verplicht om dat misbruik te melden. Dat schrijft minister Dekker donderdag aan de Tweede Kamer. De aanleiding voor die meldplicht is de wijze waarop de Jehovah’s Getuigen omgaan met meldingen van seksueel misbruik. Volgens Dekker zorgt het gesloten karakter en de cultuur van die geloofsgemeenschap ervoor dat aangifte van misbruik en de afhandeling van meldingen van misbruik worden bemoeilijkt.

Dekker heeft er bij het bestuur van de Nederlandse tak van de Jehovah’s Getuigen op aangedrongen dat de Getuigen zelf een meldpunt instellen waar meldingen van (mogelijk) misbruik kunnen worden gedaan en waar slachtoffers worden ondersteund om de weg naar professionele hulp te vinden. Dat blijven de Getuigen weigeren.

Tot ergernis van Dekker, die vindt dat het bestuur van de geloofsgemeenschap – die in Nederand zo’n 30.000 leden telt – kwetsbare slachtoffers in de kou laat staan. “Van elk bestuur van een organisatie, zo ook de gemeenschap van Jehova’s Getuigen, waarbinnen signalen van seksueel misbruik in beeld komen, verwacht ik dat zij alles in het werk stelt om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te ondersteunen”, schrijft Dekker. “Ik moet dan ook de conclusie trekken dat het nu aan mij is om verdere actie te ondernemen.”

Daders worden uit de wind gehouden

Dat er problemen zijn met de manier waarop de Jehovah’s Getuigen omgaan met meldingen van seksueel misbruik bleek een paar jaar geleden na onderzoek van deze krant. De Getuigen handelen dat soort meldingen zelf af, op een wijze die nadelig is voor de misbruikslachtoffers en die bovendien de daders uit de wind houdt. Ook uit onderzoek door de Universiteit Utrecht dat daarop in opdracht van de minister volgde, bleek dat de manier waarop Jehovah’s Getuigen met seksueel misbruik omgaan, traumatisch is voor slachtoffers. De Jehovah’s Getuigen werkten aanvankelijk aan het onderzoek mee, maar probeerden publicatie van het rapport op het laatste moment via de rechter tegen te houden omdat het rapport ondeugdelijk zou zijn. Dat mislukte.

Met de meldplicht wil Dekker ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid van besturen van particuliere organisaties bij seksueel misbruik tot uitdrukking te laten komen’. Hoe de meldplicht er precies uit komt te zien, wil Dekker nader onderzoeken. Nog niet duidelijk is bijvoorbeeld wat er allemaal onder het label ‘particuliere organisaties’ komt te vallen. Dekker wil het niet voldoen aan de meldplicht strafbaar stellen.

Verbreek de stilte

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen zoals de Jehovah’s Getuigen toch ondersteuning krijgen, wil Dekker daarnaast het meldpunt ‘Verbreek de stilte’ van Slachtofferhulp Nederland versterken. Dat meldpunt werd in het leven geroepen na onderzoek naar misbruik in de jeugdzorg.

De eerdere oproep van Dekker aan slachtoffers om zich te melden bij het Openbaar Ministerie ertoe geleid dat het OM tot nu toe dertien zaken in behandeling heeft of heeft gehad waarbij leden of ex-leden van de Getuigen betrokken zijn. Dat heeft tot op heden geleid tot twee veroordelingen.

