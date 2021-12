Kerken in Den Haag aan de slag om armere huishoudens warm te houden

In Den Haag willen de kerken de 400 euro compensatie voor stijgende energieprijzen toe laten komen aan armere huishoudens. De kerkelijke hulporganisatie Stek gaat daarvoor samenwerken met verschillende maatschappelijke organisaties in de regio. Ze roepen Haagse inwoners die de compensatie van het kabinet kunnen missen op het geld te storten op een speciale rekening van de diaconale organisatie. Het maatschappelijk Fonds 1818 verdubbelt de eerst 50.000 euro die wordt opgehaald. Vervolgens zal het geld met hulp van de voedselbank worden omgezet in supermarktbonnen.

“Zo krijgt de groep die in de knel komt door de oplopende energieprijzen meer ruimte in het budget voor hun boodschappen”, zegt Arjen Kapteijns, wethouder van Sociale Zaken en Werk in Den Haag. “Armoede in de regio kunnen we als gemeente niet alleen oplossen, ik ben heel blij met dit initiatief.”

Eerste actie in de Randstad

De afgelopen weken vroegen kerken op meerdere plaatsen in het land mensen die de aankondigde 400 euro compensatie niet nodig hebben, dit geld via de kerken over te dragen aan armere huishoudens. Nu begint Stek – een van de grootste plaatselijke diaconale organisaties van het land – als eerste zo’n actie in de Randstad. Ook de Liberaal Joodse Gemeente en katholieke kerken in Den Haag doen mee.

“Als de overheid geen inkomensafhankelijke regeling treft, dan moeten wij het samen maar doen”, zegt Derk Stegeman, directeur van Stek. Hij ziet armere huishoudens deze winter snel in de problemen komen. “De stijgende energieprijzen hakken erin bij mensen die onder het sociaal minimum leven. Die 400 euro is bij lange na niet genoeg om mensen uit de problemen te helpen. Daarom vertrouwen ik op de solidariteit in onze samenleving.”

