Kerken hebben iets nieuws bedacht om publiek te trekken: lichtshows

De National Cathedral in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. onderging vorige week een transformatie. In plaats van het traditionele kaarslicht schoot neonlicht in felle kleuren alle kanten op, muzikaal begeleid door meditatieve klanken, tijdens de lichtshow Space, Light and Sound. De kerkgangers zaten op de grond en volgden het licht door de ruimte, of sloten hun ogen ter contemplatie.

De Amerikaanse kathedraal is niet de enige: over de hele wereld organiseren steeds meer kerken lichtshows waarmee ze nieuw publiek willen trekken. Zo vierden de Engelse kathedralen van Gloucester en Guildford het begin van 2020 met grote licht- en muziekinstallaties; in 2017 herdacht de Notre Dame in Parijs de Eerste Wereldoorlog met grote projecties op de buitenkant van de kathedraal. Ook Nederland doet volop mee: zo werd de vijfhonderdste verjaardag van de Grote Kerk in Alkmaar gevierd met een groots lichtspektakel. De Catharinakerk in Eindhoven fungeert ieder jaar tijdens het Glow-festival als een canvas voor de meest bijzondere projecties, van kleurrijke glas-in-lood-ramen tot abstracte kunst. In november kleurden tientallen Nederlandse kerken rood, om aandacht te vragen voor christen­vervolging.

De lichtshow in de National ­Cathedral bleek een goede zet van de episcopaalse kerk, het kerkgenootschap dat de kathedraal beheert: zo’n tweeduizend mensen kwamen op de show af. Niet alleen christenen, ook gelovigen van andere religies en atheïsten. Een goede zaak, zegt theoloog Michael Wright tegen Religion News Service, want zo ontmoeten kunst en spiritualiteit elkaar. “Ik vind het heel boeiend dat kerken zich bewust worden van de esthetische mogelijkheden van hun kerkgebouw, en dat bezoekers tegelijkertijd gaan nadenken over de spirituele aspecten van kunst.”

