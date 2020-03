Kerken en christelijke organistaties reageren met een dag van nationaal gebed op coronacrisis

“Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen, bijvoorbeeld hen die werken in de zorg of andere cruciale sectoren”, zeggen de organisatoren. “Dat is wat we graag als christenen, met zoveel mogelijk mensen in het hele land willen doen.”

Tot de initiatiefnemers horen ook de Evangelische Omroep en de ChristenUnie. De organisaties starten komende woensdag een livestream op via nationaalgebed.nl. Predikanten en andere voorgangers zullen spreken en bidden, en bezoekers kunnen gebedspunten met elkaar delen.

“Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden”, aldus de organisatoren. “We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Op zoek naar alternatieven voor de kerkdienst

Omdat de regering heeft besloten dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen in ieder geval de rest van de maand niet kunnen plaatsvinden, vervallen zondag (en waarschijnlijk ook de zondagen daarna) duizenden kerkdiensten. Veel kerken zoeken naar andere manieren om toch iets van een viering te houden. Op veel plaatsen is ervoor gekozen om in kleine groepjes toch een kerkdienst te houden, die online is te volgen. Veel kerkeraden – de plaatselijke besturen van kerkelijke gemeentes – adviseren kerkleden om in kleine groepen thuis de kerkdienst te volgen. Ook tal van doordeweekse kerkelijke activiteiten gaan niet door, of worden uitgesteld.

Ook in moskeeën zijn bijeenkomsten afgelast. Vrijdag ging op tal van plaatsen het wekelijkse middaggebed niet door.