Kerken actief bij opvang Oekraïners – in Kampen doen ze zelfs alles

Bidden en collecteren voor Oekraïners op zondag, dat gebeurt haast in alle kerken van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Veel kerkleden zijn door de week druk met andere activiteiten voor Oekraïners: koken, samen sporten, spullen inzamelen. Een kleine minderheid van de lokale kerken heeft ruimte om Oekraïners tijdelijk te huisvesten.

Dit beeld rijst op uit de enquête die de PKN heeft gehouden onder de aangesloten kerken. Op de via de nieuwsbrief van de PKN uitgezette vragenlijst hebben 136 van de 1500 kerken gereageerd. “Dat is weinig”, zegt Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de PKN. Vakantietijd en een korte reageertermijn spelen wellicht mee in de lage respons, denkt De Groot.

Niettemin trekt hij de resultaten breder: “Ik zie aan het geld dat wordt ingezameld, en aan de reacties, dat er veel compassie is en dat er meer wordt gedaan dan in deze 136 gemeenten.”

Bij zondagse diensten is Oekraïne nooit ver weg: in 83 procent van de kerken die reageerden wordt er voor Oekraïners gebeden, in bijna driekwart is de collecte voor hen bestemd. De diensten worden ook wel gebruikt om vrijwilligers te zoeken.

In ongeveer de helft van de ondervraagde gemeenten zetten mensen zich actief in. Geld inzamelen staat met 48 procent op de gedeelde eerste plaats, samen met helpen bij dingen die door anderen worden worden georganiseerd. Tegen de twintig procent van de kerken zet de deuren open voor activiteiten.

‘Ieder mens is een mens’

De Groot is blij met de inzet van de kerken, maar plaatst ook een kanttekening: “De vluchtelingencrisis is breder dan Oekraïne. Ieder mens is een mens. Zijn we ook bereid mensen uit Syrië op te vangen?” Hij geeft zelf het antwoord: net als de rest van Nederland, zijn ook kerken daarin terughoudender geweest. “Dat komt niet zozeer omdat Syriërs moslims zijn, maar door de afstand: dit zijn onze vrienden, zeggen mensen.”

Uit de enquête blijkt ook dat ongeveer tien procent van de kerken ruimte biedt voor vluchtelingen. Dat kan de pastorie zijn, of een kerkzaal. In de gemeente Kampen is momenteel alle huisvesting van Oekraïners geregeld door kerken. De opvang wordt mede betaald door de gemeente.

“We willen stimuleren dat burgerlijke gemeenten het maatschappelijk middenveld, zoals kerken, inschakelen”, zegt PKN-directeur De Groot. Dat geldt niet alleen voor Oekraïners, maar ook voor de zogenoemde statushouders voor wie een groot gebrek aan huizen is.

De Groot ziet voor kerken met name een rol bij de begeleiding van hun integratie. De enquête laat voor hem de waarde zien van kleinschaligheid: “De overheid zet in op capaciteit, hoe groter hoe beter. Wij houden het klein, dat kunnen mensen beter aan, en dat levert meer op.”

IJsselmuiden

Al voor de oorlog in Oekraïne was er contact tussen de hervormde gemeente De Hoeksteen (PKN) in IJsselmuiden en Oekraïense kerken. Voor jongerenwerker Marleen Kragt was het niet meer dan logisch klaar te staan toen de oorlog uitbrak. Al in de eerste week haalden kerkleden 15 kinderen en drie volwassenen op, de week erna kwamen nog eens 20 volwassenen en 40 jongeren. Kragt zocht contact met andere kerken, ook in Kampen, en nu vangen die samen 250 Oekraïners op.

Er zitten mensen in de pastorie van de rooms-katholieke kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen heeft haar zalencentrum beschikbaar gesteld en ook tien andere kerken hebben zich aangesloten.

Met hulp van ondernemers en vrijwilligers zijn de ruimtes ingericht, via een appgroep met wel 350 (kerk)leden kregen de vluchtelingen fietsen, laptops, kleren en nog heel veel meer. Omdat de hulp het kerkelijk vrijwilligerswerk te boven ging, is er nu een betaalde kracht voor zestien uur in de week, die de moeders en kinderen begeleidt.

De kerken betalen de opvang onder andere uit collectes. Maar vanaf 1 juni krijgt de kerkelijke werkgroep Oekraïne ook een vergoeding van de gemeente Kampen, conform de regeling van het rijk. Want de kerken doen wat eigenlijk een overheidstaak is, zo motiveert burgemeester Sander de Rouwe deze bijzondere samenwerking tussen overheid en kerken. De gemeente Kampen werkt aan een ‘eigen’ opvangplek voor 180 vluchtelingen. Die moet in september klaar zijn.

