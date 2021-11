Kerkelijk leiders: kabinet moet meer doen dan afspraken klimaattop Glasgow

Deze oproep doen topmensen uit de Protestantse Kerk en de rooms-katholieke kerk in een brief aan staatssecretaris van economische zaken en klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD).

“We zijn ervan overtuigd dat meer nodig zal zijn om het tij te keren. Een relatief rijk land als Nederland kan een meer dan gemiddelde inbreng hebben in de transitie die nodig is”, schrijven onder anderen René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en de rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte. Ze richten zich in één adem ook tot hun achterban, de lokale kerkelijke gemeenschappen. Ook zij moeten alles doen wat in hun macht ligt om de opwarming van de aarde terug te dringen.

Daarbij kan, zo schrijven de kerkelijk leiders, de levensstijl van westerse consumenten niet buiten schot blijven: “Het tegengaan van verdergaande klimaatverandering vergt systeemverandering. Te lang hebben we in de westerse wereld de ogen gesloten voor de schade van onze leefwijze. Dat vraagt van ons allemaal – overheid, ondernemingen, kerken en individuen – een proces van zelfreflectie, ommekeer, en met vallen en opstaan een andere weg inslaan.”

‘Een koppositie’

In een toelichting zei de Reuver vrijdag tijdens de vergadering van het landelijk kerkbestuur van de PKN dat hij blij is dat Nederland ‘een koppositie’ wil nemen in het internationale klimaatbeleid. “Maar ze moeten het niet bij woorden laten. We hopen dat het kabinet de besluiten krachtdadig uitvoert.”

De oproep aan het demissionaire kabinet is niet geschreven namens de kerken, maar op persoonlijke titel. Voor De Reuver is het ook een antwoord op de roep vanuit kerkleden, dat de PKN zich meer moet laten horen in het klimaatdebat, en dat kerken zelf meer moeten worden gestimuleerd een groene kerk te worden.

Zo stelden 200 voorgangers en theologen in oktober in een open brief aan het landelijk kerkbestuur, dat met name De Reuver ‘moed moet tonen in zijn spreken over duurzaamheid van klimaat.’ In januari verwonderden tien ‘prominenten’ zich er in het openbaar over dat duurzaamheid niet een van de vijf topprioriteiten is voor de toekomst van de kerk. “Het ontbreekt aan urgentie”, vonden zij. Ook is er ongerustheid dat weliswaar honderden kerken reeds het label groen hebben, maar dat nog lang niet alle 1500 lokale gemeenschappen dat predicaat hebben.

Sterke schouders, zware lasten

Van de politiek verwachten De Reuver en De Korte dat die de kosten van het klimaatbeleid eerlijk verdeelt: de sterkste schouders moeten wat hen betreft de zwaarste lasten dragen. Dat is volgens diverse kerken niet het geval bij de compensatie van de verhoging van de energierekening. Iedereen krijgt 400 euro, ongeacht het inkomen. Een aantal plaatselijke kerken werkt momenteel aan een energiefonds, waarop mensen een beroep kunnen doen die aan die 400 euro niet voldoende hebben.

De landelijke Raad van Kerken besloot deze week af te zien van het opzetten van een landelijk fonds, waar ze eerder plannen voor had. De Raad van Kerken ondersteunt plaatselijke initiatieven, maar vindt het ook een zaak van het kabinet mensen tegemoet te komen die financieel in de problemen komen door een hogere energierekening.

