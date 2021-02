‘Kerkdiensten kunnen weer, met maximaal dertig mensen en beperkte zang’

“Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten”, motiveert scriba René de Reuver de aanpassing van het advies aan de plaatselijke kerken, die overigens vrij zijn dat al dan niet op te volgen.

Sinds oktober is de lijn van de PKN: vier kerkdiensten zo veel mogelijk online, met in de kerk alleen de paar mensen met een functie: dominee, organist, voorlezer, ouderling. Vanwege het risico op besmetting werd sinds de strenge lockdown ook het zingen door een paar voorzangers in januari ontraden.

Maar deze regels, waar de meeste PKN-kerken zich aan houden, beginnen volgens De Reuver te knellen. “Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat we konden samenkomen. Dat valt ons allen zwaar”, zegt hij. Het dagelijks bestuur ‘voelt en herkent die pijn’.

De kerk wil daarom naar eigen zeggen perspectief bieden, maar realiseert zich ook dat daarmee een ‘verantwoord risico’ wordt genomen, meldt De Reuver, twee dagen nadat demissionair premier Rutte de versoepeling van landelijke maatregelen op eenzelfde manier bracht.

Blaasinstrumenten

De verruiming voor PKN-kerken past binnen de kaders die de gezamenlijke kerken in oktober met minister Grapperhaus hebben afgesproken. Kerken kregen toen het dringende advies met maximaal dertig mensen samen te komen, maar liever online te gaan. Het accent komt dus nu in de PKN op die dertig bezoekers te liggen, exclusief het personeel. Kwetsbare mensen wordt aangeraden niet te komen, en thuis de dienst online te volgen.

Ook zingen kan volgens het landelijk bestuur weer, maar wel op beperkte schaal: met maximaal vier voorzangers. Met het oog op de risico’s zijn volgens het bestuur jongere zangers te verkiezen boven oudere, en professionele zangers boven leken. Ook moeten de plaatselijke gemeenten uitkijken met blaasinstrumenten.

