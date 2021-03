Kerk op Urk overtreedt de wet: afstand houden moet ook in de kerk

Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen zijn van een aantal coronaregels uitgezonderd, maar níét van de regel dat er onderling anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

De reformatorische Sionkerk, onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten, laat sinds afgelopen zondag tijdens de twee diensten weer al haar leden toe: zowel tijdens de ochtend- als de avonddienst mogen alle bijna vijfhonderd zitplaatsen worden benut. Een mondkapje dragen hoeft niet, afstand houden evenmin.

“Dat laatste is een overtreding van de wet”, zegt advocaat en kerkrechtdeskundige Teunis van Kooten. “Kerken nemen, vanwege de vrijheid van godsdienst, in de bestrijding van de pandemie in heel wat gevallen een uitzonderingspositie in. Maar de wet maakt geen uitzondering als het gaat om afstand houden.”

Dat zegt ook Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht aan de Groningse universiteit. “Er was op allerlei momenten in het afgelopen jaar ergernis over de uitzonderingspositie voor gebedshuizen, en terecht, maar nu hebben we voor het eerst te maken met een situatie waarin de uitzondering niet geldt, en een kerkbestuur ervoor kiest om de wet te overtreden. Het wordt interessant om te zien hoe hier door het bevoegde gezag op wordt gereageerd.”

‘Eigen verantwoordelijkheid’, zegt de burgemeester

Als de afstandsregel wordt overtreden, zegt de wet, heeft de burgemeester de bevoegdheid om een dwangsom op te leggen. Of dat gaat gebeuren, is onduidelijk. De burgemeester van Urk, Cees van den Bos, heeft naar aanleiding van de publicatie over de Sionkerk contact gezocht met de kerkenraad. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners en maatschappelijke organisaties zich aan de regels van het RIVM houden, aldus de woordvoerder van de burgemeester. Ze wijst erop dat voor de gemeente nog niet vaststaat dat de Sionkerk de regels daadwerkelijk overtreedt. De gemeente is aan het uitzoeken hoe de zaak juridisch in elkaar steekt, maar gaat er vooralsnog van uit dat de overheid de kerk niet kan dwingen zich aan de regels te houden. “De burgemeester vindt de situatie heel vervelend, maar kan nu niet veel doen. De gemeente wil in goed overleg voor elkaar krijgen dat de kerk zich aan de regels houdt”, aldus de woordvoerder.

De kerkenraad van de Sionkerk stuurde vorige week een brief naar haar zeshonderd leden. Daarin staat: “We willen altijd gehoorzamen aan onze overheid, behalve wanneer zij ons verplichtingen stelt die tegen Gods geboden ingaan. [...] We proberen steeds het beleid van de overheid te toetsen aan Gods Woord. De kerkenraad ziet nu echter op stille wijze een wissel omgaan in het beleid van de overheid. Het moment is daarom gekomen dat we – plaatselijk gezien – het vrij opgaan naar Gods huis niet langer meer ondergeschikt houden aan het beleid en advies van de overheid.” En: “Waar eerst heel ons volk mee moest buigen, constateren we met verdriet en bezorgdheid steeds nadrukkelijker een achterstelling van kerken”.

Aan het begin van de coronacrisis beperkte de Sionkerk het aantal kerkgangers per dienst tot honderd, later ging het verder terug naar negen aanwezigen, en sinds Kerst worden de diensten door tweehonderd mensen bijgewoond. Als de besmettingen op Urk – die nu vrij laag zijn – weer oplopen, dan wil de kerkenraad het aantal bezoekers mogelijk weer afschalen.

Begrip voor verontwaardiging

Net zoals bij eerdere berichten over (met name reformatorische) kerken die de adviezen om met zo weinig mogelijk mensen samen te komen niet opvolgden, leidt ook het bericht over de Sionkerk tot veel verontwaardiging. Oldenhuis begrijpt dat goed: “In de bestrijding van een pandemie is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen een kerk en bijvoorbeeld een bioscoop geheel onterecht. Ik heb van begin af aan moeite gehad met de uitzonderingspositie voor kerken en andere gebedshuizen.”

Dat onderscheid werd gemaakt vanwege de vrijheid van godsdienst, en dat die niet zomaar zou mogen worden beperkt. “In de overgrote meerderheid van de kerken is het ook helemaal geen issue: daar houden ze zich uitstekend aan de regels en de adviezen.”

‘Met 500 kerkgangers samenkomen is een risico’ Is een bijeenkomst van 500 kerkgangers op Urk een probleem? “Ja, dat denk ik wel”, zegt epidemioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum Frits Rosendaal. “Veel mensen bij elkaar in deze periode is echt niet fijn. Zingen – wat ze in deze kerk op Urk doen – maakt het er ook al niet beter op. Daardoor komen eventueel besmettelijke deeltjes verder. Nu zijn sommige kerken groot en bijna een soort buiten. Ik bedoel: er is geen laag plafond, maar toch. “Mensen zitten per gezin bij elkaar, net als bij restaurants toen ze net opengingen. Dat scheelt, maar deze mensen moeten wel eerst de kerk binnenkomen. Ze moeten door deuren, dus het is onvermijdelijk dat de kerkgangers bij elkaar in de buurt komen. We zetten ook niet driehonderd jongeren in een collegezaal terwijl zij vanwege hun leeftijd minder risico lopen. Dat is niet voor niets.” Reële kans dat iemand, zonder het te weten, besmet is Dat kerken een rol kunnen spelen bij de verspreiding van het virus, bleek precies een jaar geleden toen een religieuze bijeenkomst in Zuid-Korea voor een grote uitbraak zorgde. In Zuid-Korea zijn religieuze gemeenschappen vaker getroffen door grote uitbraken waarbij honderden personen besmet raakten. In de Nederlandse Bijbelgordel was ook enige tijd sprake van meer besmettingen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Nooit is duidelijk geworden wat de rol van bijeenkomsten in kerken is geweest. Volgens Rosendaal zijn de besmettingskansen in kerken te beperken met maatregelen zoals gescheiden binnenkomen, afstand houden en pijlen op de grond. “Als er niemand besmet is, gebeurt er sowieso niets. Maar met vijfhonderd mensen bij elkaar met de huidige besmettingscijfers is de kans best reëel dat er iemand tussen zit die het virus bij zich draagt zonder dat te weten.”

Lees ook:

Na de kerkhonger de kerkhuiver: komen kerkgangers terug na corona?

Komen de mensen weer terug naar de kerk als het virus is bedwongen? De bezorgdheid is groot, maar hoop is er ook.