Kerk op Urk laat coronaregels deels varen en stroomt weer vol

In de gereformeerde gemeente op Urk zijn sinds afgelopen zondag weer alle leden welkom. Beide diensten die dag zaten behoorlijk vol. De kerkenraad laat de afstandsregels los, omdat hij tegemoet wil komen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente.

“Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit vanwege het zielenheil van de mens”, zegt ouderling en voorlichter H. Snoek in een toelichting op de brief die aan de zeshonderd leden van deze orthodoxe kerk is gestuurd.

‘Kerken achtergesteld’

De Sionkerk op Urk heeft plek voor een kleine vijfhonderd mensen. Volgens Snoek was zijn orthodoxe gemeente de eerste die vorig jaar terugging naar honderd mensen. Daarna zijn ze in wisselende aantallen samengekomen met een minimum van negen en sinds kerst met zo’n tweehonderd. De gemeente heeft, tegen de adviezen in, ook altijd gezongen.

Vanaf zondag is het beleid veranderd en kan iedereen die geen gezondheidsklachten heeft weer komen. Ouderling Snoek schat dat er zowel om 10.00 uur als om 17.00 tussen de 350 en 400 mensen zaten, zo veel mogelijk op hun vaste plek. Mondkapjes worden niet voorgeschreven. De anderhalve meter afstand ook niet, maar in de praktijk zitten volwassenen volgens Snoek wel op die afstand: de gezinnen zijn doorgaans groot, aan beide kanten van de ouders kunnen twee kinderen zitten - en voor de jongsten geldt de anderhalve meter niet.

De kerkenraad heeft deze stap gezet uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid. Kerken worden naar het oordeel van het kerkbestuur achtergesteld. Voor horeca, winkels en onderwijs wordt nog ruimte gezocht, maar voor kerken blijft het advies: liefst online en anders met maximaal dertig. “Het contact lijkt weg”, zegt Snoek. “En op de psychische nood van de gemeente wordt niet gelet.”

Ver over de dertig

Ook andere kerken, met name reformatorische en evangelische, leggen al langer het advies van maximaal dertig mensen naast zich neer en komen in grote kerken met honderden mensen bij elkaar. Snoek zegt dat zijn kerk op Urk niet de enige is die de beperkingen nu helemaal loslaat. Namen wil hij niet noemen; de zaak ligt gevoelig. “Nederland heeft zijn mening klaar”, zegt hij over de woedende reacties op kerken als de zijne, die ver over het advies van maximaal dertig heengaan. “Ik kan me daar wel wat bij voorstellen”, zegt hij over de verbazing. “Iedereen moet doorzetten, zeker, het is voor niemand makkelijk. Maar ook andere groepen pakken ruimte – demonstranten, voetballers. Zij staan soms dichter bij elkaar dan we in de kerk ooit zouden doen.” En, zegt hij, het aantal besmettingen op Urk is nu klein; in zijn kerkelijke gemeente heeft nu voor zover bekend niemand corona. Maar zodra het code rood is, dan gaat ook de Sionkerk in Urk weer terug naar minder kerkgangers.

Burgemeester Cees van den Bos laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief van de Sionkerk niet heeft gezien. Hij wijst erop dat hij geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de kerk. De algemene lijn is dat de gemeente inwoners, maatschappelijke organisaties en kerken stimuleert zich aan de regels van het RIVM te houden. De overheid geeft slechts adviezen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de kerk die al dan niet te volgen.

