Kerk afgebrand in Hoogmade: ‘De kern van het dorp is weg’

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk – De Goede Herder in Hoogmade is niet meer. Maandag brandde het gebouw volledig uit. Dorpsbewoners zijn aangeslagen: ‘Op zo’n manier afscheid nemen van een kerk wil niemand’.

Eigenlijk zou Ries van der Meer (79) aan het werk moeten zijn op het kerkhof. Het is immers dinsdagochtend en iedere week zorgt hij er dan met een paar anderen voor dat het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk – De Goede Herder in Hoogmade er verzorgd uitziet. Samen drinken ze daarna nog een kopje koffie in de kerk. Op deze grauwe dinsdagochtend in november staat er een hek om de kerk, gehelmde brandweermannen lopen af en aan.

De bewoners van Hoogmade, een dorpje in Zuid-Holland met zo’n 1400 inwoners, staren vol ongeloof naar het uitgebrande gebouw. “Het is rampzalig, de kern van het dorp is weg”, zegt Van der Meer, die zich net bij de toeschouwers heeft gevoegd. Hij is in Hoogmade geboren en vierde alle belangrijke momenten van zijn leven in deze kerk: doop, communie, huwelijk en de doop van zijn kinderen. Hij werkte in de bakkerij, vlak naast de kerk. “De bakkerij werd beschermd door het kerkgebouw, zo voelde het.”

De rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk is in 1932 gebouwd. De toren, die tot afgelopen maandag was gekroond met een karakteristieke groene torenspits, werd al eerder gebouwd, in 1877. Hoogmade heeft een rijke katholieke traditie, weet Henk Bank (68), die naast Van der Meer is komen staan. “De kerk zat vroeger helemaal vol. Er waren gereserveerde plaatsen: als je per ongeluk in de verkeerde kerkbank ging zitten, moest je betalen.”

Als je na je vakantie de torenspits weer zag, dan voelde je dat je thuis was

De vader en moeder van Bank hadden een winkeltje in de Kerkstraat, en zijn vrouw zingt al 22 jaar in het kerkkoor. Het gebouw was een herkenningspunt, zegt Bank. “Het is een groot gemis, je kunt het bijna niet bevatten. Als je van vakantie terugkwam en je zag de torenspits weer, dan voelde je dat je thuis was.”

Ook Tiny van Tol (76) heeft het er moeilijk mee. “Als ik het op de televisie zie, schiet ik iedere keer weer vol.” Van Tol woont al veertig jaar in het dorp. Ze was nauw verbonden met de kerk: ze maakte bloemstukken, ze schonk er koffie en ze maakte er schoon. Haar man werkte veertig jaar lang als vrijwilliger op het kerkhof.

“Ik hoop dat er iets nieuws voor in de plaats komt, maar dat is niet vanzelfsprekend”, zegt Van Tol. De katholieken in Hoogmade kampen al jaren met terugloop van het aantal gelovigen. “De laatste jaren was de financiering van de kerk best een probleem, maar we hadden er nooit voor gekozen om hem af te breken.”

De protestanten van het nabijgelegen hervormde kerkje zijn heel behulpzaam, vertelt Van Tol. “Een paar protestanten kwamen ons altijd helpen, in ruil voor het gebruik van het kerkhof. Gisteravond zeiden ze dat we samen wel een oplossing zullen vinden: wij zouden op zondag dan gewoon een uurtje eerder of later onze mis kunnen houden. Dat is heel aardig natuurlijk. Er is hier geen strijd, we zullen het samen opvangen. Maar het is toch niet je eigen kerk.”

Afgelopen zondag was er nog een eucharistieviering, zoals altijd. Pastoor Jack Glas ging voor. Hij is net zo aangeslagen als de Hoogmadenaren zelf. “Het is in- en intriest, voor mij, maar vooral voor de mensen zelf, die zo met het gebouw verbonden zijn.” Hoe de toekomst er uit gaat zien, weet hij nog niet. “We moeten de saamhorigheid die er nu is, ombuigen in saamhorigheid om iets van de toekomst maken.”

De pastoor is ook realistisch. “Eerlijk is eerlijk, het aantal gelovigen neemt af en we moeten naar de toekomst kijken. Maar op zo’n manier afscheid nemen wil niemand, en dat gaan we ook niet doen.”

