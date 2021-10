Kefah Allush vat de Bijbel niet op als een letterlijke kroniek: ‘Ik probeer diepere waarheden te ontdekken’

In de aanloop naar de presentatie van de herziene Bijbelvertaling vertellen bekende Nederlanders wat de Bijbel voor hen betekent. Vandaag: Kefah Allush.

Kefah Allush (51) is televisiemaker en producent. Voor de EO, waar hij in dienst is, maakte hij diverse programma’s over het leven van Jezus en over volkeren in het Midden-Oosten. Allush is geboren in het Palestijnse Nablus en opgegroeid in Vlaardingen. Hij is niet gelovig opgevoed en is nu christen.

“We zijn voor opnames in Frankrijk, ik kom net mijn hotelkamer binnen. Meestal ligt er op het nachtkastje een bijbel, maar deze kamer heeft niet eens een nachtkastje, dus ook geen bijbel. Jammer. Als er wel een bijbel ligt, kijk ik er altijd in. Ook al begrijp ik niets van de taal, dan nog zoek ik standaard het Onze Vader op. Ik vind het mooi te zien hoe die bekende woorden klinken als de taal je vreemd is.

“Bij de verhalen in de Bijbel kan ik me goed een voorstelling maken. Ik ben geboren in Nablus, en veel op familiebezoek geweest. Ik heb voor werk in Israël en de Palestijnse gebieden gereisd. Bij belangrijke gebeurtenissen wordt daar altijd gegeten en gedronken. Ook de Bijbel zit daar vol mee. Letterlijk wordt het brood gebroken, dat snap ik als geen ander. Ik voel de culturele kant goed aan.

Ellenlange betogen

“Bij het lezen van de Bijbel heb ik de neiging nogal fundamentalistisch te zijn. Als Jezus in de Bijbel zegt: als je bidt, bid dan het Onze Vader, dan doe ik dat. Alles zit erin, waarom zou ik dan zelf ellenlange betogen houden? Elke avond bid ik voor het slapengaan het Onze Vader. Met dat ritueel sluit ik de dag af.

“De Bijbel is voor mij een naslagwerk voor het leven. Voor mijn nieuwe programma over duurzaamheid was ik in Zweden. Ik sprak een gids, die mensen meeneemt de bossen in, en hun de namen vertelt van de bomen. Want als ze weten hoe de bomen heten, zorgen ze er beter voor, is zijn gedachte. Bij dat gesprek moest ik denken aan het verhaal van Adam en Eva, in het paradijs. Zij krijgen de zorg voor de schepping op hun schouders. Adam geeft alle dieren een naam, en dat is dus niet voor niks. Als je iets bij naam kent, dan wordt het deel van je bestaan en kan je je ertoe verhouden. Dit Bijbelverhaal geeft dat gesprek met de gids een tweede, diepere laag, het krijgt een andere lading.

Ik vat de Bijbel niet op als een letterlijke kroniek

“Het gaat er wat mij betreft om, dat je je verhoudt tot het verhaal over God en mensen, dat je een relatie aangaat met de Bijbel, dat je je verbonden maakt. Ik vat de Bijbel niet op als een letterlijke kroniek, of als een set leerregels, ik probeer er diepere waarheden in te ontdekken. Dat doe ik meestal in mijn eentje. In mijn werk ben ik autodidact, ik heb alles zelf geleerd, en die neiging heb ik ook met het lezen van de Bijbel. Als het kwartje valt, zoals in Zweden, ben ik heel erg in mijn nopjes.

“Er is alles aan gedaan om de Bijbel begrijpelijk te maken. Dat is goed en fijn, maar ik heb wel het idee dat je daardoor soms het mysterie mist. Ondanks het archaïsche taalgebruik had ik met de vertaling van 1951 ook heel goed kunnen leven. Anderzijds ben ik blij dat de vertalers in 2004 terug zijn gegaan naar de brontekst: wat heeft de schrijver nu echt willen zeggen? Maar dat is misschien een academische insteek. De essentie is wat er in het hart gebeurt. Daar gaat een vertaling niets aan veranderen.”