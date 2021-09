Katholieke kerk laat de anderhalve meter los, bisschoppen roepen gelovigen op zich te laten vaccineren

Je voor een mis registreren en opgeven zal niet meer nodig zijn. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past binnen het karakter van de kerk, zo valt te lezen in een verklaring van rooms-katholieke kerk in Nederland. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met elkaar, zowel bij het kiezen van een plaats als het lopen door de kerk.

Het besluit volgt op een overleg tussen de 31 kerkgenootschappen verenigd in het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) en minister Ferd Grapperhaus (veiligheid en justitie) van afgelopen vrijdag. Maandag gaf de Protestantse Kerk in Nederland haar plaatselijke gemeenten het advies om elkaar de ruimte te blijven geven, ook als de afstandsregel straks verdwenen is. Het PKN-bestuur adviseerde gemeenten dringend aandacht te besteden aan ventilatie. Daar sluit de RKK zich nu bij aan.

De eucharistie mag weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt

De bisschoppen roepen bedienaren, vrijwilligers en gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, mits daarbij de RIVM-regels voor koren en zangensembles worden opgevolgd. Dit betreft regels over opstelling, ventilatie en spuien van de ruimte. Behalve met het eucharistisch pincet mag de eucharistie straks ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt, aldus de verklaring. Het hoestscherm blijft daarbij voorlopig gehandhaafd.

